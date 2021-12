El jugador más ganador del Herediano decide retirarse por dolencia en el corazón

Óscar Esteban Granados (centro) celebra, junto a sus compañeros, su último campeonato con el Herediano. (Alonso Tenorio)

El volante Óscar Esteban Granados dirá adiós al fútbol profesional, con el título 29 del Herediano debajo de su brazo, luego de una carrera fructífera, donde se convirtió en el jugador más ganador del Team.

Granados ganó 10 títulos con el cuadro florense. Ocho fueron por campeonato nacional, así como una Liga Concacaf y una Súpercopa, luego de su paso por más de una década con los colores rojiamarillos, tras iniciar en el Cartaginés y luego de una corta etapa por Orión.

“Hay algo médico que me está impidiendo jugar, más bien agradecerle a Jeaustin (Campos) que me tomó en cuenta para los juegos de la final, por algo no entraba en convocatoria”, comentó Granados.

“Estoy poniendo por encima mi salud. Tengo dos hijas preciosas, una esposa hermosa, a mi mamá y a mi papá y la verdad lo mío es un tema médico. Desde hace siete años estoy con mi cardiólogo y es algo que debo entender. De momento hablé con don Aquil (Alí), para saber cuál será mi futuro”.

Óscar Esteban comentó que era una noche especial para él, pues lograron ser campeones del centenario del club, uno de los momentos más especiales de la institución.

“Estamos muy felices. El único equipo que quedó campeón en su centenario en Costa Rica es el Herediano. La verdad estoy agradecido con Dios. Estos triunfos son gracias al trabajo de Fuerza Herediana, la Asociación, a Jeaustin Campos y el profesor David Patiño, quien dejó buenas raíces en este equipo y ratificamos al camerino tan fuerte que tenemos”, dijo Granados.

“Quería despedirme del Herediano así, con un título. Lo tengo así decidido. Aquí (Ali) fue al hotel, habló conmigo directamente y él tendrá la respuesta de qué pasará conmigo. Es mi jefe, mi superior y vamos a ver qué pasará conmigo. Siempre dije que quería despedirme con 10 títulos ganados.

Líder positivo

El volante, mundialista de Brasil 2014, confesó que a sus 36 años tuvo una carrera llena de éxitos, por lo que se marcha tranquilo y con la conciencia que dejó todo en la cancha cada vez que el entrenador de turno le dio la oportunidad de jugar.

“Quiero agradecerle a Dios, esto costó mucho (el cetro). Tuvimos un final de campeonato espectacular con Jeaustin (Campos), así como el trabajo del profesor (David Patiño) con quienes tuvimos buenas bases. Debemos felicitar al Saprissa, quien fue un gran rival y hasta el final dio todo en la cancha para sacar el resultado”, manifestó Granados.

Por su parte, Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, explicó que el volante ha dado grandes alegrías al equipo por lo que propondrá que continúe ligado a la institución, porque es una figura que resaltó el espíritu de los heredianos.

“Esteban tiene una situación crítica con su corazón. Él es un líder positivo, un baluarte para la institución. Tengo que sentarme con la junta directiva para que él se quede. Necesitamos gente como Esteban con nosotros, para que él pueda ayudarnos con la gente que viene de abajo. Es importante, no podemos dejar de lado la parte humana y vamos a apoyarlo en lo que se pueda”, aseguró Alí.