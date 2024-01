Gloriana Villalobos se queda en Saprissa pero rompe el silencio sobre la crisis del fútbol femenino

Gloriana Villalobos no se anda con rodeos. Una de las principales exponentes del fútbol femenino costarricense no esconde que la disciplina pasa por una crisis fuerte, de hecho confiesa que ella con más tiempo de reacción ante lo que se presentó hubiera buscado alguna oportunidad en el exterior, pero debido a las circunstancias se quedará en Saprissa hasta mediados de año.

Actualmente el balompié femenino se encuentra ante un escenario difícil a nivel dirigencial y económico, ya que equipos decidieron cerrar sus proyectos, como Herediano y Palmares; otros hicieron recortes presupuestarios, como Pérez Zeledón o Saprissa.

Gloriana explicó que para ella es difícil digerir lo que ha sucedido, sobre todo porque todo fue muy repentino y sin señales de que sucedería.

“Me voy a quedar en Saprissa, todo lo que pasó fue muy pronto, todo el tema que ya se conoce pues se dio y no nos dio tiempo de buscar opciones fuera, porque por ejemplo los equipos en México iniciaron pretemporada desde diciembre. Toda esta situación nos agarró fuera de base”, afirmó.

La mediocampista confesó que en el ambiente hay un mal sabor de boca. Sin juzgar cual sea el club, el retroceso que se está viviendo, desde su perspectiva, era inesperado.

“Es un sinsabor a nivel general, el sinsabor es de parte de todo el mundo, por más que el tema sea en Saprissa, Sporting, Herediano o Alajuela, el que sea. Es un sinsabor lo que tenemos para todas”, declaró.

Jugadoras de la talla de Sofía Varela, quien estuvo en Saprissa la última temporada, por ejemplo, quedó fuera de la institución y de momento se desconoce qué sucederá con su futuro. Las jugadoras del Herediano quedaron sin equipo, solo para poner dos ejemplos de lo que sucede.

“No quiero entrar mucho en detalles, pero claro que uno conoce mucho a las personas; Sofía (Varela) es de mis mejores amigas, las chicas de Herediano yo las conozco. Fue triste llegar a ese punto, mucha gente dice que están en el limbo, pero esto era un trabajo para nosotras, no es en el limbo que se quedan, se están quedando sin trabajo, sin ingresos, entonces eso es lo que da más lástima, no es el sueño de ser futbolista, sino que esto era el ingreso de familias, esto es lo que más golpea”, recalcó.

Pese a que el panorama se torna oscuro, Gloriana hizo un llamado a la afición del fútbol femenino para que siga apoyando la liga local.

La seleccionada nacional aseguró que esta época le recuerda sus primeros años como jugadora en Costa Rica.

“El mensaje que le puedo dar a la gente es que yo creo que así se empezó el fútbol femenino, muchas jugaban por amor sin recibir nada a cambio, es lamentable volver a eso, pero ya salimos de ahí una vez; ahora podemos salir de acá otra vez. El mensaje es que así fue como empezamos, ahora esperamos salir adelante”, reflexionó.

Sobre el reto que hay por delante con el Saprissa, Villalobos fue enfática en que el club tibaseño tiene mucha presión ante la sequía de títulos. Las moradas no celebran un campeonato desde 2018.

Ante las circunstancias, Gloriana dejó en claro que ella se encuentra con todo el compromiso para buscar alzar una estrella más.

“Saprissa tiene años de no ser campeón, yo sé el hambre que hay y la necesidad que hay. Si yo no tuviera motivación, no hubiera jugado. Es muy complicado porque son cinco años sin campeonato, pero hay ganas de romper esa racha, vamos con todo”, acotó.

Una preocupación que hay en el ambiente es cómo se mantendrá la Selección Nacional en un nivel competitivo si el torneo local baja considerablemente su competitividad.

Para la futbolista no queda otra fórmula más que confiar en el profesionalismo de cada seleccionada y de esta forma buscar entrenamientos extra en casa.

Ante lo difícil que pinta el futuro del fútbol femenino, Gloriana valorará a mitad de año el siguiente paso en su carrera; aunque ir al exterior es una posibilidad, también tiene metas en Costa Rica, a nivel personal, que no quiere dejar inconclusas.

“Muchas queremos ver qué sucede en este torneo. Para nosotras y los clubes este torneo será una prueba a ver qué es lo que está sucediendo y si está afectando el nivel en el que vivimos.... He tenido mis motivos para creer que el fútbol femenino todavía no está arraigado como queremos y yo sí considero que debemos tener un plan B porque no vamos a comer de esto, debemos tener un respaldo de vida”, sentenció.

Ante esto, una meta que tiene la deportista es terminar sus estudios como trabajadora social; Gloriana está muy cerca de graduarse como licenciada.

“Yo tengo mis sueños y necesito mi carrera, es un respaldo de vida. Yo no dejo de ser persona. Si yo me voy del país dejo mi carrera y no sé si sea lo que quiero. Con el paso de los años me di cuenta que el fútbol no es para toda la vida”, finalizó.