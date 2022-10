Hernán Medford rechaza que Jeaustin Campos lo sorprendiera

Hernán Medford, técnico de Herediano, le dio mérito a Jeaustin Campos porque Saprissa jugó bien el partido de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2022 y también por la efectividad de los morados. Sin embargo, Medford, no dio su brazo a torcer y rechazó que Campos lo sorprendiera tácticamente, menos con el movimiento de poner a Kendall Waston de delantero desde el inicio.

Hernán hasta dijo que sabía bien lo que iba a hacer Campos y a su parecer, neutralizó la estrategia de Jeaustin con Kendall, pese a que el Team cayó 1 a 0 y ahora irán a una gran final. Ambos timoneles son amigos y se nota en las conferencias de prensa, en las que siempre hay mesura para referirse a su “colega”.

¿Le preocupan los cierres de Herediano, viendo que en los dos partidos ante Saprissa falló en esto?

Esto es relativo. En el fútbol se dan muchas situaciones, pero esto de los últimos minutos no es tan así. Ellos fueron efectivos, porque solo tuvieron una y anotaron, esa fue la diferencia. Nosotros tuvimos muchas y nos faltó definir.

”A nivel de juego me quedo tranquilo, porque como hablaba mi colega en el partido pasado y tiene razón, hay que ver las estadísticas y los números dicen que tuvimos 18 remates a marco y no concretamos”.

¿Cómo queda emocionalmente Herediano?

Estamos fuertes, porque no celebramos nada antes. Pasó esto, pero vamos para una final y tenemos muchas ganas de ganarla. Seguimos fuertes.

Hernán Medford, técnico de Herediano, estuvo muy inquieto en la vuelta de la final de la segunda fase ante Saprissa y no escondió su frustración. (Rafael Pacheco Granados)

¿Le sorprendieron los movimientos tácticos de Jeaustin Campos y que Kendall Waston iniciara como delantero?

Me hubiera sorprendido lo de Kendall Waston si es que el gol lo marca Saprissa por una acción de él, pero Kendall estuvo de delantero y no nos ocasionó ningún problema. Es más, hasta sabíamos que iba a jugar ahí. El gol viene de una buena jugada de ellos y tienen virtud, pero también hay un error de nosotros y Kendall no participó.

¿Esta serie que viene es más de estrategia?

En una final hay que cuidar todo. Es más, vean que el más mínimo detalle pesa, porque el gol fue un error nuestro y lo pagamos. Hemos cometido pocos fallos, pero son garrafales porque nos pesan y no hemos podido obtener el título.

Jeaustin dio a entender que le leyó bien lo que iba a hacer. ¿Qué piensa de esto?

En un partido algunas veces le salen las cosas a uno y en otros no. Fue un segundo tiempo muy bien jugado por Herediano y Saprissa se defiende bien. En una final hay temas de lectura, algunas veces salen las cosas y otras no. Lo que puedo decir es que estamos en la lucha los dos.

¿Cómo levantarle el ánimo a Anthony Contreras?

Es un error que lo puede cometer cualquiera. No lo podemos matar a un jugador como Anthony que es el centro delantero de la Selección. Lo apoyo totalmente y él sabe que el fútbol da revanchas y ahora se vienen dos partidos más.

”Además, hay que recordar que Anthony es un jugador joven y hay que saberlo manejar. Lo necesitamos para Herediano y también para la Selección”.

¿Lo afectó el arbitraje?

Eso lo pueden decir los periodistas, que ven las repeticiones. Lo dije en el partido anterior, tranquilidad con los árbitros y de ellos mejor no hablar. La forma en la que nos va a ir mejor es aceptando que nos equivocamos nosotros, nos fuimos finos y cometimos errores. Si empezamos a hablar de excusas, no voy a solucionar.

¿Cómo toma ese respaldo que le dieron a Orlando Galo, tanto la afición como sus jugadores?

Hay un respaldo total hacia Galo. Hay algunas personas irracionales y subdesarrolladas, que opinan de una situación así de mala fe. Esos subdesarrollados comentan cosas que nada que ver de un muchacho joven y seleccionado, pero lo hacen solo por dañar a la gente.

“Quítenle el color de camiseta, no tiene que ver nada, porque esto le pudo pasar a cualquiera y le ha pasado a montones. Si es que fuera por tomar ventaja, pero todos saben cómo se dio esto.

”Felicito a todos los que han apoyado a Galo, porque es un ser humano. Esto que le pasó le quedará de experiencia, son detallitos que corregir. Igual, felicito a quienes lo han apoyado, incluso a los de otros equipos que lo han hecho”.