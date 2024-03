Evaristo Coronado da sus enseñanzas sobre ser un ‘9’ de época en el fútbol de Costa Rica

Técnicos formadores del fútbol de Costa Rica fueron claros: lo que más extraña el balompié nacional es un ‘9’ nato, de esos matadores del área, como Álvaro Saborío o Paulo César Wanchope. En un análisis de La Nación, figuras destacadas de nuestro fútbol, como Carlos Watson, Rodrigo Kenton, Edson Soto y Vinicio Alvarado, aseguraron que encontrar a un romperredes es difícil en el país.

Ante esto, este diario conversó con un delantero centro nato, de esos que el balompié nacional ve poco: Evaristo Coronado, quien es el máximo goleador morado con 148 tantos.

Coronado describió el puesto de delantero goleador, también explicó las dificultades que encontró cuando lo desempeñó y qué se debe hacer ante la sequía de este tipo de futbolistas.

-¿Cómo se convierte un delantero en un buen ‘9′? Copiado!

-Yo comencé como portero. La primera vez que tuve la oportunidad de jugar como centro delantero fue a los 18 años, y me recomendaron para jugar con Paraíso. Me vieron y dijeron que les gustaba. En 1981 ya era goleador con Saprissa. Mucha formación no tuve, pero entendí que siempre debía llegar a la cita con la pelota, ir al choque y también entender que se fallan opciones. Dichosamente, me fue bien en Saprissa; fue clave ser goleador en el primer torneo.

-¿Qué tanto priorizó el trabajo físico cuando vio que sería centrodelantero? Copiado!

-Vieras que fue un poco al contrario; yo ya tenía la formación física. Jugaba baloncesto y béisbol, entonces físicamente estaba bien. Medía 1.80 m y eso me ayudó muchísimo.

-¿Qué es lo más difícil de ser un ‘9′ nato? Copiado!

-Yo diría que lo más difícil es no contar con jugadores que faciliten la labor, que hagan centros con sentido y no remates sin más. Es difícil que te busquen donde haces el movimiento porque el desgaste es demasiado fuerte.

-¿Cómo describiría el puesto de ‘9′ de área? Copiado!

-El puesto es muy físico. Consiste en estar analizando lo que hace el marcador. Dado que la pelota atrae mucho la atención, el marcador se descuida al seguirla, permitiendo que uno haga el movimiento al espacio. Siempre que veía a un extremo incómodo al centrar, picaba al primer palo, asumiendo que el centro no sería cómodo al segundo.

LEA MÁS: Milton ‘Tyson’ Núñez: ‘Quedar fuera de Copa América sería impactante para Costa Rica’

-¿Por qué cree que en el país cuesta tanto encontrar a un ‘9′ nato como usted? Copiado!

-Puede ser que motivando a gente con el biotipo adecuado se desarrolle el puesto. Si quiero chocar, ganar en el juego aéreo, luchar, debo tener la condición física que solo Dios da. Pero, si se identifica a una persona con las condiciones y se le forma en ese puesto, se puede desarrollar; no solo es esperar a que nazca. La labor del ‘9′ parece sencilla porque ha sido trabajada a fondo. Creo que la persona debe tener carácter para entender que debe seguir insistiendo en la búsqueda de la anotación. Saborío creaba miles de opciones; claro que cuando uno tiene opciones, no las va a meter todas. Pero hay que soportar la crítica.