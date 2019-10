Es difícil, uno está llegando, no soy adivino y tengo muy poco tiempo acá. Uno siempre sueña con todo lo positivo pero no quiero levantar falsas expectativas, vamos a luchar para clasificar. Cuando se piensa así es cuando no se clasifica, pensar solo en Saprissa, Heredia y Alajuela, porque más bien les pregunto a ustedes que tienen más tiempo acá. ¿Cuándo siempre queda Cartago afuera, cuándo pierde con los equipos no tradicionales? Entonces ese es el problema. Pensamos solo en Saprissa, Alajuela, Heredia... Y Grecia? y Limón? y Pérez Zeledón? Mejor pensemos en todos por igual, ¿qué hacemos con ganar a Heredia, Saprissa y Alajuela y los otros no los ganamos? No nos da para clasificar. Tenemos que ver a todos por igual y cuando se ven a todos así es cuando mejor nos va a ir. Siempre le digoo a los muchachos que veamos al que nos vamos a enfrentar como el mejor equipo de Costa Rica. Hoy el mejor es Heredia, el fin de semana pasado era la Universidad, hay que respetar el equipo rival, cuando lo veamos así, tendremos más posibilidad de clasificar, pero si nos preparamos solo para jugar tres partidos y los otros no, ahí es cuando caemos en ese problema. Vamos a pensar que todos los partidos que vienen van a ser difíciles y todos van a ser una final. Cuidado y hasta la última fecha se definen muchas cosas.