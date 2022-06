Freddy Góndola, el incontrolable extremo de Alajuelense cumplió promesa a Albert Rudé

Freddy Góndola hace méritos con Alajuelense para lo que será la premiación al mejor extranjero del Clausura 2022. El panameño genera desequilibrio, peligro y tiene gol.

¡Pitazo final! Alajuelense acababa de vencer a Saprissa por 3 a 1 en uno de los mejores clásicos de los últimos tiempos, que ameritó los tiempos extra y que cerró una serie de eliminación directa con un global de 4 a 2.

Ni siquiera el apagón de unos minutos lo enfrió. Freddy Góndola estaba metido de lleno en el partido, siendo una pesadilla para sus adversarios, como en realidad lo ha sido durante todo el torneo.

Su rapidez acarreaba un tormento para los defensores saprissistas y le añadía dosis de esperanza al liguismo.

Cada vez que el extremo panameño hacía contacto con el balón, en medio de los gritos desaforados y los cánticos, en las gradas también había espacio para los murmullos, con frases de expectativa como: “Ahí va, ahí va, véalo que ahí va...”.

Surgían sugerencias en esos instantes en los que muchos aficionados se convierten en entrenadores y sin percatarse giran instrucciones desde donde estén, como el grito de un señor vestido de rojinegro: “Désela a Góndola, (Ian) Lawrence vaya y désela a Góndola”.

Así a como la feligresía manuda confía en él, exactamente lo mismo le pasa a Albert Rudé. Inclusive, les ocurre a los demás futbolistas del club. Todos saben que cuando él va por la pelota, es garantía de peligro y algo más.

“Yo le he dicho a Freddy: ‘Cuando no puedas atacarme o defenderme te voy a sacar”, confesó el técnico liguista Albert Rudé.

Pero la respuesta del futbolista en esa charla con su estratega fue rotunda, le hizo una promesa y la cumplió.

“Él me ha dicho: ‘Profe, quédese tranquilo, que en los 120 minutos voy a atacar y defender’. Y realmente lo ha hecho. Esto es un tema ya del jugador, del profesionalismo”, expresó Rudé.

Luego de que el partido quedó 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios con goles de Carlos Mora y Jimmy Marín, las anotaciones manudas en tiempos extra fueron de Giancarlo González y Freddy Góndola, para el 3 a 1 definitivo en el partido y el 4 a 2 en el global.

En este Clausura 2022, el panameño suma 1.536 minutos en 21 partidos, de los cuales, en 17 fue titular y registra siete goles y una asistencia.

La prensa deportiva de Panamá le sigue la pista al extremo izquierdo.

Tres periodistas canaleros consultados por La Nación coinciden en que les genera mucha ilusión ver a Freddy Góndola siendo un punto altísimo de Liga Deportiva Alajuelense desde que llegó y que ha sido muy constante.

“Es un futbolista distinto, diferente, debutó en la Selección de Panamá el año pasado y no le pesó la camiseta, rindió, cambió de club. Estaba Táchira, llegó a la Liga Deportiva Alajuelense y está hablando con goles, está mejorando en su apartado goleador. Está mejorando en cuanto a aguantar presión, porque no es lo mismo jugar en Venezuela que jugar en Costa Rica con un grande como lo es la Liga”, expresó el periodista panameño José Miguel Domínguez.

La euforia con la que Freddy Góndola festeja los goles de Alajuelense hace que sea muy querido por el liguismo.

Analizó que Góndola tiene mucho talento, capacidad y desborde y que tomar la decisión de jugar en Costa Rica con la Liga lo ha hecho crecer.

“Le ha servido mucho para madurar y para ahora tener una mejor carrera. Es decir, se hace fuerte en Costa Rica, se vende bien y quizás salte a otra liga importante. Me parece que está muy pero muy cotizado a nivel individual y está para grandes cosas. Le ha servido mucho llegar a Costa Rica”, citó.

Y agregó: “Es importante para él que esté brillando, que esté en una final nuevamente y que esté disputando cosas importantes. Ojalá se le pueda ganar ese título, ganar ese campeonato y ser una de las máximas figuras del balompié costarricense”.

Un criterio similar exteriorizó el periodista panameño Aurelio Ortiz, al considerar que la llegada de Freddy Góndola a Costa Rica ha sido atinada de parte suya y de su agente.

Relató que el canalero de la Liga ha demostrado jerarquía para jugar en un club grande como Alajuelense.

“La camiseta no le pesa. A Góndola nunca la he faltado el gol y es eso lo que lo ha hecho sobresalir. Si bien uno creía a priori que le podía ir bien, Góndola te da la sensación que aún no ha llegado al techo de su carrera y si sigue a este paso pueden pasar dos cosas: le queda poco tiempo en la liga tica, o seguirá la estela de Adolfo Machado, como un hombre protagonista y tal vez de títulos”, comentó Aurelio Ortiz.

Mientras que el periodista Claudio Pino indicó que esta lucha por el título entre Alajuelense y Cartaginés será una vitrina importante para Freddy Góndola.

“Es un jugador de proyección inclusive para irse a la MLS, o jugar en México, o en Ecuador, donde se están marchando muchos futbolistas. Yo creo que el salto a Europa para él está un poco distante, pero de repente irse a jugar a uno de esos destinos creo que podría darse y esta final le abre las puertas para eso. Ya había dicho que cuando llegó a la Liga era un jugador exportable y está dando los frutos”, opinó Claudio Pino.

Vivencia dura

Semanas atrás, Freddy Góndola hizo un repaso de su carrera en una entrevista con este medio.

Luego de jugar con el Tauro de Panamá, donde fue campeón, optó por marcharse al extranjero. Se fue al Yaracuyanos del fútbol venezolano. Aunque futbolísticamente le valió para ganarse una llamada a la selección de su país, el atacante vivió situaciones duras.

“Ahí hice un cambio radical. Estuve con mi familia y sufrí mucho con ellos allá. Pasé a Tachira y fui goleador también; creo que en Venezuela fue la primera vez que me llamaron a la selección y ahí cambió todo en mi vida”, mencionó Góndola.

Pero llegó la covid-19, que golpeó de una manera muy fuerte a su gente.

“Por lo de la pandemia, el primer equipo que tuve no me pagaba y no podía salir de Venezuela. Murieron mi hermanita, mi padrastro y mi abuela, pasaron muchas cosas que creo que me hicieron fuerte”.

En realidad, el panameño de Alajuelense siempre ha sido así. Se siente orgulloso de ser de Chorrillo, descrito por él mismo como “el más duro y peligroso de Panamá”.

Y desde siempre supo que lo suyo era el fútbol.

“Ahí tienes dos opciones, el deporte o las drogas. Muchos amigos míos se desviaron y yo seguí mi camino”, aseguró.

Entre risas, afirmó que de niño era travieso y que se portaba muy mal. Además, confesó que no era muy fanático del estudio, pero gracias al impulso de su madrina logró aprender.

“Nunca fui amante del estudio, pero tengo una persona que siempre me ha ayudado, a parte de mi mamá, que es mi madrina. Me enseñó a leer, me enseñó los modales y le agradezco a ella por lo que hoy en día soy”, manifestó.

Sus inicios en el fútbol fueron bajo los tres palos, pero decidió tirarse a la banda en uno de los partidos de cuando era un niño y eso lo cambió todo.

“Futbolísticamente inicié como portero, éramos 12 y habían dos porteros, entonces me tocó jugar de campo. Mi primer partido que jugué por fuera pude marcar gol, me gustó y ahí me quedé”, aseveró.

En Alajuelense pueden dar fe de eso. Tiene un estilo de juego pícaro y atrevido que lo hace ser un futbolista distinto.

De esos que pueden cambiar la historia de un partido en cualquier momento y acaba de hacer más méritos entre el liguismo, porque aparece en los partidos importantes, como en esa semifinal donde Alajuelense se encargó de eliminar a su archirrival.

“Estoy en el momento exacto, donde tengo que estar. Aprovecho las que me quedan para concretarlas. Antes no era goleador, pero los goles son importantes. Quiero meter goles cada partido, jugando siempre para el equipo y las oportunidades que me quedan concretarlas”, reseñó.

Freddy Góndola tiene contrato con Alajuelense hasta diciembre de este año y aún no sabe qué le traerá el destino.

“Seguir creciendo como futbolista es lo más importante, cada año estar mejor, sea aquí o en otro lugar. Mi aspiración es ganar la 31 y quedar en la historia de este escudo. Esperemos que pase el tiempo a ver que nos trae”, reflexionó el jugador sensación de Alajuelense, uno de los hombres que hoy por hoy animan en la Liga.

