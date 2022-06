Esteban Granados conlleva su enfermedad cardiaca con la ilusión de jugar semifinales

Esteban Granados busca sumar su título número 11 con el Herediano y confía en continuar jugando al fútbol. (Twitter)

En diciembre del año anterior, tras ganar el título 29 con el Herediano ante el Saprissa, el volante Óscar Esteban Granados anunció su retiro del fútbol por un problema en su corazón, lo que sorprendió a la afición rojiamarilla, tras ser el jugador que más títulos suma con esa divisa.

Sin embargo, días después Granados dio marcha atrás, luego de conversar con el gerente deportivo Jafet Soto y los vicepresidentes del club Orlando Moreira y Aquil Alí, quienes le pidieron continuar un semestre más con el equipo y ayudar a los jóvenes con su experiencia en el camerino.

Seis meses después Óscar Esteban está a las puertas de una nueva semifinal, cuando este domingo a las 11 a. m. arranque el duelo ante Cartaginés, en el estadio Fello Meza, y se abre la oportunidad de alcanzar su cetro número 11 con el Team y además cumplir el objetivo de lograr un bicampeonato, el cual no alcanza el club desde la temporada 1978-1979.

El experimentado mediocampista confesó que en los últimos meses aprendió a convivir con su rol, entre los entrenamientos, exámenes, visitas al cardiólogo y quedarse en banca o ser enviado a la gradería.

“Me siento bien. Obviamente a uno le gustaría competir, pero uno sabe cuáles son sus limitaciones. Hace 15 días tuve un examen y la otra semana me harán una resonancia cardíaca para saber si mí corazón está igual o ha crecido. Son exámenes de rutina, más que en los últimos días no hemos tenido competencia por el parón por la Selección Nacional”, comentó Granados.

Nuevas funciones

En el actual Torneo de Clausura el mundialista de Brasil 2014 apenas jugó 20 minutos, lo que le enseñó a tener paciencia y saber llevar su nuevo rol en el plantel, aunque asegura que no le ha sido fácil, más aún al ser siempre uno de los jugadores más regulares del plantel y sumár más de 600 juegos en su carrera.

“Ahora tengo que respetar el rol que tengo desde hace año y medio, ser pro grupo. Esta situación, este rol que me encomendaron también me ayudó a ser mejor persona, mejor jugador, tener mayor paciencia y ayudar a los compañeros más jóvenes, para que sepan lidiar con esta presión”, indicó Granados.

“Como futbolista pasé por todas las etapas: De ser titular indiscutible y figura del plantel a ir a la banca, ingresar de cambio o bien ir a la gradería. Creo que esta experiencia que vivo es un ejemplo para los jóvenes que ven en mí un ejemplo a seguir al reconocer sus limitaciones, pero al mismo tiempo ser parte fundamental del equipo”, añadió.

Óscar Esteban explicó que tiene contrato hasta diciembre y que le gustaría seguir jugando, aportando su experiencia al plantel, pero es consciente que es una decisión del cuerpo técnico y la junta directiva, aunque manifestó que, en caso de dejar las canchas, continuará ligado al club en la parte administrativa, como ya se lo habían externado.

“En esta nueva función les doy consejos a los jóvenes, que sepan qué hacer y qué no hacer en diferentes circunstancias. Me parece que la mayoría me hace mucho caso cuando les hablo y eso es importante porque es el reflejo que he sido un buen compañero. Mientras siga haciendo este rol voy a ser feliz porque colaboro por el bien del equipo”, resaltó Granados.