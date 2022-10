Hernán Medford estalla una vez más ante lo que ve como irrespeto al Herediano

Hernán Medford, técnico de Herediano, considera que a su equipo no se le da el lugar que se merece solo porque no vende como clubes como Saprissa y Alajuelense. Pese a esto, el timonel recordó que los florenses son el club que está invicto y tiene garantizada una gran final.

De cara al duelo de vuelta de las semifinales del Torneo de Apertura 2022 ante Puntarenas (sábado a las 8 p. m.) confesó que le dice a sus jugadores que mejor no vean y no escuchen nada, porque se vendrían abajo con lo que a su parecer comenta la prensa y los aficionados de otros clubes.

¿Cómo se siente de cara al juego de vuelta de la semifinal?

Estoy tranquilo, estamos en una semifinal más, estoy contento con lo que ha hecho el equipo. Estamos esperando el partido del sábado.

¿Qué tan trascendental es no recibir goles por el criterio de desempate?

No entiendo por qué solo con Herediano se preocupan del gol visitante. No he visto a la prensa hablando del gol visitante en la otra serie y tampoco los he escuchado diciendo que en la otra serie el empate fue un mal resultado para el visitante (Saprissa). Con Herediano siempre sale el tema del gol de visitante y no sé qué tiene que ver esto, lo que tenemos que hacer es salir a ganar.

”Este es el único equipo del mundo que empata como visitante en su primer partido de las semifinales y ante un rival muy difícil, pero todos opinan que no estuvo bien. Lo que pasa es que ustedes (prensa) irrespeta a Puntarenas, pero es un gran equipo, su afición es de las mejores y el ambiente también. El empate para nosotros fue excelente y tenemos que demostrarlo el sábado.

”Hay dos semifinales, así que empecemos a hacer comentarios parejos de los dos juegos. Como Herediano no vende, pues nuestro empate no sirvió para nada y el de la otra serie sí. No entiendo, pero no me importa, yo estoy feliz porque estoy en otra semifinal, somos el equipo con más semifinales en los últimos años y estamos invictos, pero hay otro equipo que tiene menos partidos de no perder que nosotros y lo mencionan más. Claro, es porque Herediano no vende y los otros sí”.

Hernán Medford, técnico de Herediano, se mostró muy molesto en la previa del duelo de vuelta de las semifinales del Apertura 2022, ante Puntarenas. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cambia en algo la preparación para esta fase al ser los favoritos?

Nosotros no somos los favoritos, ustedes los medios dicen que el favorito es Puntarenas, así que ahora no me cambien nada. Nosotros vamos con todo, porque es una guerra futbolística.Espero que la afición de Herediano nos acompañe y también ganemos en las graderías, porque hoy los porteños han demostrado que son de las mejores aficiones del país, así que invito a los heredianos a que también se metan en esta línea. Copiemos la fiesta que hacen los porteños.

Son el equipo más goleador de la fase regular, ¿le da tranquilidad este factor en una serie en la que hay que tener paciencia?

Es muy importante tener paciencia. Es un gol lo que necesitamos y se lo recalco a la afición. El que tenga más paciencia será el que contará con más chances de llevarse la semifinal.

¿Qué ha aprendido Hernán Medford de la última vez que también terminó invicto en 22 fechas y luego no ganó el título?

Me pasó dos veces el terminar invicto, en una gané un título con otro equipo y acá no lo logré. Todo me sirve de experiencia, porque el invicto es lo de menos. La fase regular ya pasó y lo que nos queda es un partido para tener la chance de jugar una final.

¿Cómo maneja la parte emocional del equipo?

Tenemos un equipo muy maduro. Es más, se pueden sacar cuántas semifinales tiene cada jugador y cuántas finales han disputados y se darán cuenta que hay mucha experiencia acumulada acá. Para la parte emocional, mi consejo a mis jugadores es que no lean y tampoco vean nada, porque hay cada comentario...

El timonel de Herediano, Hernán Medford, afirma que la prensa no pone a su equipo como favorito, en las semifinales ante Puntarenas FC. (Rafael Pacheco Granados)

¿Quién llega mejor anímicamente?

Herediano llega bien anímicamente, porque ha hecho las cosas bien a lo largo del torneo. Puntarenas también llega bien y ellos sí pueden leer los comentarios y lo que dice la prensa, porque los han tirado para arriba. Será un partido parejo, aunque los medios ponen favorito a Puntarenas porque Herediano no anotó como visitante.

¿Qué le quita el sueño o cuál es su temor para el juego del sábado?

Lo que más me ocupa es que el equipo entienda lo que trabajamos en la semana y que comprendan lo que se juega y la clase del partido que es. Obviamente que estudiamos al rival y tenemos claros sus detalles, pero lo que más me preocupa es mi equipo.

¿Cómo hacerle entender a sus jugadores que este es el partido más importante de la temporada?

El equipo demostró que solo quiere una final y no ir a más, pese a lo que tenemos garantizado. Con la actitud que yo vi y el ambiente que había, me dieron a entender que pretenden acabar lo más pronto posible.

¿Practicaron los penales?

Como yo sí respeto mucho a Puntarenas, sí practicamos los penales. Si fuera diferente y no los respetamos, no practicaríamos penales.

¿Cómo vive estas instancias?

No leo y tampoco veo nada, sino, estaría en el hospital. Me gusta este ambiente, pero mejor no veo nada, porque para qué.

¿Yeltsin Tejeda estará disponible para la vuelta?

Va bien, pero no puedo anticipar nada. Es mejor que Puntarenas tenga la duda.