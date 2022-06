Exjugadores de Alajuelense narran pormenores de su esperado reencuentro

Los exjugadores de Alajuelense tuvieron un convivio en el CAR, una semana antes de que el club cumpliera 103 años de fundación. (Prensa Alajuelense)

“Junio es nuestro mes, la Liga cumple años este 18 de junio y qué dicha que la actividad se hizo y la queremos seguir haciendo en años futuros”, expresó el vicepresidente de Alajuelense, Joseph Joseph, mientras recibía a unos 100 exfutbolistas del club en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

Contó que ese convivio surgió luego de una reunión que él tuvo con Guillermo Salazar y un grupo de exjugadores.

“Estoy sorprendido la verdad, porque han llegado de todas las edades y es muy bonito, todos ellos aportaron su granito de arena en la historia de esta institución y es una manera de agradecerles y hacerles un reconocimiento por lo que le dieron a la institución”, apuntó Joseph.

Observaba a su alrededor y se sentía muy contento de ver que la mayoría de exjugadores que confirmaron la asistencia acudieron a la cita.

“Hay figuras de muchísimo nombre, de casi todas las generaciones y la verdad que me pone muy feliz que hayan venido tantos de ellos. Muchos no lo conocían y varios me han hablado muy bien del CAR, muchos dicen qué lástima que esto no existía en sus tiempos, coincido con eso, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena”.

El convivio se efectuó el sábado pasado, exactamente una semana antes del cumpleaños 103 del club y al que inclusive asistió el portero Álvaro Mesén, quien tres días después fue internado en el Hospital México por un problema de resolución neuroquirúrgica y fue sometido a dos procedimientos quirúrgicos.

Durante la actividad en el CAR, Ricardo Chacón tomó el micrófono para dirigir unas palabras en nombre de los exfutbolistas rojinegros que estaban ahí.

“Imagínese la historia que esta organización deportiva tiene. Yo quería agradecerle a don Joseph Joseph por todo lo que ha hecho por la Liga y ahora que estoy por acá digo: ‘Dios mío, si esta calidad de jugadores que tengo al frente hubiesen tenido la posibilidad de instalaciones de esta categoría, lo que hubiese pasado’. Agradecerle a don Joseph por el esfuerzo y a todos los directivos que han pasado durante todos estos años”, expresó Ricardo Chacón.

Dijo que él se siente orgulloso, porque por encima de los resultados deportivos, desde Ramón Aguilar que fue el primer presidente, todos los dirigentes pensaron en la salud financiera de esta asociación deportiva.

“Por eso, todavía es el equipo de su gente, por la responsabilidad es que gozamos de la posibilidad que el equipo sea de todos los socios y de todos nosotros. De todos quienes forman parte de esta gloriosa historia en estos 103 años. Mención especial, aquí hay un antes y un después de los checos y para Iván Mraz de manera muy especial el agradecimiento porque no solo en lo profesional, sino en lo personal, nos hizo personas de bien”, apuntó.

Alajuelense vive siempre en la mente de Iván Mraz pese al Alzheimer

Mencionó que a estas alturas de la vida a él le pasa y cree que a los demás exjugadores también, que no piensa en qué le dio a la Liga Deportiva Alajuelense, sino qué recibió de la Liga.

“En el caso de todos, recibimos valores, principios, ética para poder seguir adelante, porque por lo menos para nosotros el fútbol fue un medio para alcanzar otros fines. Ahora es diferente porque el fútbol posiblemente se mercadea mejor de lo que se juega y económicamente en la época nuestra no se recibió esa parte como sí pasa ahora. Al final, uno está agradecido con la institución porque le dio un nombre, porque la gente recuerda las cosas que hicimos como jugadores y lo importante es el legado. Las personas pasamos y la institución queda”, destacó.

Apuntó que él en lo personal estaba muy impresionado al conocer los rincones del CAR.

“Me alegra ver la hermosura de este proyecto y saber que los jóvenes que hoy están practicando puedan tener tantas posibilidades como nosotros no tuvimos, cuando entrenábamos detrás del marco norte, cuando Lalo Chavarría nos hacía subir las gradas de sol hasta arriba, cuando don Iván Mraz nos ponía una faja, un mecate y una llanta en Fraijanes para subir, qué diferencia. Y cuando el hidratante de nosotros era agua de tubo”, recordó.

En su mensaje también hizo alusión a que los tacos, los maletines, todo era muy diferente y que al final, todos quienes vivieron esas épocas de la Liga atesoran muy buenos recuerdos de ese entonces.

“De nuestro paso por esta gloriosa y amada organización deportiva para todos. Estamos felices de reencontrarnos con tantos amigos, que uno los vio en la cancha, que fueron ídolos de uno y estamos unidos por un color, que es el rojinegro. Un día de estos leí algo, que decía que nosotros no nos pusimos la camiseta rojinegra, nosotros nos la cosimos en la piel y por eso se hacen las leyendas”, rememoró.

Rolando Villalobos: ‘La Liga que amamos’

Rolando ‘Cadáver’ Villalobos dijo que es un halago volverse a encontrar con tantos amigos, compañeros de equipo, compañeros de diferentes generaciones, porque a muchos de nosotros nos tocó jugar con diferentes generaciones y que estar ahí juntos es algo que no tiene precio y que costaba describir con palabras tantas emociones juntas.

“Gracias a don Joseph por poner las instalaciones a la orden de nosotros, un hombre que ha hecho de este proyecto para los liguistas algo especial y ahora inclusive nos dijo que por qué no hacíamos este encuentro de exjugadores una vez al año”, relató Villalobos.

Para él resultaba bonito no solo revivir anécdotas y respirar tanto fútbol en un mismo lugar. Se sentía honrado por la presencia de Ángel San Casimiro que siempre los apoyó tanto, como un verdadero apasionado del fútbol.

“Tantas personalidades y algunos que desgraciadamente ya no están, que fallecieron, pero que a lo largo del tiempo mantuvieron esta institución y estas personas que están acá en el tiempo mantuvieron a la institución a flote y así se va a mantener. Esa es la Liga que amamos”, afirmó Villalobos.

Y agregó: “Las diferentes generaciones siempre se han mantenido unidas. Liga Deportiva Alajuelense siempre ha sido de equipos, de dirigentes y de afición muy unida, y eso hay que mantenerlo, continuar con los activos de hoy y los que ya pasamos”.

Errol Daniels: ‘Ojalá podamos vernos más a menudo’

La visita sorpresa de Iván Mraz resultó tan llamativa en ese convivio de exfiguras de Alajuelense como la misma presencia de Errol Daniels, quien se convirtió en la leyenda más buscada por los propios exjugadores para tomarse alguna fotografía.

“Es algo muy bonito, muy especial y debería hacerse no una vez, sino que todos los años. No creía que vendríamos tantos y faltan algunos que están enfermos o no pudieron venir”, relató Errol Daniels.

Inclusive, él mismo estuvo a punto de no ir, por un tema de salud.

“No creía que podría venir, porque más bien estaba enfermo y creía que no podría venir, pero me insistieron y gracias a Dios me recuperé y pude venir. Hasta ahora puedo decir que estoy bien. Tuve una infección urinaria, un problemita en los riñones y unas cuantas cositas más”, contó.

Pero se recuperó a tiempo y en el CAR pasó un rato muy ameno.

“Se encuentra uno con muchos compañeros que hace años no nos veíamos y pudimos estar en una actividad así, ojalá se pueda hacer todos los años. Hay muchos compañeros que no nos habíamos visto y han tenido enfermedades, se han recuperado y estamos de regreso aquí y ojalá podamos vernos más a menudo”, insistió.

Austin Berry: ‘Aquí se nota el amor que uno siente por esta camiseta’

Austin Berry era otro de los exfutbolistas de la Liga que se sentían muy contentos de estar ahí.

“Es una actividad muy linda, primero que nos tomaran en cuenta a nivel de institución, reeconcontrarse con viejos compañeros y todavía con generaciones que representaron momentos muy emocionantes para la institución, para la Liga. Aquí se nota el amor que uno siente por esta camiseta y muy agradecido con todos”, reseñó Berry.

Mencionó que él se sentía impresionado de ver a muchos de los que estaban ahí, de generaciones anteriores, escuchar las anécdotas de ellos y compartir con Errol Daniels, que es una insignia de la institución.

“Veo aquí a algunos que cuando yo estaba chiquito escuchaba de ellos, pero verlos es un honor. Hay muchos otros que ya no nos acompañan en vida y yo creo que también para ellos es un respeto y un homenaje muy importante y el toparnos con jugadores importantes a uno lo llena de orgullo”.

Mario ‘Chalazo’ Vega: ‘Tener presente nuestra historia ha sido algo tradicional en la Liga’

“Es una actividad bellísima porque comienza uno a recordar tiempos lindos y a saludar a todos los excompañeros y es una belleza, esto debería hacerse más a menudo en una institución tan grande como la Liga”, adujo Mario ‘Chalazo’ Vega.

Además, indicó: “Ver a don Iván Mraz, a Errol Daniels, a Roy Sáenz, están un poco delicados de salud, pero han venido, nos han acompañado. Son muchas cosas muy bonitas que uno se lleva en el recuerdo. Tener presente nuestra historia ha sido algo tradicional en la Liga y estas instalaciones hay que aprovecharlas para darse cuenta el futuro que nos espera”.

Javier ‘Zurdo’ Jiménez: ‘El esperado reencuentro de liguistas’

“Lo más agradable es encontrarse con quienes fueron compañeros en tiempos de mi carrera y exjugadores de tiempos atrás, es muy agradable encontrarse con ellos y tener un recuerdo muy bonito de nuestro paso por nuestra institución. Fue algo agradable, que lo llena a uno de emoción al estrechar la mano a cada uno de ellos”, opinó Javier ‘Zurdo’ Jiménez.

Él estuvo dentro de los organizadores del convivio de exjugadores de la Liga.

“Eso es lo agradable en esta institución, máxime ahora que estamos tratando de meter el hombro en ese aspecto, movilizar, porque hay mucha gente que se queda en veremos. De parte mía, de Memo Salazar y de Rolando Villalobos tuvimos la iniciativa, hablamos con Joseph y nos tendió la mano. Aquí estamos disfrutando del momento de esto, que fue el esperado reencuentro de liguistas”.

Según datos del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, en los 103 años de Alajuelense, 788 futbolistas han jugado en Primera División con el equipo masculino.

