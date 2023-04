Gerente del Saprissa responde a Jeaustin Campos por cobro de premios: ‘Él tiene mi teléfono’

El gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla, se mostró molesto al consultarle por la afirmación del técnico Jeaustin Campos, quien en conferencia de prensa aseguró que los morados le deben los premios económicos por la campeonización del Torneo de Apertura 2022.

Campos lo señaló el jueves anterior luego del compromiso ante el Cartaginés (1-3) y el viernes lo reiteró al confirmar que la deuda es desde hace seis meses; en son de broma comentó que esperaba que los morados le adelantaran algo de lo que le deben.

El dirigente morado en un principio declaró que debe consultar lo que asegura Campos, pero lo más importante es que se respete al fútbol y no se manchen sus valores.

“Tendré que hablar con mi gerente financiero para ver si hay algún pendiente (en el caso de la deuda). Eso es a lo que nos exponemos al ser los líderes. Los que queremos hacer bien las cosas, los que queremos valorizar el fútbol y quienes queremos hacer del fútbol un tema de valores y ejemplos para el país deberíamos hacer una campaña de que no manchen el fútbol”, aseguró Chinchilla.

“Eso tiene que nacer de todos nosotros, de todos nosotros. No manchemos el fútbol con estas cosas, con nimiedades, esto es para los necios y para las personas que no construyen el fútbol. Lo que pasa adentro del verde es lo más valioso y eso no se puede manchar”, reiteró.

Posteriormente, al insistirle sobre la deuda que aduce el extécnico morado, el gerente saprissista le mandó un mensaje contundente.

“Don Jeaustin tiene mi teléfono y mi correo electrónico. Si tiene algo que cobrarnos, pues que lo haga. Lo que sí tienen que hacer es que en las conferencias de prensa hablen del equipo, porque pasan el 80% hablando del Saprissa. Ese es el premio de ser el líder y nunca lo vamos a dejar de ser”, manifestó Chinchilla de forma contundente.

Al comentarle al dirigente si había alguna novedad del caso por el despido de Campos, por los supuestos comentarios racistas contra Javon East, explicó que no hay avances.

“No hay nada nuevo en el proceso. La semana pasada terminamos una exhaustiva investigación en recursos humanos, que desembocó en las decisiones que tomamos, por lo que no hay nada nuevo y seguimos trabajando no solo en eso, sino también en el tema deportivo”, añadió Chinchilla.