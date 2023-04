Epsy Campbell espera por nueva reunión con Saprissa por caso de Ángel Catalina

Epsy Campbell Barr, presidenta del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas, sostuvo una reunión con dirigentes de Saprissa el martes anterior, sobre el caso de Jeaustin Campos y la denuncia por insultos racistas que planteó Javon East. Sin embargo, quedó un tema pendiente, el del gerente deportivo, Ángel Catalina.

LEA MÁS: Carta de despido de Saprissa a Jeaustin Campos revela cuál será una de las batallas legales

Aún no se tiene claro si el actuar de Catalina, ante lo expuesto por Javon con Campos, fue el correcto o no. Es más, el martes anterior Campbell abordó esta situación con Juan Carlos Rojas, presidente morado, y con Gustavo Chinchilla, gerente general de los tibaseños. La respuesta fue que después de Semana Santa le darán los detalles de la investigación.

“El martes anterior nos reunimos y en Saprissa nos comentaron que el proceso que hicieron no fue de última hora, sino que empezaron una investigación desde la semana anterior. Todos saben la decisión que tomaron con Jeaustin y sobre Catalina nos señalaron que la investigación no había terminado y que una vez culminara, comunicarían la decisión”, comentó la exvicepresidenta de la República (2018-2022).

Juan Carlos Rojas se refirió al caso de Javon East

Rojas y Chinchilla expusieron que sí hay protocolos en la institución para estos casos y fue precisamente el que siguieron para despedir a Jeaustin. Al menos esa fue la versión que dieron.

Epsy Campbell es presidenta del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas y se unió al fútbol para luchar contra el racismo. (Jose Cordero)

En esta reunión que convocaron en la S también estuvieron presentes Rubén Fallas, de la Coalición Contra el Racismo; Steven Bryce de la Asociación de Jugadores Profesionales de Costa Rica (Asojupro); y Alma King, del Centro de Mujeres Afrocostarricenses. Todos ellos concordaron que se debe esclarecer el papel que desempeñó el gerente deportivo al conocer el tema.

“Planteamos directamente el tema de Catalina, pero ellos dijeron que ese proceso no había terminado y que no querían adelantar ningún criterio. No nos dieron información adicional a la que ya se conoce. Ahora toca darle seguimiento al caso, no se puede quedar como algo no resuelto, hay que tener la certeza que a todas las personas involucradas se les apliquen los protocolos”, manifestó Campbell.

LEA MÁS: Jeaustin Campos rompe el silencio junto a su abogado y analiza demandar a Saprissa

La también fundadora de la Coalición Global contra el Racismo Sistémico añadió que ofrecieron ayuda a Saprissa en inducción y capacitación sobre cómo se manifiesta el racismo y cómo evitar estas situaciones en el club.

Jeaustin Campos habló sobre su despido del Saprissa

Aún no hay fecha para la nueva reunión, lo que sí es cierto es que estas agrupaciones no dejarán el tema ahí e insistirán en llegar al fondo de todo.