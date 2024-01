Héctor Altamirano conocía tanto al Herediano que hasta quiso llevarse a México a uno de sus jugadores

El técnico del Club Sport Herediano, Héctor “Pity” Altamirano, afirma que a pesar de debutar en el campeonato de fútbol costarricense, posee amplios conocimientos sobre los jugadores del club y sus rivales, lo que le hace sentir que no estará en desventaja.

Altamirano asegura que su paso como asistente del entrenador Gustavo Matosas en la Selección Nacional le dio oportunidad de conocer de cerca el balompié nacional y los jugadores de los principales clubes. Añade que tiene muchos amigos en el país, por lo que siente tranquilo en su primera incursión en el fútbol tico al mano del Team.

El Pity Altamirano expresó su objetivo de plasmar en el campo de juego un equipo ofensivo, que sea muy vertical e intenso. Explicó que hasta el momento los jugadores comprenden bien su idea, por lo que espera materializarla en el debut del cuadro florense en el Torneo del Clausura, el próximo domingo ante Municipal del Pérez Zeledón, a partir de las 4 p. m.

“Mi paso por la Selección Nacional me dio la oportunidad de conocer a jugadores como Yeltsin (Tejeda), Aarón (Salazar), (Kaysher) Fuller, Gerson (Torres), Elías (Aguilar), Allan (Cruz), Yendrick (Ruiz); la plana importarte del Herediano. Llegué a conocerlos y aunque es distinto un microciclo al estar en el día a día, recuerdo bien a los muchachos y eso me ha facilitado la adaptación”, explicó Altamirano.

El estratega azteca elogió las características de juego de los volantes Allan Cruz y Elías Aguilar, por sus cualidades técnicas y los considera “muy interesantes” y “que serán importantes para el equipo”. Incluso reveló que estuvo muy cerca de llevarse a uno de ellos a jugar a México.

“Cuando estuve en el Querétaro quería llevarme a Allan Cruz. Él estaba en la MLS, pero no se dieron las cosas en ese momento. Sé lo que me puede dar y en aquel momento mostró un gran nivel. Estoy seguro de que será protagonista en el campeonato”, comentó Altamirano.

Héctor Altamirano y su vínculo con Costa Rica

Para Héctor Altamirano el tener jugadores mexicanos de experiencia como Juan Miguel Basulto, Everardo Rubio y Erick Cubo Torres es de suma importancia, pues son muy profesionales y rápidamente comprenderán el sistema táctico que desea implantar en el plantel de cara a la próxima campaña.

Por otro lado, el estratega declaró que su relación con el fútbol costarricense no es reciente; más bien.

“Mi vínculo con Costa Rica va más allá de mi paso como asistente en la Selección Nacional. He venido aquí a observar partidos, a ver fútbol. En este país obtuve mis licencias de entrenador de la Concacaf. Me reúno con amigos y conocidos que el fútbol me ha dejado. Me siento muy contento y considero que es una bonita oportunidad como profesional”, afirmó Altamirano.

Altamirano mencionó que el Herediano cuenta con un buen plantel. Sin embargo, también discute con el gerente deportivo Robert Garbanzo y el presidente Jafet Soto la posibilidad de traer algún refuerzo, estando a la espera de la decisión que tome el delantero mexicano José de Jesús Godínez, ya sea que continúe vistiendo la camiseta rojiamarilla o que tome la decisión de marcharse.