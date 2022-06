Giancarlo González describe cómo fue su duelo con Kendall Waston y alaba a Marcel Hernández

Giancarlo González es felicitado por Alexis Gamboa luego de su diana a Saprissa.

Giancarlo González, central de Alajuelense, explicó luego de la victoria 3 a 1 sobre Saprissa, cómo vivió el mano a mano que tuvo con Kendall Waston, central morado que es una carta ofensiva en las jugadas de táctica fija.

“Esto es fútbol y en el terreno de juego hay muchos duelos, estos se pueden ganar o perder. Yo no pongo excusas y si me toca agarrar el más grande, pues yo no tengo miedo, voy y lo agarro. Si me toca el más pequeño, pues también, esto es importante para mí y yo nunca he perdido mi enfoque”, dijo.

Pipo fue el encargado de meter una de las dianas manudas, situación que lo puso muy feliz. Por otra parte, el exmundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 alabó a Marcel Hernández, jugador que pertenece a la Liga, pero en este torneo está cedido.

“Cartaginés tiene grandes jugadores, por ejemplo está Marcel que es de la casa, él es un goleador nato, pero queremos lo mejor de nosotros para que la Liga sea la que levante la copa”, añadió.

Giancarlo aprovechó para aclarar que cuando habló a los aficionados presente en el Morera Soto fue para despertarlos y así volver a tener ese apoyo incondicional que entrega fuerzas en el campo.

“Solo quiero agradecerle a la afición, cuando les dije que cantaran era para buscar nuestro lema: ‘unidos por los colores’. Esta serie tiene un sabor diferente para el aficionado, ganamos contundentemente y es un voto de confianza para el equipo, porque no hemos ganado nada” finalizó.

Por su parte, Bryan Ruiz, capitán erizo, externó que considera la serie ante Cartaginés como ‘durísima’.

“Va a ser muy duro, porque todos saben la cantidad de años que tienen de no ser campeones. Para ellos es un sueño, tienen un gran equipo, principalmente en ofensiva son buenos, entonces mucho respeto para ellos. Ojalá el domingo podamos sacar un muy buen resultado para después venir y cerrar en casa”, finalizó.