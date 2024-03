Milton ‘Tyson’ Núñez: ‘Quedar fuera de Copa América sería impactante para Costa Rica’

Milton Tyson Núñez fue un verdadero dolor de cabeza para la Selección de Costa Rica a finales de los 90 y principios de los 2000. Un delantero pequeño pero hábil, quien sacaba provecho de su potencia y velocidad, resultó difícil de controlar para los zagueros nacionales.

Núñez formó una dupla que complicó muchísimo al equipo patrio junto a Carlos Pavón. Según los registros del estadígrafo Luis Quirós, el exjugador le marcó tres veces a Costa Rica.

Tyson habló con La Nación sobre el crucial encuentro que tendrán Costa Rica y Honduras el próximo 23 de marzo, para definir a un clasificado para la próxima Copa América.

Para el goleador, está claro que será un partidazo, sobre todo porque considera que ambos equipos llegan con la presión al máximo. Sin embargo, Tyson expresó que, desde su perspectiva, el equipo presionado por lograr la clasificación es Costa Rica, ya que este juego más bien servirá a Honduras para medir dónde está realmente de cara al proceso eliminatorio para 2026.

Milton 'Tyson' Núñez es una de las referencias históricas de la selección de Honduras. Fotografía: Facebook (drharrycastillo219)

Tyson tuvo una carrera exitosa en el fútbol de Uruguay, donde jugó de 1998 a 2001 en el Nacional de ese país. Allí consiguió seis campeonatos.

-¿Cómo analiza el duelo Costa Rica - Honduras? Copiado!

-Definitivamente, Honduras - Costa Rica es un clásico, un juego muy cerrado. De hecho, Honduras se vio mejor en el último juego contra México, y eso puede hacer la diferencia. Costa Rica no anda en un buen momento. Siento que se verá un espectáculo digno de recordar, porque no hay más allá...

-¿Cuán grave sería el golpe de no ir a la Copa América? Copiado!

-No sé, yo no creo que sea algo grave para Honduras, pero sí sería más impactante para Costa Rica. Para Honduras, no le veo inconveniente; creo que, de hecho, venimos en alza. Nosotros venimos bien, vamos a pararnos bien, será un parámetro para ver dónde está Honduras luego de un período en el que ha costado, así lo veo yo. Sería un aprendizaje más para Honduras. Usan la palabra “fracaso”, pero para Honduras no sería un fracaso porque vamos en crecimiento, y contra México se demostró.

-Las dos selecciones viven períodos de irregularidad... ¿A cuál ve más inestable? Copiado!

-Yo creo que Honduras y Costa Rica son parejos. Honduras no ha sido la selección que todos queremos ver, ni aún teniendo los mejores jugadores. Pero Costa Rica no pasa por un buen momento; sin embargo, un partido como estos aumenta los niveles. Está parejo.

-¿Sería determinante la ausencia de Keylor Navas? Copiado!

-Bueno, yo creo que, ya en estas instancias, obviamente Keylor es un gran líder, da más seguridad; podría ser contraproducente que no esté, porque él es la imagen de la selección tica. Ahora, esté Keylor o no... las cosas tienen que darse, y el que esté debe entregarse al máximo.

-¿Cómo describiría el proceso de Reynaldo Rueda? Copiado!

-Bien, él ha llegado para inyectar un nuevo brío a la selección, a los jugadores; también conoce el medio. La verdad, con lo poco que se ha visto, se han dado resultados. Viene a cambiar el chip y ante México ya se vieron cosas importantes.

-¿Qué tanto le preocupa la actualidad de Honduras sin figuras claves como Alberth Elis o Anthony Lozano? Copiado!

-Preocupan las ausencias, pero al final los que estén, darán el 100%. No son, generalmente como dicen muchos, sustitutos; están ahí porque tienen el talento y pueden aportar tanto en Costa Rica como en Honduras.