Kendall Waston tiene en casa a su ‘Wanda Nara’ para definir su futuro futbolístico

Al mejor estilo de Wanda Nara; así se desenvuelve Priscilla Robles en el ambiente futbolístico nacional.

Priscilla no solo es la esposa de Kendall Waston, sino también su agente, encargada de negociar con Saprissa la posible renovación del defensa morado.

Wanda Nara es una famosa modelo argentina que representó a Mauro Icardi y logró conseguirle uno de los mejores contratos a nivel mundial.

A petición de Kendall Waston, Priscilla Robles ha asumido la responsabilidad de las conversaciones, evaluando los pros y contras y permitiendo que su esposo se concentre en la cancha, especialmente durante la fase final del campeonato.

El contrato de Waston con el equipo morado expira en diciembre, pero Priscilla ya se ha reunido con Ángel Catalina, el gerente deportivo del club saprissista, para definir el futuro de Kendall.

“Desde que nos casamos, ella ha sido mi representante porque en nuestra casa tomamos decisiones juntos”, afirmó Kendall, quien explicó por qué ha dejado en manos de su esposa todo lo relacionado con contratos, salarios, premios y asuntos de su carrera futbolística.

Kendall Waston y su esposa Priscilla Robles 'Nuestro tiempo en pareja no es negociable'

“Yo juego en la cancha, pero ella me apoya en todo. Es un respaldo mutuo. El hecho de que ella esté encargada de hablar con Ángel Catalina sobre mi futuro es porque no quiero desgastarme en esas conversaciones. Además, debo reconocer que no tengo el poder o la facilidad de palabra que ella posee. Ella tiene inteligencia y estrategia, por lo que es un buen complemento”, explicó el defensor.

Waston recordó que en el pasado tuvo agentes que le buscaron opciones en el extranjero, pero vivió malas experiencias, lo que le llevó a entender que lo mejor es discutir los contratos con su esposa.

“Creo que todo jugador ha tenido malas experiencias. Gracias a Dios, no he tenido problemas con los representantes que tengo legalmente en este momento, pero en el pasado hubo agentes que me estafaron. Cuando uno es joven, es ignorante en muchas cosas y se deja llevar. Te pintan un mundo maravilloso, te dicen que vas a jugar incluso en el Manchester United, y luego te quitan el dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esas experiencias te ayudan a ver las cosas de manera diferente”, dijo Kendall.

Kendall Waston y Priscilla Robles tiene muy buena comunicación y por eso él prefiere que ella se encargue de las negociaciones futbolísticas.

Waston agregó que Priscilla no decide ni determina los montos o plazos en las negociaciones con los clubes. Antes de cada reunión, ambos discuten en casa los diferentes escenarios.

“Las negociaciones que ella lleva a cabo son cosa de los dos. Nos sentamos en casa a conversar. Ambos sabemos lo que queremos y siempre priorizamos el lugar donde yo quiera jugar y ser feliz”, aseguró el zaguero.

Con una gran sonrisa, Waston enfatizó que no le paga comisión a su esposa cuando logra con éxito una negociación, a diferencia de lo que sucede con los representantes de los futbolistas, que por lo general cobran un 20% o más de comisión por su trabajo.

“Creo que si le diera una comisión por representarme, mi esposa saldría perdiendo en esta ocasión. Ella no la recibe”, puntualizó Kendall.

Kendall destacó que ver a una esposa de un jugador como su agente es algo normal para él.

“Lo he visto con otros compañeros que sus esposas los representan, por ejemplo, cuando estaba en la MLS. Cuando estaba allá y surgían situaciones con mi contrato, aunque tuviera un representante legal, ella me representaba en casa y discutíamos las cosas de manera positiva, evaluando qué nos beneficiaba, dónde ceder y dónde no. Siempre hemos considerado esto como una negociación familiar. Tenemos una buena comunicación y le dije que no quería agotarme en esas negociaciones con el equipo, así que ella asumió ese papel”, afirmó Kendall Waston.

"Usted en su trabajo quiere mejores cosas y también su patrono le exige otras y cada quien negocia lo que le beneficia a ambas partes", dijo Kendall, quien sigue conversando con Saprissa sobre su renovación.

El jugador dejó claro que todo lo conversan juntos y que toman decisiones en pareja, tanto en lo profesional como en temas del hogar.

“Para aclarar esta situación y debido a que he escuchado varias versiones o chismes de que mi esposa me controla y me dice dónde debo jugar, eso no es así. Tenemos una comunicación normal. Al final, soy yo quien va a jugar y ella complementa esa parte. Ella no me impone, ella maneja las negociaciones y ambos sabemos cómo está todo”, aclaró el Gigante del fútbol costarricense.

- ¿A usted le molestaría que a Priscilla le empiecen a llamar la “Wanda Nara tica”?

“No puedo controlar lo que diga la gente. Ella tiene sus virtudes, me ayuda y complementa mi trabajo. Hace años, cuando jugaba en Pérez Zeledón, tenía un amigo que se quedó sin equipo y ella lo ayudó a ir a la UCR”.

Se ha escuchado que Kendall tiene la opción de volver a la MLS, e incluso Jafet Soto, gerente general de Herediano, aseguró que pretende contratarlo.

Por el momento, lo único claro sobre el futuro de Kendall es que Priscilla Robles, al mejor estilo de Wanda Nara, es quien lleva las negociaciones. Ha conversado con la dirigencia de Saprissa y es probable que también lo haga con Jafet Soto, quien anunció que irá con todo por Kendall Waston a partir del primer día de junio.