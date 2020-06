“Así como en el camerino son un equipo ellos como futbolistas, nosotros como cuerpo técnico tenemos que hacerlo. Me gusta delegar funciones y darle participación a mi cuerpo técnico. Hemos trabajado como equipo todos. A mí me gusta escucharlos a ellos. A partir de ahí yo tomaré las decisiones, pero me gusta darle esa libertad a mi cuerpo técnico”, comentó Paté.