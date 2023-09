Horacio Esquivel contó cómo Guanacasteca gestó su remontada histórica ante Alajuelense

Con los brazos arriba y los puños apretados, Horacio Esquivel festejó el triunfo de Guanacasteca contra Alajuelense (3-2) en el Estadio Chorotega, en Nicoya.

Diferente a otros técnicos que siempre dicen que no se fijan en las estadísticas, él sí tenía muy presente que su equipo acababa de sellar una victoria con tintes históricos. Él sabía el dato exacto, porque pasaron exactamente 44 años, 11 meses y 25 días para que Guanacasteca le ganara de nuevo a la Liga en el Chorotega.

- ¿Cuánto significa a nivel grupal este resultado por quitarle el invicto a la Liga y porque eran casi 45 años sin ganarle a Alajuelense en el Estadio Chorotega?

- Lo que más motiva son los tres puntos, indiferentemente del equipo que tuviésemos al frente, que es un equipo muy respetable. Los muchachos entendieron la idea y tuve que sacudirme rápido la cabeza, porque vi dos falencias rapidito, que por ahí nos estaban haciendo daño.

“Son 44 años, 11 meses y 25 días que este equipo no le ganaba acá en el Chorotega a la Liga Deportiva Alajuelense y por historia es bonito que estos muchachos que todo lo que se logró es por ellos. Yo soy solo un moderador del juego, pero que queden en la historia es importante.

“Lo del invicto, pues para mí todos los partidos son importantes, la historia dirá eso y también para los muchachos yo estoy agradecido con ellos, porque lo han entendido. Cuando jugamos contra Liberia yo dije que tenía mi carácter.

“Yo soy una persona que de las dificultades me sobrepuse y este equipo de una gran dificultad, de un 2-0 en el primer tiempo, porque no estábamos contra cualquier equipo, teníamos a Liga Deportiva Alajuelense que venía invicto y superar ese marcador de 2-0 y que al final Guanacasteca ganara 3-2, yo creo que estos muchachos los tienen bien grandes”.

- ¿Cómo ha sido la primera vuelta para Guanacasteca? ¿Los nicoyanos pueden ilusionarse?

- No hemos logrado el objetivo. Ojalá que al final del torneo, podamos estar metido entre los cuatro y entonces yo sí me sentiría satisfecho. Nunca estoy satisfecho con lo que yo busco. Siempre he creído que de lo ordinario tiene que llegar lo extraordinario y ahorita estamos en lo ordinario, modestia aparte.

“Estoy contento por lo que se viene haciendo, porque yo creo que los muchachos vienen haciendo un excelente trabajo. Mi cuerpo técnico, estoy agradecido con mi preparador físico, Ruber Fonseca, que tiene a este equipo corriendo.

“Después de venir de lo que vivimos en Liberia y tener ocho minutos prácticamente ahí metidos atrás, bien ordenaditos, eso es digno de felicitar a mi preparador físico, a mi entrenador de porteros, a mi asistente. Al doctor, que no sé si ustedes saben pero es mi hijo (Edrey Esquivel).

“Por cuestiones personales no había querido traerlo, pero dichosamente el presidente del club en su momento habló con él y aquí lo tenemos. Es apasionado igual que yo. A veces lo calmo para que no lo expulsen, pero yo creo que todos estamos haciendo una buena labor.

“El buen trabajo del equipo se lo debo a todo el grupo humano que trabaja en la administración”.

- ¿Qué les exige a sus jugadores?

- Yo creo que con lo que mostramos, si no me equivoco, tuvimos como siete disparos a marco y el equipo está para estar ahí. Si el torneo terminara ya, estamos de terceros. Desdichadamente no termina hoy, pero hay que seguir luchando. Este equipo está para clasificar, si seguimos de esta misma manera trabajando, todos con su granito de arena.

“Los recambios que llegan y levantan el equipo. Yo creo que todo esto me da para un buen sentir de que podamos seguir luchando, mantenernos y meternos para al final del torneo lograr el objetivo que yo puse que era clasificar”.

- ¿Cuánto influyeron esos cambios en el minuto 30?

- Yo analizo mucho a la Liga, bastante, pero analizo más al técnico y la Liga siempre me juega un 4-3-2-1. Esta vez me quiso enredar un poquito y vi como que llegaban tres delanteros. Pero creo que el jugador que tenía para tapar una salida por dentro no estaba funcionando. Un mal día para él, porque es un excelente jugador.

“Y en la vida así es, no todos a veces estamos para hacer las cosas bien. Entendí también que por el lado de Shawn Johnson nos estaban ganando la banda y entonces decidí sacar a estos dos muchachos. Quería más dinámica por dentro, metimos a Randy Vega.

“Envié el mensaje con José Ugalde de que no tiráramos más centros aéreos, porque nos estaban ganando arriba, que bajáramos el balón, metiéramos pases entre líneas y si íbamos a tirar el centro que fuera a media altura. Yo creo que ellos fueron obedientes, llevaron el mensaje y de ahí a la postre que logramos meter a la Liga un poquito atrás.

“Estábamos perdiendo, recompusimos y en el segundo tiempo le metimos intensidad. Siempre fuimos al frente, a excepción de los ocho minutos terminando el partido que tuvimos que replegarnos.

“No teníamos a cualquier equipo, ellos decidieron pelotear un poco, que eso nos iba a ayudar. Eso quería yo, que nos tiraran balones. Nosotros somos muy fuertes en lo aéreo también y el marcador dice que le ganamos a un gran equipo”.

- El sábado recibirán a Cartaginés. ¿Qué tipo de juego espera contra los brumosos?

- No sé qué pueda esperar. Yo trabajo con base en los planteamientos que uno ve de su técnico, pero también trabajo rápido de lo que se está presentando en el juego y de ahí las variantes. Yo sé que va a ser un partido de mucha gana, de muchos deseos, de mucha táctica. Nos vamos a enfrentar a un gran técnico como Paulo Wanchope, pero estamos en casa.

“Yo creo que ese partido nos puede dar un buen salto y si contra la Liga hicimos lo que hicimos con un 2-0 y lo pudimos superar, no espero menos de los muchachos, porque yo sé que ellos van a dar todos en el siguiente encuentro”.

- Usted había dicho que con Erick ‘Cubo’ Torres tendría al mejor delantero del campeonato nacional. ¿Se están ratificando sus palabras y qué representa él en el fútbol costarricense?

- Son ustedes (periodistas) quienes deben valorar el trabajo que él viene haciendo a nivel nacional. Yo lo dije sin que él jugara, que iba a tener el mejor nueve de Costa Rica. Y a la postre, él está respaldando mis palabras, porque yo vi lo que él daba, yo vi lo que él hacía. Pero no puedo dejar de lado a Joaquín Alonso Hernández.

“Yo creo que somos el único equipo que juega con dos nueves, nosotros estamos jugando con dos, eso nos está ayudando, está resolviendo y está confundiendo un poco”.

- ¿De dónde nace que esté tan presente una identidad tan fuerte en Guanacasteca?

- Yo voy al mercado y me tomo una sopa de gallina, sopa de mondongo, eso le da identidad al pueblo. Yo camino por las calles acá, me siento en el parque y de vez en cuando un coyol. Todo eso le da identidad a uno y yo no soy más que nadie acá. Me siento un nicoyano más. Eso hace un clic entre la afición y el equipo. Siempre he tratado eso donde estoy.

“Alguna vez estuve por ahí en otro equipo donde hice ese clic y esa sangre chorotega que hay acá es la que está saliendo a relucir. Tenemos una gran imagen atrás de nuestro marco norte y cuando los muchachos vienen frente a ese marco es de gran inspiración. Por ahí hemos cobijado todo eso, para que la identidad esté muy arraigada en la institución y en toda la afición guanacasteca y nicoyana”.

