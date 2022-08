Hernán Medford a quienes no le dieron mérito por victoria en Liga Concacaf: ‘Parecen mexicanos’

Hernán Medford insistió que se le debe dar valor a la victoria del Herediano frente al Pacific Football Club por Liga Concacaf. (Jose Cordero)

El técnico del Herediano, Hernán Medford, más allá de la victoria ante el Santos de Guápiles 1-2, que consolida a su equipo como líder indiscutible del Grupo A, defendió el triunfo de 0-1 el martes anterior ante el Pacific Football Club de Canadá por la Liga Concacaf.

Hernán no ocultó su molestia por según él aquellos que no dieron mérito a los rojiamarillos por el importante triunfo que, además, queda en la historia del fútbol tico como el primer club en ganar un partido en suelo canadiense.

“Fuimos a un viaje larguísimo para jugar ese partido, con un clima fuerte y el equipo demostró que futbolísticamente, físicamente y tácticamente anda bastante bien. Allá fue un partido difícil, no como dicen algunos, a los que da tristeza escucharlos decir que fuimos a Canadá contra un ‘equipito’, parecen mexicanos”, manifestó Medford a través de radio Columbia en conferencia de prensa.

“Siempre me exijo a ganar, no soy un perdedor y cuando no gano me enojo. Lo que no pueden hacer (la prensa) es minimizar a un equipo e insinuar que debimos ganar 5-0. El ser humano tiene que entender que no puede hacer lo que no te gusta que te hagan. ¿Entonces por qué minimizamos? Al que le caiga el guante que se lo plante. Voy a defender siempre esa causa. No hagamos como en México que minimizan a los equipos ticos e incluso a la prensa”, añadió.

El estratega aseguró que deben darle el valor que corresponde al triunfo florense, al ser en un torneo internacional y además no fue sencillo.

“No copiemos lo malo señores, démosle valor a los rivales. Ese equipo de Canadá es un buen equipo, analicen los rivales antes de hablar paja, primera vez que un equipo tico gana en Canadá y eso no lo dicen, entonces que tristeza escuchar a algunos, pero yo si le doy valor a las victorias”, dijo Medford.

El próximo martes, en el juego de vuelta nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, no contra un equipito como dicen algunos. Sabemos que no será nada sencillo el partido, pero más allá de eso estamos muy contentos con la actitud de los muchachos hoy”, enfatizó.

En cuanto al triunfo frente a los santistas, El Pelícano sentenció que no fue un compromiso fácil y que Santos es un cuadro de respeto.

“Bastante bien, venir acá a sacar un partido complicado, contra un Santos que también jugó bien, pero que nosotros al final hicimos méritos para el triunfo, tuvimos varias oportunidades para anotar más y lo importante es que somos un equipo que se está consolidando”, reiteró Medford.