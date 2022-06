Géiner Segura revela sin tapujos cómo es su relación con Mauricio Wright

Desde que se anunció la llegada de Mauricio Wright al Cartaginés como asistente de Géiner Segura empezaron las especulaciones de cómo sería la relación entre el técnico y su auxiliar. Segura tiene menos experiencia en el banquillo y Wright le supera en títulos también, pero al final, esta mancuerna funciona y tiene al Cartaginés en la final de la segunda fase del Torneo de Clausura 2022, tras dejar en el camino a Herediano en semifinales.

[ Cartaginés triunfó ante la adversidad para eliminar al Herediano ]

El propio Segura explicó sin tapujos cómo funciona su relación con Mauricio y también contó cómo tomó que se diera un cambio por parte de la dirigencia blanquiazul en su cuerpo de trabajo.

¿Cuáles fueron las claves para sacar adelante esta serie ante Herediano?

La clave es la unión que hay entre los muchachos, porque ellos creen en el trabajo de todos. Se ve mucho esfuerzo, mucha concentración y dimos un paso importante que nos ayuda a seguir creciendo. El juego fue muy cerrado, como lo pensábamos, pero me gusta mucho el carácter que sacó el equipo y esto es del grupo y de la afición.

¿Cuánto aprendizaje saca de un partido como este de cara a la final?

Sigo aprendiendo. El cuerpo técnico mío me ha ayudado muchísimo, tanto Mauricio Wright como Greivin Mora y todos. Tengo que ser honesto y tal vez algunos malinterpretan la situación, pero esto es trabajo en equipo. La experiencia que tiene Wright, el manejo y muchas cosas que ha adquirido con los años me ayudan muchísimo. Soy la cabeza, tomo las decisiones finales, pero estoy bien respaldado y los jugadores también son muy importantes y se están sacrificando.

El técnico de Cartaginés Géiner Segura dirigió su mirada al cielo al conseguir el boleto ante Herediano y pasar a la final de la segunda vuelta del Torneo de Clausura 2022. (Jose Cordero)

”Ha sido un torneo muy duro para mí, he tenido experiencias de toda clase, pero sigo confiando en Dios, en mi trabajo y la preparación que he tenido en el tiempo. Además, me dejo ayudar, porque hay que ser humilde y en esto uno no sabe todo”.

¿En qué momento profesional se encuentra al verse tan seguro pese al ruido que se generó cuando llegó Mauricio Wright?

Mauricio y yo tenemos una muy buena relación. Le consulto a cada instante y es que es lógico y obvio, porque él tiene mucho tiempo de estar en esto y ha dirigido afuera. Vine con la convicción de ver a Cartaginés en una final y tengo la madurez para saber que debo creer en mi trabajo y también dejarme ayudar. Escucho a todos y no tengo nada que esconder y Mauricio nos ha venido a dar una mano enorme.

¿Cómo vive el llegar a una final?

Lo vivo con mucha tranquilidad. Le doy gracias a Dios, a mi familia y me he preparado a través del tiempo. Cuando dejé de ser técnico de Guadalupe era porque Dios me estaba preparando, porque sé lo que es ser asistente cuando era técnico y son experiencias que he acumulado.

[ Jugadores del Cartaginés resaltan al aporte de Mauricio Wright a la zona más cuestionada ]

¿Cómo ha hecho para conformar esta planilla y romper con nueve años sin estar en una final?

Cuando llegué a Cartaginés vine con la convicción de llegar a la final. Esto es un proceso. El torneo anterior quedamos fuera por goles y fuimos acomodando algunas cosas, pero siempre dije que tengo un camerino muy solidario y muy comprometido.

Por el esfuerzo que ha hecho el club, hoy en día los jugadores pasan más tiempo en la institución, comparten más ahí y ya no es eso de que van a Cartago, entrenan, se cambian y se van. Todo esto crea una unión y una identidad. Además, todos aportan, desde el que nos abre el portón en el estadio hasta cada persona que está en lo administrativo y en todas las áreas.

¿Cómo está el equipo en lo mental para la final?

Mentalmente esto es un golpe anímico fundamental. Teníamos que dar este paso y lo hicimos en una situación brava, lo que nos ayuda mucho a seguir creyendo y trabajando bajo la misma línea. El equipo dio un golpe importante.

¿Qué significa para Géiner Segura en lo personal llegar a una final?

Vine con este objetivo de llegar a una final, por lo mismo di el paso de salir de Alajuelense y llegar a Cartaginés. Mi ilusión es ver al Cartaginés campeón, pero vamos paso a paso. El proceso no ha sido fácil, pero verme en la final es un trabajo de todos, tanto de los que estaban antes, como de los que llegaron, de la afición, de la parte administrativa y de los dueños del Cartaginés.

”Aún no hemos logrado nada, pero estoy feliz, porque es mi primera semifinal y ahora mi primera final. Le dije a los jugadores: ‘Que celebre la afición’; nosotros nos tenemos que enfocar en lo que viene”.

¿Qué cambios implementó en Cartaginés?

Lo primero fue darle valor al Cartaginés. No podemos solo pasar por pasar por una institución, sino que hay que dar lo mejor. Estuve en Cartaginés como jugador hace muchos años y tenemos que ver que este club tiene mucha historia, es un equipo grande y debemos defender estos colores. Es un equipo grande y merece respeto. Creo que el compromiso ha cambiado y hay un sentimiento por esta institución y el que llegue a este club debe venir con una responsabilidad y hacerse ganador acá también.

¿Cómo se maneja la presión ahora al estar en una final?

No debemos de estar presionados, sino estar atentos y alertas. Si nos metemos mucha presión, pues perdemos lo que nos hizo llegar hasta acá. Debemos mejorar aspectos, porque no hay equipo perfecto, pero debemos seguir y ahorita hay mucha credibilidad en lo que hacemos y debemos vencer los miedos, no paralizarnos.