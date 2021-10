Herediano sufre desbandada en equipo femenino

Paula Coto puso fin a su etapa como jugadora de Herediano. Hace un año estuvo a nada de llegar a Alajuelense y pareciera que en esta ocasión ese es su destino. (Alber Marín)

El equipo de fútbol femenino de Herediano sufre una desbandada de jugadoras, situación que se presenta exactamente dos semanas después de que las florenses se despidieron del torneo de Clausura en semifinales.

Los anuncios se dieron de forma paulatina. El viernes pasadas las 2 p. m., Herediano comunicó que Fiorella Vargas no continuaba en el club y dos horas después anunció la salida de Indira González.

A eso de las 6 p. m. dio a conocer que Medoly Guerrero no seguirá en el plantel y casi a las 11 p. m., el Team informó que Paula Coto, Carol Sánchez y Cristin Granados también se marchan del clan rojiamarillo.

A través de sus redes sociales, la excapitana florense Carol Sánchez se refirió a su salida.

“Hacer un cambio nunca es fácil, pero el tiempo te enseña donde realmente es que debes estar, siempre he dicho que en la vida todo son ciclos y el mío defendiendo los colores del Club Sport Herediano ha llegado hasta acá. De corazón agradezco a esta institución por abrirme las puertas”, expresó Sánchez.

También dijo que agradecía más a cada una de sus compañeras por todos los aprendizajes y por permitirle llevar el timón durante mucho tiempo.

“Les deseo lo mejor a cada una de ellas, gracias por esos momentos de camerino tan lindos, siempre serán parte de mi historia en el fútbol. Por último, agradezco a toda la afición por todo ese apoyo incondicional, donde de una u otra manera nos hacían llegar sus muestras de cariño”.

Paula Coto utilizó la misma vía para despedirse del equipo y su afición.

“Por motivos personales informo que he tomado la decisión de no continuar jugando con el equipo femenino del Club Sport Herediano. La vida es de tomar decisiones y el día de hoy voy a emprender nuevos rumbos y objetivos en mi carrera como futbolista”, reseñó Coto.

Ella también aprovechó para agradecer a la Junta Directiva y administración deportiva de Heredia por darle la oportunidad de pertenecer y representar a esa centenaria institución.

“A la afición por su apoyo incondicional a mi persona, a Herediano y al fútbol femenino que permite su evolución y profesionalización. Al profesor Bernal Castillo, quien me ha ayudado a crecer como futbolista y sobre en mis estudios para lograr alcanzar mi título académico”, apuntó.

Finalmente, Coto dirigió unas palabras a esas jugadoras que a partir de este momento son sus excompañeras.

“Gracias por cada uno de los momentos vividos dentro y fuera de las canchas, deseándoles a cada una el éxito en los caminos que emprendan. Me despido con la satisfacción del deber cumplido, ya que todos estos años me he entregado con alma y corazón al Club Sport Herediano femenino”.

Durante esta temporada, Herediano fue subcampeón del Apertura 2021 y en el Clausura perdió en semifinales.

La final de este torneo del fútbol femenino empezará el próximo viernes 5 de noviembre, a las 8 p. m., cuando Saprissa FF reciba a Alajuelense. El juego de vuelta será en el Estadio Alejandro Morera Soto.