Fútbol de Costa Rica extraña jugadores en dos posiciones claves

La Selección de Costa Rica los extraña; de hecho, prueba constantemente jugadores para ocupar ese puesto, pero no encuentra a quien lo llene. Por el equipo patrio pasaron nombres como Felicio Brown, Mayron George, Ariel Rodríguez, Jonathan Moya, Johan Venegas; también se improvisaron hombres como Joel Campbell. No obstante, nadie se quedó con la estelaridad como centrodelantero.

Hoy, futbolistas como Jostin Daly y Doryan Rodríguez intentan llenar el vacío, no obstante, todavía no son una realidad. Tampoco es que la delantera tica esté seca, porque hay jugadores como Manfred Ugalde, quienes tienen otras características y, de momento, comandan el ataque; pero es claro que Costa Rica extraña al centrodelantero nato, el ‘9′ de área. La selección carece de un Álvaro Saborío o un Paulo César Wanchope.

Pero la urgencia no es solo del equipo patrio, sino del fútbol nacional en general, porque expertos formadores de talentos aseguran que el romperredes es la posición más difícil de encontrar, al punto que muchos califican a Álvaro Saborío como el último que salió. La afirmación tiene sentido si se analiza que Álvaro estuvo activo hasta sus 40 años.

“Lo que se busca es físicamente un biotipo que pueda sostener el balón de espaldas, imponente en el juego aéreo, que pueda cuidar la pelota. Nosotros tenemos delanteros que son muy buenos atacando espacios, como Manfred (Ugalde), pero ‘9′ de área de 1.80 m, ¡cómo cuesta!”, aseguró Edson Soto, director de la academia de Futbol Consultants, uno de los principales centros formadores de futbolistas.

Soto posee más de 30 años de experiencia trabajando con nuevos talentos, por lo que domina al dedillo la etapa formativa del fútbol tico.

LEA MÁS: Así define Álvaro Saborío su raza de goleador que Costa Rica tanto extraña

“Siempre ha sido un problema llegar a ese jugador. Cuando estuve en Saprissa, intentamos darle ese perfil a Alejandro Castro (hoy en Futbol Consultants de la Liga de Ascenso), pero él, por un tema de decisiones de trabajar físicamente, se enfocó en otras características. Siento que recientemente Jonathan Moya pudo haber sido el ‘9′; él reúne la parte física, pero cuando ha tenido la oportunidad de estar en selecciones, no ha demostrado tener la estrella”, puntualizó.

Soto agregó que en Futbol Consultants todavía no tiene claridad si conseguirá ese ‘9′ diferencial, pese a tener más de 100 niños a cargo.

Otro director de una academia reconocida y que ha dejado muchísimo talento al fútbol nacional es Vinicio Alvarado, quien dirige la formación del Complejo Wílmer López y Carmelita. De este lugar salieron nombres como Suhander Zúñiga, Yael López, Kevin Chamorro, Bernald Alfaro, Brandon Aguilera, entre otros.

Alvarado coincidió con Soto y recalcó que el listón de Saborío y Paulo Wanchope, quienes para él fueron los dos últimos referentes, quedó muy alto.

Álvaro Saborío jugó sus últimos torneos en Primera División con San Carlos.

“Tenemos centrodelanteros, pero no con ese perfil; en otros clubes tampoco he visto un jugador así. Escasean los jugadores de este tipo; por esto si aparece uno es oro para el que lo tenga”, declaró.

“Nosotros tenemos más de 500 jugadores y no logro ver en toda la estructura a alguien con esa característica. Imagínese si cuesta... Aunque en U-13 hay uno proyectado, pero hay que ver el desarrollo porque por calidad técnica está difícil”, reflexionó Alvarado.

El entrenador detalló que otro demarcación que él considera complicado de llenar en Costa Rica es la lateral izquierda.

Rodrigo Kenton, timonel que llevó a Costa Rica a su última olimpiada (Atenas 2004), expresó que él considera que el país ha descuidado una zona geográfica que podría tener el talento para subsanar las carencias de ambas posiciones.

“Lástima que la región del Caribe se ha descuidado tanto, porque ahí hay un talento enorme y no lo estamos aprovechando. Vea, a mí me tocó formar a Álvaro Saborío; cuando llegó no tenía condiciones, pero le desarrollamos la técnica, táctica y estrategia, y vea lo lejos que llegó”, profundizó.

Uno de los entrenadores más respetados por su legado en el trabajo de liga menor es Carlos Watson, quien fue director técnico de selecciones menores, pero además supervisor, coordinador y director de selecciones menores nacionales.

“Yo, lo que diré es que en liga menor, si no lo tengo, lo hago. Se lo resumo así: Mauricio Wright tenía por delante a Roy Myers, Óscar Ramírez, Juan Carlos Arguedas, Rónald Chaves; había miles de números ‘10′. Entonces, yo hablé con Wright y le dije: ‘No tenemos un defensa central de sus características: alto, buena marca, técnica. ¿Por qué no lo intenta por esa zona?’. Wright no lo aceptó porque era un gran volante centro, pero había que convencerlo, y le hablamos y lo llevamos a jugar de central, y vea, hasta en la Liga de Campeones de Europa jugó”, acotó.

Respecto al delantero centro, Watson aceptó que puede que el país no tenga una referencia en la actualidad, no obstante, hay que crearla.

LEA MÁS: El adiós de Keylor Navas a la Selección de Costa Rica podría estar más cerca de lo imaginado

“Al igual que el lateral izquierdo, el centro delantero hay que hacerlo, si no sale. Juan Bautista Esquivel era un gran 10, pero lo convencimos para que fuera lateral. Cuando no hay, solo queda ponerse a trabajar y buscar al jugador que mejor se adapte para esa zona”, puntualizó.

La ausencia de un lateral izquierdo se ve marcada en equipos como Saprissa, donde los tibaseños han tenido que usar a Jeffry Valverde en ese sector, cuando él es de perfil derecho. La Selección Nacional prácticamente ha tenido en los últimos años solo tres nombres consolidados: Júnior Díaz, Bryan Oviedo y Ronald Matarrita.

Quizás es el puesto en que más se reciente la escasez de zurdos natos. En otras posiciones, incluso la de punteros abiertos, un diestro puede destacar por la izquierda jugando a perfil cambiado, con enganches y diagonales hacia el área. En cambio, el lateral casi inevitablemente llegará muchas veces a línea de fondo, donde sus centros o enganches con la pierna izquierda marcan diferencia.

Gustavo Alfaro, en la actualidad, prueba a jóvenes como Ian Lawrence; no obstante, todavía no se ha consolidado.

Los romperredes de raza y los zurdos rápidos y potentes se extrañan en Costa Rica.

Si usted lee este artículo y conoce a alguno con estas características, llame al 2508-2900 o escriba a: info@fedefutbol.com; el país futbolero se lo agradecerá.