Luis José Hernández siente que ya era hora de salir de Saprissa y busca ‘renacer’ en Santos

Luis José Hernández fue uno de los futbolistas más criticados de los últimos torneos en Saprissa y cada vez que el equipo terminaba la temporada sin el título, eso aumentaba. Así sucedió al final del Apertura 2021 y su continuidad era casi insostenible. Ese mismo sentimiento percibió el lateral, quien considera que ya era momento de salir de la institución donde nació como futbolista.

Su nuevo destino es el Santos de Guápiles, un equipo acostumbrado a pelear por los primeros lugares y donde espera tener continuidad. Por ahora el técnico Erick Rodríguez lo ha probado como carrilero, dejando atrás otras posiciones, como la de extremo, en su momento muy utilizada por el extécnico morado Mauricio Wright.

Desde los 12 años se mantuvo en el Monstruo, con un paso corto por el Municipal Grecia. Por eso acabar con el contrato, al cual aún le quedaban seis meses, fue una decisión que marcó la carrera del jugador de 23 años, mundialista Sub-17 y Sub-20.

“Obviamente es un gran club, el mejor club y uno le tiene ese cariño y uno sabe que es donde mejor puede estar, pero creo que era el momento, no me estaba yendo muy bien y tomar nuevos aires era lo que me parecía mejor”, analizó.

La figura de Hernández recaló en Saprissa con la responsabilidad de convertirse en el lateral izquierdo que aún anda buscando la institución. Además, tenía el cartel de ser capitán e indiscutible en las selecciones menores, así como su buena campaña en el Municipal Grecia de Wálter Centeno. Sin embargo, esas expectativas se fueron convirtiendo en cuestionamientos.

Hernández evita calificar las críticas de la afición tibaseña, se limita a decir que era el “pensar de ellos y se respeta”. Eso sí, no esconde que al inicio sí fueron perjudiciales, pero con el tiempo aprendió a vivir con ellas: “cuando empezaron esas cosas claro que afectan un poco, se sienten, pero luego se debe aprender a dejarlas a un lado, a ignorar eso y poner atención a lo de uno”.

¿Cómo le ha sentado este cambio en el fútbol?

Muy bien, la verdad que es un gran club y creo que estoy en un gran camerino. Me he sentido muy cómodo.

¿Cómo analiza el paso de Saprissa a Santos para su carrera?

Creo que lo analizo a venir a buscar minutos, a luchar, a venir a un nuevo ambiente, poco diferente y donde se trabaja bien, se hacen bien las cosas y se lucha por estar arriba y por el campeonato.

¿Por qué le costó ganarse un campo en Saprissa?

Porque prácticamente no estaba teniendo los minutos que deseaba, siempre me gusta jugar y no estaba cómodo.

¿Hubo mucha presión sobre usted por estar en la posición de lateral izquierdo?

Creo que en Saprissa en todas las posiciones hay presión, entonces es algo normal, tenía presión pero tienen todos los jugadores. En Saprissa se vive así.

¿En qué siente que debe mejorar como jugador?

Creo que en todo, siempre hay que estar mejorando, siempre hay algo por mejorar, Ahora es una nueva etapa y espero que las cosas me vayan bien.

¿Cuál cree que fue su mejor momento en su etapa con Saprissa?

Creo que los primeros torneos cuando llegué,quedamos campeones y jugué prácticamente todo el torneo, creo que ese fueron buenos momentos.

Después, ¿qué siente que influyó para no tener la misma cantidad de minutos?

Muchas cosas, el fútbol son muchas cosas, entrenadores, tal vez gustos, confianza en jugador, nivel de jugador, muchísimas cosas.

¿A usted le gusta jugar de lateral izquierdo o más adelante, como Mauricio Wright utilizó algunas veces?

Mauricio me usó de todo prácticamente, sí me gusta jugar adelante también pero con una etapa de adaptación, por ejemplo, con el profe Mauricio fue de un pronto a otro, vaya juegue ahí, otro día juegue de volante, vaya juegue allá... entonces cuesta un poco más, aunque igual ahí estuve. Pero sí, creo que puedo jugar bien adelante o atrás.

¿Siente que en algún momento puede volver a Saprissa u otro equipo llamado grande?

Sí, por supuesto. Estoy muy joven, me falta mucha carrera, el fútbol da muchas vueltas y puedo ir a cualquier lado.

¿Salió bien del Saprissa?

Sí, por supuesto.