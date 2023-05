Esteban Alvarado refuta a Jafet Soto: asegura que Herediano lo buscó a él y no él a Herediano

Previo al primer compromiso de la semifinal entre Herediano y Saprissa, Jafet Soto, gerente general de los rojiamarillos, calentó el ambiente al afirmar que Esteban Alvarado tocó las puertas de Herediano porque quería regresar al club.

“Pregúntele a Robert Garbanzo, quien es nuestro gerente deportivo. Esteban quiso regresar a Herediano, pero al final se tomó una decisión”, dijo Jafet Soto el jueves pasado.

Luego del compromiso del domingo, donde Saprissa eliminó a Herediano, Esteban Alvarado habló del tema, contó su versión e indicó que Herediano lo buscó.

“Yo estuve negociando con San Carlos y Herediano, ellos me buscaron. Herediano me hizo una buena oferta para regresar, pero creo que ya había tomado una decisión y contemplé muchas cosas importantes para quedarme en Saprissa”, dijo Esteban.

El guardameta comentó que decidió renovar con los morados porque se siente bien en el club, con los compañeros, quienes lo recibieron muy bien, y la afición que le ha mostrado un gran respaldo.

“Es una nueva etapa en mi vida que hace unos meses atrás no la veía muy clara y se me presentó la oportunidad y bienvenida sea. La decisión (de renovar con Saprissa) estaba tomada, incluso desde que firmé un solo semestre. Ya había acordado de palabra con don Ángel (Catalina) lo que iba a acontecer. Cuando digo que escuché a San Carlos y Herediano, uno tiene que ser cortés y abierto, y este es un mundo de fútbol donde todo vale y juega, y estaba muy claro que quería seguir en Saprissa”, afirmó Alvarado.

Esteban consideró que las palabras de Jafet Soto y Robert Garbanzo sobre su supuesto interés de volver a Herediano fueron para desconcentrar.

“Creo que fueron declaraciones para aprovechar lo que rodea el fútbol; es parte de él y no hay que enojarse y no caer en dimes y diretes. Le tengo un gran respeto a Herediano y le agradezco profundamente. A Jafet lo considero un amigo”.

El 28 de abril, Saprissa anunció la renovación de Esteban Alvarado por un año más con el club. (DS )

Alvarado se centra en el presente, en el futuro inmediato, y ese es el primer encuentro de la final de la segunda fase del campeonato el jueves de visita ante Alajuelense.

“Es un gran ambiente lo que se vive, es un clásico y lo que debemos hacer es ir a jugar nuestro partido y disfrutar lo que rodea un juego de este calibre. La mesa está servida y quien tenga la mayor concentración, estrategia y casta va a ser el que va a ganar”, opinó el arquero.

Esteban resaltó estar tranquilo, con mucho ánimo por estar en una final y aunque apoya a Kevin Chamorro y está con todo el plantel, se prepara para tener la ocasión de jugar.

“Le pueden preguntar a los compañeros, uno no puede esconder la energía del verdadero sentir de uno, pero les pueden preguntar. He tenido un paso importante a nivel internacional, incluso a nivel local, y transmitir experiencias a los más jóvenes es un rol que me gusta y lo desempeño de la mejor manera. Vengo a entrenar, me esfuerzo y estoy listo, como lo he demostrado en los minutos que he jugado”, aseguró el siquirreño.

Esteban Alvarado recién renovó un año con Saprissa y espera ganar en competencia. Después de ese año, no sabe qué pasará con su futuro.

“Lo que viene en un futuro no se sabe. Hace poco decía que me quiero retirar y llegó un segundo aire, llegó Saprissa, una segunda motivación, y Dios decidirá cuándo dejar el fútbol”, opinó el guardameta.

Mientras Esteban brindaba declaraciones, Jafet Soto pasó a su lado, lo saludó y lo abrazó. Esteban le dijo: “hermano” y respondió al abrazo del gerente de Herediano.