Excapitana del Herediano Femenino golpea la mesa ante la desigualdad: ‘Ni camerino teníamos’

Carol Sánchez continuará en el fútbol nacional, pues prácticamente tiene un acuerdo con un equipo pero será hasta la otra semana que se haga oficial. Fotografía: Herediano

Carol Sánchez era la capitana de Herediano Femenino. Era una de las voces fuertes del conjunto rojiamarillo, sin embargo al finalizar la participación del equipo en el último certamen acabó con la relación contractual porque le estaba robando la paz mental, según lo describe.

Sánchez, referente del plantel florense, es clara en que se cansó de luchar contra la desigualdad, y no económica porque es consciente que difícilmente en alguna parte del orbe las mujeres en fútbol femenino tengan la misma ganancia que los hombres, sino en condiciones básicas.

Confesó que en el Team ni siquiera contaban con un camerino propio, situación que le parecía inverosímil, más cuando se ven otros equipos de la Primera División tica, como Alajuelense, que le dan todo a su plantel femenino.

La exflorense se atrevió a aceptar que hasta cierto punto siente ‘envidia de la buena’ ante lo que da un equipo como la Liga, y lo que ella recibía de Herediano.

¿Por qué Carol Sánchez se va de un club donde es capitana y referente? (Junto a Sánchez se fueron otras futbolistas como Cristin Granados y Paula Coto)

La verdad no fue algo fácil, fue una decisión que estuve meditando desde inicios de año, se dieron muchas situaciones que vinieron afectando, sí me duele mucho porque es un grupo que nos conocemos bastante. Logramos sostenernos y entrar a la clasificación final, pero como grupo experimentado lo logramos. En la vida hay ciclos, yo desde marzo venía pensando y pasaron muchas cosas que al final hicieron que la balanza se inclinara, eran más de cinco años compartiendo camerino, experiencias muy lindas, pero tocó cerrar ciclos, fue una decisión personal. Herediano me ofreció seguir jugando, me hicieron dos propuestas pero fue algo sinceramente personal que me hizo no seguir.

Sobre Herediano durante la temporada han salido muchas cosas, por ejemplo el sitio ferlinfuentes.com le hizo una entrevista a Karla Villalobos por incumplimientos que tuvieron con ella, sobre todo económicos. ¿Hay algo de eso en su situación?

De todas las situaciones a nivel personal, mentalmente yo no me sentía bien. Yo sentía que estaba en una lucha y nunca se iba a acabar. Nosotras estamos a pasos gigantes pero continuamos buscando ese paso de amateur a profesional, la verdad es que estamos trabajando en una liga que aunque es amateur tiene una estabilidad importante porque se juega todo el año. En Estados Unidos no se juega todo el año, pero en Colombia, por ejemplo, es una liga profesional que lo que se juega son tres meses. Entonces porque una liga como la nuestra donde tenemos infraestructura, hay torneos U17, U20, ligas menores, Selección Mayor, procesos... ¿Por qué no dar ese paso?

Siento que ahora el tema es el apoyo de la parte administrativa, ya ni siquiera de la parte de la prensa porque ahora hay atención, ahora hay patrocinios. Incluso hay equipos que ahora tienen a jugadoras que no las tienen en la planilla como tal, sino que un patrocinador es el que brinda las condiciones para esa futbolista. Así es posible tener a jugadoras como Marta Cox, Shirley Cruz.

Son cosas que los directivos con condiciones mínimas pueden hacer que se desarrolle más competencia a nivel nacional. Por ejemplo, si se tiene un salario mínimo y de ahí depende de usted como jugadora, usted como profesional crecer, pues creo que se crecerá.

Toda esa lucha me desgastó, inclinó mi balanza y quiero buscar desarrollarme en otros lados.

Para entender... Del fútbol femenino se ha hablado de que aseguren a las jugadoras, que se les dé un pago más allá de viáticos, que se les dé las mismas condiciones al menos de entrenamiento y demás que los hombres. ¿Eso es lo que Carol buscó y no encontró?

Sí, exacto, al inicio se ofreció de parte de la dirigencia, pero no pasó más de eso. Creo que es una falta de respeto para todas las jugadoras, ni siquiera a mí como capitana, yo estuve luchando por el bienestar del grupo pero lamentablemente esa lucha yo la iba a continuar para nada, iba a salir más afectada, iba a exponerme y yo sentía que no podía dar más de lo que ya había dado en ese sentido de buscar el cambio.

¿Esperaba más cosas Carol? Pues sí, yo esperaba más cosas, esperaba que poco a poco ese crecimiento se fuera dando y que no se quedaran en lo que nos decían que era: ‘sí, les vamos a ayudar, las cosas van a cambiar’. Pero, no quería que solo lo dijeran sino que actuaran, el tema es que al final lo que marca la diferencia son pequeños detalles.

¿Usted como capitana sentía que en Herediano ya estaba luchando sin sentido?

Sí, claramente buscaba un respeto, una forma profesional de hacernos sentir en la institución, buscar la igualdad en todo sentido, además era importante que nos hicieran saber las cosas de una manera formal, nunca sabíamos nada.. Solo nos decían: ‘esto es así y punto’. No pidan más porque es lo que hay... Entonces de ahí vienen muchas cosas más.

Basta ver otras instituciones del fútbol femenino nacional para notar que hay equipos que sí están dando señales de darles el lugar... ¿Esto al final incrementa el deseo de ir a dar esta lucha de igualdad pero con otra camisa?

Por supuesto, se van viendo los cambios ahora con las redes sociales se ven muchas cosas. Creo y he visto que otros equipos lo han hecho de manera increíble y me parece impactante. Solo queremos las mismas condiciones que los hombres y no nos referimos a nivel económico porque eso en ninguna parte del mundo se compara, sino simplemente es que nos den las mismas condiciones. Hay cosas muy básicas que les dan al hombre y a la mujer no... Entonces no entiendo.

Nosotras con muy poquito nos motivamos, nosotras con nada representamos al país de una manera orgullosa, hablamos muy poco porque nos da miedo que no me llamen a la Selección, que me tachen, que me digan muchas gracias, que me digan hasta aquí llegó porque muchas dependen de la parte económica que el fútbol femenino les da porque muchas no se desarrollaron en el estudio.

Moravia en su momento lideró la evolución del fútbol femenino, pero Herediano que absorbió mucho de esa estructura parece que queda corto. ¿Siente envidia de la buena por lo realizado por Alajuelense o Sporting?

Sí por supuesto, Moravia dio esos pasos, incitó a que los demás equipos lo hicieran, al final a Herediano le falta bastante.

Pero, ¿qué jugadora no quisiera estar entrenando en el CAR? ¿Qué jugadora no quisiera algo tan sencillo como tener su propio camerino? Nosotras no teníamos un camerino como tal...

¿A estas alturas ustedes en Herediano no tenían su propio camerino?

No, no teníamos un camerino como tal... Eso marca diferencia, porque cuántas de nosotras debemos después de entrenar ir a trabajar... ¿Sin un camerino cómo hacemos?

Cuando Herediano anuncia que usted no continúa pareciera que ellos decidieron no contar más con Carol... ¿Fue una decisión meramente suya?

Es una decisión muy personal, yo se lo dije a Bernal (entrenador) antes dé... Durante entrenamientos, también en actividades en las que estuve presente representando a Herediano. Yo ya venía meditando esto desde antes y esto es un cambio para que Carol Sànchez tenga paz mental porque sinceramente yo no la tenía y para tener nuevas responsabilidades.

Usted no lo ha dicho, pero es claro que estaba cansada de pedir condiciones mínimas como un camerino.

Sí, exacto. Es algo que no se puede tapar, es algo que mis compañeras saben, incluso yo dije: voy a luchar y después doy un paso para volver a verlas... Pero yo sé que si hacen lo que yo digo después les puede ir mal, entonces prefieren mantenerse en la conformidad. Por eso seguimos igual.. En cambio yo prefiero dar ese paso para llegar algún día a ese desarrollo que todos esperamos, algún día llegará.

¿Qué se propone como siguiente paso en su carrera?

Lo que yo quiero es luchar por estar de primera, luchar por ser campeona, que me respeten como jugadora dentro de la cancha, aprender de quienes están al lado y que crean en la parte administrativa en uno, pero no solo que crean como Carol Sànchez la jugadora, sino también como profesional. Nosotras nos hemos preparado pero no nos dan ese apoyo para empezar a conocer la parte administrativa... Si no nos dan ese apoyo y no creen en nosotras cómo vamos a lograr avanzar.

¿Puede ir al exterior o ya tiene alguna posibilidad en el país?

Lo del exterior lo descarto porque laboralmente estoy muy bien, en lo personal eso no. En Costa Rica tengo una opción y está a un 80% y es probable que la semana venidera ya se sepa, yo estoy contenta, motivada, estoy con ganas y hay Carol para el otro torneo.