—Esto depende de los jugadores, claro que hay un trabajo previo que se hace con ellos, ahora especialmente de la mano de Jafet Soto que es el entrenador, uno también colabora en la parte anímica para lograr que este efecto al final no cause nada en el grupo. No vamos a obviar que las finales tienen ambiente, pero eso no cuenta, siempre hay que tener claro que son 11 contra 11 y que el ambiente no puede afectar a un jugador profesional.