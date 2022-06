Alajuelense ‘puede más’ que el Alzheimer en Iván Mraz: ‘Uno no puede desmantelar estos recuerdos’

Alajuelense vive siempre en la mente de Iván Mraz pese al Alzheimer Iván Mraz fue a conocer el CAR y se reencontró con casi 100 exjugadores de Alajuelense.

Alajuelense cumple 103 años de fundación este 18 de junio y la celebración empezó una semana antes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Ahí se efectuó un convivio con la presencia de más de 100 exjugadores del club.

Había futbolistas de distintas generaciones, como Errol Daniels, Roy Sáenz, Joaquín ‘Toyota’ Guillén, Édgar Núñez, Víctor ‘Palomino’ Calvo, Jorge Manuel Ulate, José Carlos Chaves Innecken, Johnny Cubero, Austin Berry, Álvaro Mesén, Javier Jiménez, Elías Palma y Rolando Villalobos.

Un ambiente de camaradería y mucho fútbol se respiraba en cada esquina del CAR, pero faltaba una visita sorpresa, de la que muy pocos sabían y que verdaderamente causó impacto.

El momento más emotivo fue cuando llegó Iván Mraz. El bullicio que se escuchaba en esa terraza se transformó en silencio y expectativa total.

Las miradas se dirigían a la puerta donde estaba el checo que dejó una huella profunda en la Liga. Ya han pasado casi 43 años desde que él se incorporó a Alajuelense para iniciar una revolución.

Acompañado de su hijo Marcel y apoyándose en un bastón para tener más firmeza al caminar, Iván Mraz observaba esos rostros, un poco distintos por el natural paso de los años, pero que conservan intactos los rasgos.

La mayoría de quienes estaban ahí son personas que él conoce. A pesar de que en diciembre de 2014 se le diagnosticó Alzheimer, Liga Deportiva Alajuelense no sale de su mente. Y los nombres de esos exjugadores tampoco.

Todo lo que Mraz vivió en la Liga es una época que lo marcó tanto que la tiene en la retina.

Muchos de los exjugadores de la Liga que estaban ahí en el CAR se le acercaban.

‘¿Se acuerda de mí?’. Esa fue la pregunta más frecuente, que con naturalidad y espontaneidad le formulaban todos los que lo buscaban para saludarlo y cruzar algunas palabras con él.

Don Iván de inmediato les decía que no, pero cuando cada uno de ellos le decía su nombre, ya él caía en cuenta de quiénes eran.

José Carlos Chaves Innecken fue uno de los primeros en acercarse a Iván Mraz para saludarlo en el Centro de Alto Rendimiento. (Fanny Tayver Marín)

Pero hubo alguien a quien sí reconoció de inmediato, un futbolista que desde que lo vio lo quiso en su equipo y se lo llevó del Deportivo Saprissa a Liga Deportiva Alajuelense.

“Es (José Carlos) Chaves Innecken, él es de otra dimensión”, indicó Iván Mraz.

Mientras que el exfutbolista señaló que tenía muchos sentimientos encontrados, porque acudió a ese convivio sin imaginar que ahí volvería a ver a ese hombre que le cambió la vida.

“Don Iván para mí es una persona muy importante, que me dio la oportunidad de crecer. Estando yo en el Saprissa él fue el que me contrató para llegar a Liga Deportiva Alajuelense. Él creyó en mí siendo yo muy joven y posterior a eso, todo el periodo que vivimos en Liga Deportiva Alajuelense juntos”, expresó José Carlos Chaves Innecken.

Dijo que después del Mundial de Italia 90, don Iván le dio la oportunidad de ir a su tierra natal, a Checoslovaquia, a Bratislava, a integrarse a uno de los equipos más importantes.

“Me dio esa oportunidad para que yo compartiera con mi familia, con mi esposa, con mis hijos e imagínese lo que él significa para mí. Siempre hemos tenido una bonita relación, me da mucho gusto verlo porque tenía mucho tiempo de no verlo y ha sido una sorpresa muy grata para mí”.

Y agregó: “Ahora me llenó de satisfacción el que él me reconociera, entonces eso es muy importante para uno, verlo a él, que realmente se ve muy bien, por los años que él tiene, por su enfermedad y todo, me alegra mucho. Ha sido una de las sorpresas más gratas de este gran día, en el que compartí con todos mis amigos”.

Iván Mraz: ‘Nací alajuelense y voy a morir alajuelense’

Luego del almuerzo, después de la fotografía de rigor con todos los presentes y tras escuchar los mensajes del obispo Ángel San Casimiro, del fiscal Manrique Lara, el expresidente Raúl Pinto y las palabras de Ricardo Chacón en representación de los exjugadores, Mraz conversó con La Nación.

Carlos Barrantes se le acercó a Iván Mraz para conversar unos minutos con él. (Fanny Tayver Marín)

“Estoy contento, viendo lo que ha crecido Alajuelense, con gente muy agradable y a uno lo alegra haber sido parte de esto”, mencionó Iván Mraz, mientras dirigía su vista a las canchas de entrenamiento.

Antes de que Mraz llegara a la Liga, en 1979, la última vez que los manudos habían levantado la copa había sido el 15 de diciembre de 1971.

Después de eso, el equipo entró en crisis y el detonante fue en 1978, cuando se enfrentó a Guanacasteca obligado a ganar para evitar el descenso. Hubo una reestructuración total y Roberto Chacón Murillo tomó la presidencia.

En el libro del 95 Aniversario de Alajuelense escrito por José Antonio Pastor se explica que él decidió apostar por la escuela checa con Iván Mraz.

El proceso comenzó durante la presidencia de Miguel Rodríguez Gómez quien recurrió al Canciller de esa época, Rafael Ángel Calderón Fournier para explorar la disponibilidad de que un entrenador europeo que hablara español.

Mraz vivía y trabajaba en la antigua Checoslovaquia. Los trámites para que llegar a la Liga tomaron mucho tiempo, pero dicha llegada estaba programada y se dio en la época de Chacón Murillo.

Con su llegada, todo cambió en la Liga y por primera vez los jugadores supieron lo que era entrenar a doble turno. El equipo era totalmente otro, pero una mala noche contra Cartaginés acabó con sus aspiraciones del título en ese torneo, pues no ganó la pentagonal que le daba el pase a la final.

Manrique Lara, Iván Mraz y Ángel San Casimiro compartieron en el CAR junto a unos 100 exfutbolistas de Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

El club confió en Mraz y lo dejó al frente, pero el arranque del torneo de 1980 no fue el mejor, porque físicamente parecía muy pesado y la Liga estaba en los últimos puestos de la primera vuelta. Alajuelense empezó a crecer hasta ganarle a Herediano los dos partidos de la final.

Después de aquel 15 de diciembre de 1971, Alajuelense volvió a ser campeón el 11 de marzo de 1981, en la casa morada.

“Alajuelense es una parte de mi vida, que uno no puede desmantelar estos recuerdos bonitos que uno vivía en Alajuela”, apuntó Mraz en esta charla con La Nación.

Inclusive, está convencido de que lo suyo con la Liga fue un amor a primera vista.

“Prácticamente nosotros nos encontramos, nos caímos bien los dos, ellos a mí, yo ellos y así seguimos adelante. Estar aquí es alegría, alegría, alegría. Eso es todo, felicidad que estoy vivo y que tengo aquí todavía muchos amigos existentes.

¿Es un equipo que usted lleva en el corazón? “Seguro, nací alajuelense y voy a morir alajuelense”, respondió Iván Mraz.

Después de ese título en 1981 correspondiente al campeonato de 1980, Mraz le deparó otro campeonato a la Liga desde el banquillo, en 1991, en uno de los torneos más largos de la historia.

Al año siguiente, seguía siendo parte del éxito, como gerente deportivo y con Jan Postulka como técnico.

“Don Iván estuvo en dos generaciones diferentes y en el caso mío fue cuando yo llegué a la Liga y me acuerdo de aquella final en 1991 contra Saprissa, cuando él fue entrenador y fue emocionante saber que está bien. Tenía muchos años de no verlo, de no saber cómo estaba él”, apuntó Austin Berry.

Consiguió su primer título de campeón con Iván Mraz como técnico. Fue testigo de lo que vino a hacer este europeo, a quien se le achaca el cambio del fútbol rudimentario hacia la preparación física profesional.

“Don Iván marcó un estilo de juego y una idea de entrenamiento muy diferente a como se venía dando, considero que se profesionalizó más, con entrenamientos más fuertes, más rigurosos al estilo europeo en esa época y yo creo que eso marcó mucha diferencia en Alajuelense”, acotó Berry.

No hubo alguien que no se asombrara de verlo ahí y para todos fue muy significativo percatarse de que algunos episodios de su vida se borraron de su mente, principalmente los de los años más recientes, su etapa al frente de Alajuelense la tiene tan presente como si hubiese sido ayer.

Tiene varios años conviviendo con el Alzheimer, una enfermedad que está en una etapa media y que la tiene controlada.

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

Entre 27.000 y 36.000 personas mayores de 60 años padecen algún tipo de demencia en Costa Rica; principalmente Alzheimer (cerca de un 60% de todos los casos) y demencia vascular (20%).

Según un estudio de la Asociación Internacional de Alzheimer, citado por Norbel Román, la demencia es la causa en el 52% de todos los casos en donde una persona requiere asistencia de un cuidador para vivir su día a día.

