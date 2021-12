Iñaki Alonso sobre Herediano: ‘Ha sido una ‘master class’ de no jugar al fútbol’

-- ¿Cómo darle vuelta a esta serie?

Tenemos que apelar a una frase que es historia de este club: no se repartan nada. Estamos vivos, es un partido en que nosotros conocemos al rival, el contexto, hace poco estuvimos ahí, sabemos qué tipo de partido vamos a tener, las finales está claro que se ganan, nos quedan 90 minutos y yo la verdad que cómo percibo al equipo y lo que le he visto hacer, soy optimista.

-- ¿Le sorprendió algo de Herediano?

Sinceramente no me sorprendió nada, sabíamos que iba con línea de cinco. Sabíamos el tipo de partido que iban a plantear, por momentos lo han hecho bien, ha sido una ‘master class’ de no jugar al fútbol y a partir de ahí el equipo ha tratado de crecer, éramos dominadores, los que estábamos haciendo daño, nos ha faltado pisar el área con más gente.

-- Hizo solo dos cambios. ¿Le están haciendo falta armas en el banco?

Era un partido en que vas perdiendo, tratas de meter variantes y es lo que hemos hecho, no hay ningún tipo de excusa hemos hecho lo que podíamos hacer.

-- ¿Cuál fue la clave del partido?

Empezamos excesivamente directos, atacamos por una banda y no éramos capaces de dar la vuelta y así te metías en la emboscada que de cierta forma quería Herediano, pero al cuarto de hora empezamos a encontrar espacios y cuando nuestro equipo va al espacio hace daño. La primera parte hemos acabado a ese ritmo que pretendíamos y en la segunda parte hemos tratado de darle más amplitud con Jossimar Pemberton y metiendo a Angulo adentro. Por momentos lo hemos hecho bien, pero Herediano ha defendido con orden y lo ha hecho bien. Debemos ser más incisivos, más presentes en el área, más determinados para meter en problemas al Herediano.

-- ¿Afecta que la cancha del Colleya sea sintética, que sea más pequeña?

El campo es de hierba artificial, pero como he comentado siempre: no hay excusa, son once contra once y hay balón, debemos buscar el juego para ser competitivos y sobre todo tratar de empatar y a partir de ahí poder crecer y que Herediano sienta dudas estando en su campo. Mi sensación es que tenemos un equipo que se va a levantar, con mucha experiencia y que lo ha hecho muchas más veces, ha tenido situaciones adversas y ha sacado partidos importantes, ahí no vale que si fuera de casa o no sé qué, ahí es once contra once y el que sea mejor se llevará el título.

[ Saprissa mantiene la fe pero la estadística está en contra ]

-- ¿Considera que con la ausencia de Carlos Villegas se evidenció que el equipo está corto en esa posición?

Nosotros sabíamos que Herediano iba a jugarnos así, era lógico después de lo que pasó, al profesor le gusta muchísimo esa estructura, y buscábamos otro tipo de variantes, encontrar a Angulo a pie cambiado para encontrar esos pases con los que le hicimos daño a esa defensa, a veces se ha dado, otras veces no. Necesitamos creer en lo que hacemos y hemos buscando otras alternativas, dar más amplitud al campo, buscar en esos minutos finales, en que los equipos no están tan frescos, manejar el uno contra uno y marcar diferencias.

-- ¿Siente que de aquí al domingo, deben variar algunas situaciones tácticas?

Vamos a valorar todas las opciones, sabiendo que necesitamos empatar primero, sabiendo que Herdiano es un equipo muy complicado en su cancha, sobre todo en pelota parada, porque lo sufrimos. Contrarrestando eso, es mi equipo y ante eso vamos a buscar soluciones para ser un equipo más determinado, que vaya a por esa final porque ya solo quedan 90 minutos. Herediano nos ha ganado hoy y estará celebrando ese posible campeonato, es una posible ventaja y debemos aprovecharla.