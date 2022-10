Alexander Vargas: ‘Me visualizo campeón, con una medalla en el pecho’

¿Cómo analiza el duelo de vuelta ante Herediano, tras el empate 0-0 en casa? Copiado!

El equipo se ha preparado muy bien. Siempre es un plus jugar y estar cerca de una final. Los muchachos saben lo que nos estamos jugando. El equipo está muy fuerte mentalmente, hubo muchas piedras en el camino, pero eso nos fortalece para lo que viene.

¿Qué puede marcar diferencia? Copiado!

En estas instancias la palabra que más se usa es detalles y precisamente trabajamos eso en los entrenamientos. No es solo el cuerpo técnico el que debe estar atento, sino también los jugadores. Ellos saben que un penal o una expulsión te puede matar y dejar fuera de una final. Estamos bien preparados. También trabajamos la parte psicológica porque sabemos lo que nos estamos jugando.

¿Cómo define al Herediano? Copiado!

Sabemos que vamos a enfrentar un gran club, que está bien dirigido, que tiene un gran entrenador y son muy fuertes. Todos visualizamos grandes cosas, y queremos darle una gran alegría a la provincia, a la afición que se lo merece. No podemos estar agüevados porque vamos a jugar una semifinal. Sabemos que se puede ganar, tenemos mucha confianza y convicción que podemos lograrlo.

¿Qué tan importante es tener la ventaja de clasificarse a la final empatando con goles como visitante? Copiado!

El grupo sabe que se juega una final, al igual que el Herediano. Sabemos que empatando con goles se puede clasificar, así se puede dar. Pero nosotros trabajamos para ganar, ese es nuestro plan de juego.

Estamos ilusionados, tenemos mucha fe. No pensamos en empatar o defendernos. Queremos clasificar ganando, no es imposible y queremos hacer la diferencia y sacar el resultado. Sabemos las ventajas que tenemos si anotamos, pero este equipo quiere ganar.

Es su primera semifinal como entrenador. ¿Sueña con ser campeón? Copiado!

Sí es cierto, es mi primera semifinal y deseo ser campeón. La gente me ha dicho que clasificar a las semifinales ya es ganancia, pero ese cuento no me lo como. Fui campeón en la Liga de Ascenso con Belén siendo jugador y es un experiencia inolvidable. Me visualizo con una medalla en el pecho, nada es imposible.

Dejé a mi familia, incluso mi clínica (es odontólogo) y de alguna manera se puede decir que es un sacrificio, pero yo no lo veo así, porque es un placer estar en la cancha haciendo lo que a uno le gusta.

¿Se han practicado los penales?

Este jueves y viernes teníamos planificado practicarlos, pero los mismos jugadores han ensayado los penales y eso demuestra y eso demuestra el compromiso de los jugadores.

¿Cuál es su criterio sobre la renovación del contrato de Anthony Hernández? Copiado!

Nos tiene muy contentos que él siga con nosotros, que continúe creciendo y se merece lo mejor. Pienso que aquí en Puntarenas se pude hacer mejor futbolista y es una alegría que un muchacho con sus condiciones pueda seguir aquí con nosotros.

¿Cómo está su situación con el Puntarenas FC? Copiado!

Tengo un contrato firmado. Me gustaría seguir con este proyecto, me siento cédula 6 y la verdad me siento muy satisfecho de lo que hemos logrado hasta el momento. Le agradezco la confianza la directiva, a don Héctor (Trejos), a don Henry (Duarte) que me apoyaron muchísimo, así como a los hermanos Medina.