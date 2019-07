“Uno de mis anhelos era jugar fútbol y por equis razón no se pudo, pero dentro del Grupo Pachuca, las personas que estaban en su momento, como directores de las fuerzas básicas, me dijeron que tenía un perfil muy bueno para ser entrenador, cuando solo tenía 18 años. Me decían que me preparara para ser entrenador”, contó Acosta a La Nación.