En Santos están encantados con el trabajo de Luis José Hernández

Luis José Hernández salió del Saprissa siendo víctima de fuertes críticas por una gran parte de la afición, que durante varios torneos dejó clara su posición sobre el lateral izquierdo. Esos señalamientos terminaron por inclinar la balanza en contra del futbolista, quien salió en diciembre, a falta de seis meses para finalizar su contrato.

Aunque el exmorado buscaba regularidad, era evidente que venía de uno de los momentos más difíciles de su carrera y él mismo reconoció, en una entrevista con La Nación, que era necesario salir de la institución tibaseña. Rápidamente halló un lugar para seguir en la máxima categoría, porque el Santos de Guápiles se acercó y le expuso su sentir: lo querían en el club porque creen en sus capacidades. Eso sí, debía recuperar la confianza.

Ahora el presente del jugador de 23 años es muy diferente. No tiene que lidiar con comentarios en su contra, se desarrolla en un ambiente más tranquilo y en Santos están encantados con su trabajo. El gol ante Saprissa hace que hoy se hable de Hernández, pero en el equipo guapileño lo ven más allá de eso.

El entrenador Erick Rodríguez calificó de “espectáculo” el desempeño del carrilero, quien ha jugado como central y también su posición habitual. De cualquier forma, el estratega se siente feliz por lo mostrado hasta ahora. Además, asegura, la parte anímica mejoró.

“Ya lleva tres partidos, contra Herediano jugó un muy buen partido, en Jicaral lo puse de central y jugó muy bien, y ante Saprissa, antes de que entrara Rubio era stopper por izquierda. Es un jugador que cuando lo llamamos para ver si quería ser parte de nuestro proyecto, le dijimos: ‘queremos que recupere su confianza, usted tiene calidad y queremos darle esa confianza’. Creo que eso inclinó la balanza para que se decidiera por nosotros y ahora tuvo la bendición de anotar y a nosotros nos alegra muchísimo, se lo dije, me alegra que haya anotado. Es un muchacho trabajador, honesto, serio y lo han maltratado muchísimo”, comentó Rodríguez.

Para Hernández no había sangre en el ojo, al menos eso mencionó semanas atrás cuando hacía pretemporada con el Santos. Salió bien del Saprissa y su única intención era ganarse un campo en “un nuevo ambiente, poco diferente y donde se trabaja bien”.

No hubo una preparación diferente antes de visitar la Cueva, explicó Rodríguez. Desde su punto de vista no era necesario motivar de más al exmorado: “solo el hecho de venir a jugar al equipo donde se formó, era una motivación extra para él, no teníamos que decirle nada de motivación; a nivel táctico sí, del trabajo que tenía que hacer y el trabajo fue espectacular, al igual que todos los muchachos”.

Al final del juego, Hernández se enfocó en destacar la labor del equipo, sin referirse al tanto con el cual le dio la victoria al Santos pero puso a sufrir a una afición tibaseña que aún no ha podido celebrar en este Clausura.

“Sabemos que si queremos estar arriba debemos puntuar y vamos para adelante. Es importante el triunfo, lo hablamos, tenemos que pelear con rivales directos, es bueno venir aquí y sacar tres puntos”, dijo el lateral.