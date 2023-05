Jafet Soto anuncia que ‘irá con todo‘ por Kendall Waston

El Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa se alistan para medir fuerzas en una de las semifinales del Clausura 2023 y hay puntos extra cancha que también están en juego.

Los gerentes deportivos iniciaron su etapa de alta demanda laboral, el mercado de pases está movido desde hace 15 días y, ahora que ya hay ocho equipos de vacaciones, el río está revuelto y los ‘pescadores’ pasan los días enfocados en tratar de cerrar negocios de interés.

Yeltsin Tejeda y Kendall Waston son dos peces muy valorados de cara al torneo que se iniciará en enero del 2024, ambos finalizan sus vínculos el último día del próximo mes de diciembre y, a partir del 1.° de junio, tienen la libertad de negociar con cualquier club, según lo que establece la FIFA.

No se puede obviar que Jaylon Hadden y Aarón Cruz son dos piezas moradas que ya son fichas del Herediano para el siguiente campeonato.

Jafet Soto conversó este lunes con La Nación y deja claro lo que pretende con Kendall Waston, lo que podría pasar con Yeltsin Tejeda y lo que fue la fase regular para un equipo sufrió mucho para sellar el boleto a las semifinales.

– ¿Cómo define Jafet Soto esa clasificación a las semifinales que se vivió con tremendo dramatismo?

-Fue un sube y baja de emociones. Y no solo es un sube y baja de de emociones, también lo fue de resultados y también fue un sube y baja en el rendimiento grupal y en el individual. Si todo se suma, al final esa suma nos da para llegar el domingo anterior, a las 3 p. m., sin la clasificación en la mano y, obviamente, con todas las responsabilidades sobre los jugadores y todo el resto de la institución, pero principalmente jugadores y cuerpo técnico.

“Al final, sacamos nuestra tarea en Puntarenas y no podemos dejar de lado que también la victoria del Cartaginés nos ayudaba. En eso no seré mezquino”.

– Herediano entró en un bache en la recta final del campeonato, ¿cómo cataloga el cierre del cuadro florense?

-Bien, se cerró bien. Como es normal en el equipo, cierra fuerte. Creo que es un resultado que da mucha confianza, porque estuvimos en un bache donde no hubo buenos resultados en los últimos partidos y estamos hablando de que no habíamos ganado contundentemente.

”Inclusive, habíamos perdido en casa con Cartago. A pesar de eso, el equipo supo sobreponerse a ciertas circunstancias y lo mejor que nos dejó el domingo es que se demuestra jerarquía y carácter. No teníamos otro camino que ganar, nos costó y lo logramos”.

Jafet Soto en un juego entre Herediano y Puntarenas. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

– Siento que Herediano jugó con fuego en la recta final del campeonato, si lo vemos bien, casi en 70 minutos del domingo estuvo fuera de las semifinales…

-Así es, podemos decir que estuvimos afuera y diría que estuvimos fuera de la clasificación prácticamente todo el campeonato. No diría que jugamos con fuego, diría que el torneo para nosotros tuvo altos y bajos, pero también todos los demás equipos se jugaban algo y eso puso el campeonato muy disputado.

“El equipo hizo los suficientes méritos y nuestro entrenador para ganar este domingo que pasó y seguir otros resultados en otro estadio, porque eso era determinante también, yo en eso no seré mezquino.

“El amanecer nuestro fue en los últimos 15 minutos del partido en Puntarenas y se nos fue cuadrando de una forma en la que aquí la hemos sentido varias veces y que esperemos sacarle el mayor provecho en motivación. Sabemos que nuestra afición estará con nosotros, sabemos que es un estadio pequeño pero queremos que llenen el estadio y que apoyemos al equipo, ese mismo grupo de muchachos que sigue comprometido como se hizo el domingo. Ellos y nuestro técnico tuvieron la sabiduría y la sapiencia de sacar el resultado y ahora vamos a una serie en donde el entrenador del Herediano conoce perfectamente el vestidor del Saprissa”.

– Saprissa deja ver que todo está bien para ellos, fueron el equipo más regular en el campeonato y viven un buen momento con el aficionado. ¿Cómo ve Jafet Soto al Saprissa?

-Con respeto, como el mejor equipo de la primera fase. Eso se lo ganaron en la cancha y eso se respeta, pero también sabemos que nosotros hemos estado en los dos escenarios. Hemos sido el mejor equipo de una fase regular, como nos pasó en noviembre pasado, fuimos el mejor equipo de la fase regular y no fuimos campeones y quedó campeón Saprissa.

“En este caso, yo creo que el hecho de clasificar y estar en esa semifinal nos invita a soñar, de buscar al líder y faltarle el respeto a nivel futbolístico, pero también ellos se enfrentan a un equipo que sabe jugar estas finales y al mejor entrenador del fútbol nacional. Entonces creo que se puede compensar una cosa con otra”.

– ¿Se meterá Herediano en la puja por Kendall Waston?

-Kendall es un buen jugador, que tiene su edad, que tiene su experiencia. Es un jugador que está muy entero físicamente, que se ve que se cuida de manera profesional y que ha tenido un excelente rendimiento en estos dos últimos años, y no me refiero a seis meses ni mucho menos.

“Es un profesional y a ese tipo de jugadores a quién no le gustaría tenerlos en su equipo. Nosotros podríamos hacer un intento a partir 1.° de junio que es cuando ya empieza a regir la libertad del jugador para que él pueda fichar con quien quiera. Nosotros nos vamos a meter en esta pelea, si se puede. Porque si él firma antes de esa fecha con su club, ya no habría nada por hacer”.

– ¿Está al tanto del movimiento con él en Tibás?

-Sé que recibió dos ofertas del Saprissa y no le han llenado el ojo. También estuvo cercano ahí Alajuela, sé que se han acercado también, pero están en la misma posición que nosotros, no podemos ofrecer absolutamente nada porque no estamos en el plazo que establece la FIFA, entonces de acuerdo a lo que yo sé, puedo decir que Kendall Waston está cerca y está lejos de Saprissa.

– Entonces, a lo que interpreto es que Herediano sí irá por Kendall a partir del 1.° de junio.

-Vamos a ir con todo.

-Podemos decir que entre ambos equipos hay un frente abierto en el mercado de piernas. Se habla de que los morados quieren a Yeltsin Tejeda…

-El tema de Yeltsin es lo mismo que el de Kendall, yo he escuchado a Ángel Catalina decir y también me han contado, que lo han contactado. No sé si lo han hecho o no, pero se tienen que respetar los tiempos del contrato porque Yeltsin también termina en diciembre. Yo he escuchado que ellos van con todo por Yeltsin, pero él está muy contento, muy feliz, muy enfocado y él que tiene la última palabra es él, pero a él lo siento muy feliz en el Herediano.

– También conozco que Yeltsin podría tomar una oferta en el exterior y que ambas partes ganarían. ¿Es cierto?

-Sí. Sabés un poco más que yo, pero sí debo decir que hay una opción para que él salga del país una vez más.