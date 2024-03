Erick ‘Cubo’ Torres se siente desesperado y vende comidas para poder subsistir

Atado de manos, frustrado y hasta desesperado; así se siente Erick “el Cubo” Torres, quien confesó que vende comidas para lograr subsistir.

Erick prácticamente reclama su derecho a trabajar, necesita una respuesta a su situación para volver a jugar, pero mientras espera, brinda un servicio a domicilio entre sus vecinos, quienes, sobre todo los fines de semana, le solicitan algunos platillos, según confesó en entrevista con Yashin Quesada en su programa Encuentro Deportivo.

Torres lleva tres meses y medio sin jugar, tras ser inhabilitado luego de dar positivo en un caso de dopaje por la sustancia prohibida denominada clostebol.

El “Cubo” agregó que hay noches donde duerme pocas horas pensando en su situación, insistiendo en tener un derecho humano: el de trabajar para poder generar recursos.

“Estoy sin castigo y sin poder laborar. Mi carrera está en una línea delgada y todo esto hace que mi esposa y yo pasemos momentos difíciles”.

Torres comentó que su suegro tiene restaurantes, por lo que tomaron algunas de sus recetas, sobre todo en las salsas y aderezos, y con su esposa empezaron a vender comidas. Definió el menú como “mexicoamericano”, preparan hamburguesas, fajitas de res, alitas mexicanas y bowls (mezcla de vegetales, frutas y granos), entre otras comidas.

“Por el tipo de salsas, que es una especialidad, gracias a Dios, hace cuatro fines de semana se ha vendido bien y eso me ayuda a pagar los recibos. Tenemos vecinos que nos han apoyado, hacen los pedidos y yo voy y reparto. He hecho entre ₡80.000 a ₡120.000 por semana”, señaló Erick Torres.

Torres manifestó estar un poco ansioso y desesperado porque su contrato está suspendido. El atacante mexicano le hace frente a un proceso deportivo que analiza la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica (CONAD-CR), que aún no determina si dictará un castigo.

Torres aseguró que ya dio todas las pruebas, testimonios y pruebas en imágenes que la comisión necesitaba para darle una respuesta, pero para él, se han tardado más de lo normal.

“Me tienen en suspenso, se puede decir que me tienen castigado sin estar castigado. Estamos buscando que la comisión indique si paso al tribunal para saber si recibo algún castigo o si levantan la suspensión. No vemos por dónde pueden seguir investigando o buscar más pruebas; tienen la prueba de Estados Unidos donde viene el porcentaje del clostebol que se encontró en mi cuerpo”, expresó Erick Torres.

Erick Cubo Torres destacó el torneo pasado como goleador de Guanacasteca. Para este torneo fichó con Herediano, pero por la suspensión, no pudo debutar con los rojiamarillos.

El “Cubo” confesó que pasa por toda una experiencia de vida, tiene 31 años y su situación lo hace replantearse qué pasará con su futuro.

“Me quedan como tres años y medio de carrera y me pongo a pensar qué va a pasar después. Tengo mi carrera como técnico de fútbol y estudio un máster para seguir superándome a nivel académico como entrenador”, afirmó el “Cubo”.

Erick añadió que ha conversado con la dirigencia de Herediano, el club que lo contrató antes de que se presentara el tema del dopaje, para ver si ha habido avances, pero la respuesta es que deben esperar.

“He sentido frustración e incertidumbre porque no sé qué va a pasar con mi contrato ni si tendré o no ingresos. Antes de que pasara todo esto, hice contrato de alquiler de vivienda y tengo los gastos normales como luz, agua e internet”, señaló Torres.

Erick recordó que hace unos años un técnico les decía que un futbolista no podía decir que tenía presión por patear un penal o un tiro libre, comentando que la presión la tiene un padre de familia que perdió el trabajo y no tiene cómo llevar el sustento a su familia. Resaltó que él vive esa presión, de no saber qué va a pasar.

Erick Torres se esfuerza por salir adelante y se aferra a la fe en Dios de que todo se resolverá a su favor. Por eso, destacó que junto a su esposa, oran todos los días en busca de una salida que le permita respirar tranquilo.