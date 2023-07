Fedefútbol asume pagar hospedaje de invitados al Mundial femenino excepto a asistente técnica de Alajuelense

Aparte de considerar ‘sospechoso’ que las jugadoras que alzaron la voz en la Selección Femenina son precisamente quienes quedaron fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, el exdirectivo de Alajuelense, Sebastián Trigueros reveló una situación que le genera muchas más inquietudes.

Para la Copa del Mundo que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto, las 23 elegidas por Amelia Valverde y su cuerpo técnico no serán las únicas en abordar el avión mundialista.

Se decidió que dentro de toda la comitiva costarricense vayan los técnicos de cada equipo femenino, para que vivan esa experiencia mundialista.

La idea fue bien vista por todos los clubes, solo que surgió un detalle administrativo que no deja de llamar la atención y es lo que expone Sebastián Trigueros.

Para explicar de qué se trata, indicó que es lógico que cuando se va al Mundial, la delegación debe tener las mejores condiciones.

“Lo que uno no entiende es por qué esa delegación se infla tanto en cantidad de personas meramente administrativas y que cada una de esas personas recibe un pago discrecional de $240 cada día durante toda la estancia”, mencionó el exdirectivo rojinegro que sigue trabajando de manera activa con el equipo femenino de la Liga.

LEA MÁS: Exdirigente ve ‘sospechoso’ que quienes alzaban la voz en la Selección Femenina quedaron fuera

Dijo que al mismo tiempo, están llevando entrenadores representantes de cada equipo de Primera División, lo cual por supuesto que aplaude, porque es una ventana para que estas personas vean cosas nuevas, se capaciten y tengan roce.

“Eso está perfecto, pero resulta que de todas estas personas que van, solo hay una mujer. Irónicamente, en una disciplina femenina, solo va una entrenadora mujer y al club de esa mujer le están pidiendo que ayude a la Federación a cubrir inclusive gastos de alojamiento”, reveló Sebastián Trigueros.

LEA MÁS: Directivo de Alajuelense: ‘Nos sorprende mucho la no convocatoria de Noelia Bermúdez’

La razón es que como es mujer, no puede compartir habitación con nadie, porque todos los demás son hombres.

“Eso lo entiendo, pero cómo sí hay suficientes recursos para llevar administrativos que tienen esa cantidad de dinero diario, pero se les hace complicado solamente a la Federación cubrir el alojamiento de la única entrenadora mujer que está yendo en representación del fútbol nacional”, expuso Trigueros.

Dijo que eso es parte del sinfín de dudas que tiene, más allá de toda la controversia desatada con esa lista final de la Sele Femenina.

“Son cosas que uno no termina de comprender y que en realidad, uno como aficionado tiene derecho de no comprender, porque habla desde la ignorancia, en el buen sentido del término. Pero cuando uno busca explicaciones y la Federación no se comunica, es donde uno queda con más dudas de las que originalmente ya tenía”.

Sugey Matarrita es la asistente de Wílmer López. El Pato dijo que no podía ir al Mundial por motivos personales, pero en su lugar, acudirá ella. (Prensa Alajuelense)

El club con el que se está presentando esa situación es Liga Deportiva Alajuelense.

Wílmer López tomó la decisión de no ir Mundial Femenino por decisiones personales. De hecho, él se molestó muchísimo cuando Shirley Cruz quedó fuera de la prelista de 30 jugadoras y su enojo quedó plasmado otra vez cuando Noelia Bermúdez también fue excluida.

LEA MÁS: La incendiaria lista de Amelia Valverde: cinco referentes fuera del Mundial Femenino

En pocas palabras, el Pato expresó el sentir de muchos, al escribir en su Instagram: “Que injusto que Noelia Bermúdez quede fuera del Mundial. Nuevamente digo, los que definieron la lista, no saben nada de fútbol”.

Wílmer López no irá a la Copa del Mundo, pero Alajuelense decidió que en su lugar irá la asistente Sugey Matarrita.

“La Liga la mandará a ella y nos dijeron que bien, pero que les costaba una habitación más porque ella no podía compartir con alguno de los otros compañeros. Así que el club está cubriendo una parte para que ella pueda tener su propia habitación. Si hubiese sido un técnico hombre, la Liga entonces no tendría que asumir ningún costo.

”Por supuesto, el club lo hace con todo el gusto, pero si hay dinero para tantos delegados que llevan, es raro que a la Federación se le haga complicado pagarle una habitación a la única entrenadora mujer que está yendo”, insistió.

La Nación consultó esta situación con el presidente de la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut), Víctor Hugo Alfaro, quien a la vez integra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Él mencionó que a los entrenadores de los equipos no los lleva la Uniffut, sino que esa invitación se gestó desde el Comité Ejecutivo de la Federación y que no tenía claro qué fue lo que pasó con el caso de Sugey Matarrita.

Alfaro indicó que iba a revisar qué pasó sobre ese tema y que él no permitirá que ocurra de esa forma, porque si realmente es así, esa habitación de Sugey Matarrita es una inversión que debe hacer la Fedefútbol, no su club.