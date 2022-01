Referente del Herediano no puede jugar partidos seguidos para cuidar su corazón

Óscar Esteban Granados contó un poco más cómo se manejará en estos seis meses con Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

Óscar Esteban Granados acudió a los 90 Minutos por la Vida con mucha ilusión, a sabiendas de que será la última vez que lo haga como futbolista activo.

Él había decidido retirarse en diciembre, confiado en que su amado Herediano sería campeón, como finalmente lo fue, pero también pensando en su salud.

Durante mucho el referente del Herediano había mantenido en reserva su cardiopatía. No le importaba lo que se especulara, del por qué no jugaba, que si lo habían relegado o no.

Para él, eso era lo de menos. Y a lo interno del equipo, pasaba exactamente lo mismo. De hecho, eran pocas personas las que sabían con certeza qué era lo que ocurría.

A pesar de que tiene contrato por un año más, su decisión de retirarse a finales de 2021 estaba tomada, hasta que intervino Aquil Alí. Fue el propio jugador quien dio a conocer que presenta un padecimiento cardíaco, luego de que el Team hilvanó ese centenario perfecto con su estrella 29.

En Fuerza Herediana estaban conscientes de que él quería retirarse siendo campeón, pero en la víspera del desenlace en la gran final, el propio Aquil Alí fue a hacerle una propuesta.

“Fue a hablar conmigo al hotel, hablaron conmigo, que si podía continuar seis meses más porque se viene el tema de convocatorias a Selección y todo eso y hay muchos que estarán ahí de Herediano y necesitaban de jugadores con experiencia, de mi liderazgo en el camerino en estos seis meses”, confesó Óscar Esteban Granados en Teletica Radio.

Ahí fue donde echó marcha atrás en los planes y por lo que aún continúa como futbolista activo.

“Que se me acerquen ellos y me pidan que sigan es bastante bonito, entonces mi decisión continúa, pero voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda en estos seis meses”, citó.

Granados cuenta que la cardiopatía está y que es algo con lo que tiene que convivir, “obviamente hay regulaciones a la hora de dosificarme en los entrenos”.

“Te voy a ser sincero, no puedo jugar partidos seguidos, por restricciones de mi cardiólogo, por restricciones ya habladas con el cuerpo técnico y todo eso”, confesó.

El futbolista recordó que durante el torneo pasado actuó durante las primeras seis fechas.

“Me perjudicó y me perdí tantas fechas por chequeos del corazón y todo eso. Sí es un tema que hay que llevarlo con bastante precaución y como te digo, lo importante es que estoy en el camerino como guía, como líder y eso es lo que me motiva hoy día”.

Al consultársele si al momento de ir a la cancha siente temor, a sabiendas de que ese problema está, respondió que todo se hace con autorización de su cardiólogo.

“Desde hace siete años estoy con él. Es quien da la autorización de poder jugar. Obviamente no todos los 90 minutos, con algunas limitaciones de tiempo y todo lo pongo en manos de Dios, cada vez que entro a la cancha. Cuando uno es futbolista siempre quiere jugar los 90 minutos, pero ya hay algunas restricciones médicas que lo limitan”.

Ser parte del camerino de Herediano lo ilusiona, porque ya se había hecho a la idea de que para estas alturas no estaría ahí. Y tiene retos importantes.

“Hace siete años no hay un equipo que sea bicampeón, Herediano desde el 79 no es bicampeón, este equipo ha terminado sequías bastante amplias y esta es la única sequía que nos hace falta romper, la del bicampeonato del Herediano”.

La posibilidad de que los florenses se adjudiquen el Clausura 2022 lo entusiasma tanto que es una de las motivaciones más grandes por las cuales se quiso quedar.

“Quiero ser bicampeón con este equipo, hay una base bastante sólida. Los refuerzos son jóvenes, lo cual hace que el profesor Jeaustin (Campos) tenga el respaldo de jugadores que ya conocemos su táctica, su técnica a la hora de entrenar y motivado a más no poder”.

Su caso es muy particular, porque en su momento fue un hombre muy importante para Cartaginés, pero después se convirtió en un referente del Herediano.

“Para nadie es un secreto que mi cédula es 3, nací en Cartago, tuve un pasado bastante bonito en Cartago, pero hoy por hoy soy un herediano de todo corazón, la verdad estoy enamorado de estos colores, enamorado de la institución, enamorado de la provincia y hoy por hoy soy un herediano a todo pulmón”, finalizó.

El Clausura 2022 comenzará este martes. Herediano empezará la defensa de su corona a las 8 p. m., cuando reciba a un renovado Jicaral dirigido por Mauricio Montero.