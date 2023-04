Esta vez Jeaustin Campos no mandó mensajes al Saprissa y se mostró más preocupado por Herediano

Jeaustin Campos volvió al Ricardo Saprissa, de nuevo con Herediano y para afrontar un partido cargado de morbo. Si bien a mitad de semana mandó un mensaje a la dirigencia morada y recalcó que le debían dinero por premios, tras caer 2 a 0 en la Cueva bajó el tono y se enfocó más en la complicada realidad de su club.

Los florenses son quintos, a falta de dos fechas para el cierre del Torneo de Clausura 2023, y no solo dependen de ellos, sino que necesitan que Sporting FC también falle. Campos acepta que la realidad es más compleja de lo que pensaba, pero van a pelear.

- ¿Le preocupa que en cuatro días el equipo no dio la talla ante rivales directos?

- El equipo ha intentado, hemos ido de a poco y es que hemos tenido más partidos que entrenamientos. Jugamos, recuperamos, trabajamos un poco y jugamos, pero no es ninguna excusa. Lo digo porque es complicado competir y más aún con esta semana contra Alajuelense, Cartaginés y Saprissa, pero con poco tiempo de trabajo.

- ¿Cómo manejar este cierre en el que se juegan la clasificación?

- Seguimos ahí y mientras estemos, hay que ir por la clasificación. Nos quedan dos partidos y tiene que ser un puntaje perfecto.

”Es un poco frustrante este partido, porque tuvimos dos o tres de acciones que fallamos o el rival salvó antes del primer gol de ellos”.

Jeaustin Campos vivió intensamente su regreso al Saprissa. El técnico de Herediano salió con una derrota 2 a 0 en la Cueva. (Jose Cordero)

- ¿Siente que a este grupo le cuesta captar su idea o a qué atribuye que tenga 11 partidos sin ganar con este Herediano, sumando los ocho de su ciclo anterior y los tres actuales?

- Es relativo, porque el último partido que ganamos en Herediano fue cuando quedamos campeones y también con muchos de estos mismos jugadores tuvimos 17 o 18 partidos y solo perdimos uno. Siento que no pasa por ahí (no es que no captan su idea). Si vemos las estadísticas, podemos meter todo desde que llegué al Herediano, pero igual, no dejan de ser números.

”Sabía que no iba a ser fácil entrar así, con tres partidos muy complejos y con tantos lesionados. No es excusa, solo reitero que hay bajas, hemos entrenado poco y ha sido más complicado de lo que esperaba. Igual, estamos con opciones y mientras sea así, vamos a luchar.

- ¿Qué criterio tiene de Fernán Faerrón, quien ha tenido sanciones, lo expulsan, vuelve y de nuevo le sacan roja?

- Tengo tres o cuatro días de conocerlo. Obviamente es una situación a la que le vamos a poner cuidado y vamos a conversar. Estamos en un momento en el que todos deben estar listos, disponibles y preparados. Hay que analizarlo y sacar las conclusiones para el bien del equipo.

- ¿Siente que el calendario le favorece, en comparación con el que tiene Sporting?

- Ahora cambiamos los papeles, ahora Sporting va a jugar contra dos equipos contra los que ya jugamos esta semana y nosotros también tenemos partidos difíciles, pero lo más importante es que vamos a tener un poco más de tiempo para trabajar con los muchachos.

”Queda la esperanza que con un trabajo acumulado, podemos luchar partido a partido. Siempre digo que si Dios tiene algo para nosotros no vamos a esperar a que nos llegue, sino que vamos a ir por esto”.

- ¿Hay jugadores que le han quedado debiendo?

- No puedo dar una evaluación de alguien con quien tengo más partidos que entrenamientos. No podría ser tan subjetivo. No es momento para criticar o señalar, sino que hay tener paciencia y tolerancia. Estamos en medio de la guerra y no podemos mirar atrás para reclamarnos.

- ¿Cuánta preocupación y presión tiene al ver el tema de la clasificación como está?

- Siempre hay presión, antes de poner la camiseta de Herediano ya tenía presión. Era una semana bastante pesada, porque tocó jugar contra Alajuelense, luego Cartaginés y después Saprissa, y más porque apenas asumí. Podíamos capitalizar o dejar puntos en el camino.

”No es que estaba presupuestado esto, pero podía pasar. Ahora hay que mirar hacia adelante, hay que involucrar al grupo y levantar el ánimo, porque vamos a pelear hasta el último minuto”.