Ignacio Hierro: Exdirector deportivo de selección de México ambiciona un Sporting con identidad

Ignacio Hierro asumió el cargo de gerente deportivo de Sporting FC y está entusiasmado con este reto en el fútbol costarricense.

El exdefensor mexicano acumula millas de experiencia. En su época como futbolista fue parte de la Selección de México y en la Liga MX vistió los colores de América, Atlante, Chivas de Guadalajara, Pachuca, Monterrey, Acapulco, Puebla, León y Potros Chetumal.

Luego empezó su carrera en el fútbol fuera de la cancha y ejerció el cargo de director deportivo en Mérida FC, en Atlante y luego se convirtió en director de análisis de rendimiento en Pachuca.

Fue director deportivo del Everton de Viña del Mar, asumió el mismo puesto en Atlas y después fue director deportivo de las selecciones nacionales de México. Ahora, su presente está en Costa Rica, con Sporting FC.

¿Cómo se da su llegada a Sporting?

En esta idea de crecimiento por parte de Sporting FC se han entrevistado con mucha gente y entre ellos con el director deportivo del LAFC en Estados Unidos y él les comentó de mi perfil y que posiblemente podría interesarme el proyecto.

Me buscaron, nos entrevistamos en México, vine de visita a Costa Rica para conocerlos personalmente y pude conocer el club. Así se dio el contacto.

¿Qué encontró en Sporting?

En Sporting encontré un proyecto serio, ambicioso, un proyecto que se alinea con mi manera de entender las cosas en la vida y en el fútbol y que no es común encontrarse dentro del fútbol, no importa la latitud, con gente comprometida.

Con el desarrollo y con la idea de convertir al Sporting en una referencia a nivel internacional.

¿Por dónde quiere empezar a trabajar?

Tengo lo que es la dirección deportiva. Es decir, el proyecto deportivo estará a mi cargo. ¿Por dónde empezar? Pues estoy ahorita en un momento de diagnóstico, conociendo, viendo, observando.

Conociendo a las personas que están involucradas en el proyecto y ya con una idea más clara de lo que queremos, que no es otra cosa más que el captar a los mejores jugadores que seamos capaces. Un desarrollo óptimo de todos ellos y buscar darles oportunidad en el primer equipo.

¿Cuál es su expectativa y lo que pretende del equipo en el torneo que empieza este fin de semana?

Creo que lo que tenemos que conseguir es mejorar en todo sentido, mejorar lo hecho en el pasado. Es verdad que se han conseguido cosas importantes, un quinto lugar, un sexto lugar, un sétimo lugar, pero creo que nos toca dar ese siguiente paso.

Ese es el deseo tanto del cuerpo técnico como de los jugadores y de toda la gente que está involucrada en el club, eso en referencia al primer equipo.

Y hacia abajo, creo que tenemos que sentar las bases para convertirnos en un equipo formador y en un equipo capaz de desarrollar tanto buenos jugadores como buenas personas.

¿Ya usted tuvo algo que ver en los refuerzos para este torneo?

Solo en el último, en Juan José Calero tuve que ver. Lo demás estaba prácticamente armado. En el fútbol está siempre este tema de la inmediatez, de la necesidad del resultado inmediato y Sporting creo que es la excepción.

Se está pensando sí a corto, porque queremos conseguir cosas importantes ya, pero también a largo y mediano plazo. Y eso pues nos invita, o me invita a mí a ser parte de esto y a colaborar, pensando en lo que vamos a conseguir mañana, pero también en los próximos años.

¿Por qué trajo a Juan José Calero?

A él lo conozco desde niño, porque tuve la oportunidad de jugar con su papá (Miguel Calero, qdDg). Después, lo tuve como jugador en Pachuca y sé de su capacidad y estábamos en búsqueda de un nueve. Buscamos por luchamos lugares y con mucha gente.

Teníamos varios candidatos y se escogió a Juan José, que estaba jugando en Portugal, que estaba inquieto y que quería salir. Le platicamos la posibilidad de venir aquí, de lo que implica el proyecto y le resultó una buena oportunidad para su carrera y tenemos la fortuna de tenerlo aquí, esperando que rinda resultados.

¿Qué análisis ha hecho del proyecto de Sporting que se nota que es muy serio?

El proyecto de Sporting a mí me atrae mucho desde muchos lugares, desde lo deportivo, desde lo social y desde dónde nace la intención de tener un equipo de fútbol como Sporting. Se alinea con una idea mía y con la posibilidad de desarrollar algo que no solo Costa Rica, sino me atrevería decir que en América hay esfuerzos, sí, algunos lo han conseguido.

Pongo el ejemplo de Independiente de Valle o el Pachuca, pero que aborden la formación del jugador, el desarrollo del jugador no solo desde el tema deportivo, sino también desde un tema de educación y de formación, de mejores personas.

A mí me resulta extremadamente atractivo y en el momento en el que me lo compartieron y que fueron a México a platicarme sobre lo que estaban buscando, me pareció que yo debía participar de ello y hoy estoy aquí, dando esos primeros pasos, los cimientos de lo que todos estamos involucrados y queremos que se convierta este proyecto.

Se ha mostrado seriedad, capacidad y creo que con pasos firmes vamos a conseguir esa trascendencia a nivel deportivo sí, pero también a nivel educativo y de formación de personas.

Creo que si partimos de ahí y somos capaces de esa energía y ese sueño agrandarlo a lo que es el fútbol en Costa Rica, pues creo que hacia los siguientes años vendrá un crecimiento del equipo Sporting y de lo que Costa Rica pueda conseguir como fútbol a nivel de Latinoamérica.

¿En qué trabajará Sporting FC para acercarse más a la semiprofesionalización del fútbol femenino?

El fútbol femenino en Costa Rica y a nivel mundial está en crecimiento y hoy se habla de un semiprofesionalismo en el fútbol femenil.

Si las ves trabajar, trabajan como profesionales y como club tenemos la responsabilidad de apoyarlas y de brindarles todas las posibilidades que están a nuestro alcance para su desarrollo.

Hoy el proyecto femenino es muy importante para el club, tanto en el primer equipo como hacia abajo e iniciaremos con eso, con la formación de jugadoras en categorías menores. Y hacia arriba lo mínimo que podemos hacer es el mismo trato deportivo que le queremos dar a los demás equipos.

Es una de las intenciones del proyecto, que desde las distintas áreas que conformemos la parte deportiva, podamos brindarles herramientas para su desarrollo y su mejor desempeño.

Desde hace años hay muchos mexicanos, o personas vinculadas al fútbol mexicano que han venido a Costa Rica, como lo hizo en su momento Jorge Vergara, Mariano Varela, Jorge Alarcón y años después quienes arribaron a Alajuelense como Agustín Lleida, Andrés Carevic, Albert Rudé. ¿Por qué ese atractivo de venir a Costa Rica?

Yo creo que por el potencial que se tiene. Diste nombres y a todos los conozco y he tenido oportunidad de trabajar con ellos, muy de cerca. Toda la gente que viene a vivir aquí está contenta y sigue aquí, o regresa contenta con muy buenos comentarios.

Entonces, por calidad de vida se vuelve atractivo y por el crecimiento que tiene y la oportunidad creo de crecimiento también. Las opciones que existen en el fútbol costarricense invitan a poder participar de un proyecto, sobre todo si es como este de Sporting, con gente seria, comprometida y con una visión deportiva y social que no es común encontrarla en el fútbol, sin importar la latitud que sea.

¿Qué es lo más conveniente, la estabilidad en un equipo y que se acabe aquello de que termina un torneo y se van todos, o depende de las circunstancias y empezar de cero?

Creo que la identidad, ser capaces de generar identidad es fundamental para un equipo, tanto para la gente que está dentro, como para la de afuera y eso se da con muchos factores, con resultados y con que la gente quiera ser parte de esto.

Juan José lleva muy pocos días aquí y ya se siente parte de..., igual que Candela Andújar y Karla Riley Serracín. Eso es muy potente y hay que sacarle provecho y consolidar esa identidad que se empezó a formar y que se tiene la visión de seguir formando hacia adelante.