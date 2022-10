En Herediano se ven ganadores del primer asalto ante Puntarenas

Ninguno de los dos se fue a la lona, pero si se tratara de una pelea de boxeo, en Herediano consideran que las tarjetas de puntos los ponen por delante del Puntarenas FC, tras el 0 a 0, en la ida de las semifinales.

Herediano y Puntarenas antepusieron el cálculo al espectáculo en primer ‘encontronazo’

¿Qué hace que los florenses piensen que están en ventaja?

En la lógica de los rojiamarillos es claro que son los que pueden sonreír hasta ahora, porque no recibieron daño en un Lito Pérez en el que la cancha no estuvo en el mejor estado, tampoco les afectó el clima, no por el calor sino que por la lluvia, y siguen invictos y con la confianza a tope para resolver en el Colleya Fonseca.

“Sabemos que podemos hacer un gran partido en casa, vamos a estar con nuestra gente y eso va a ser muy importante en la serie... El cero es importante, pero nosotros veníamos a ganar a Puntarenas y queríamos al menos un gol, aunque al final no se nos dio. Igual, hay que darle valor al trabajo del equipo y vamos a sacar la serie en casa y con nuestra gente. Seguimos invictos, pero no nos preocupamos por eso, solo pensamos en ser campeones”, señaló Anthony Contreras.

El atacante de Herediano, John Jairo Ruiz (izquierda) tuvo un duelo parejo ante el defensor de Puntarenas Klivert Gómez (derecha), en la ida de las semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

El Team tiene un 75% como local y si bien el Colleya no es realmente su casa, ahí se siente cómodo y con la capacidad de imponerse para pasar a la final.

Claro, el gol de visitante no deja de inquietar a los dirigidos por Hernán Medford. Las reglas son claras y ante empate en el global, las anotaciones de visita son criterio de desempate. De igual manera, los heredianos no temen de lo que haga el PFC, sino que visualizan que tienen el arsenal necesario para resolver con su ataque.

“La consigna es llevarnos esto en cuatro partidos, nos quedan tres y creo que empezamos de buena manera. Hay que resaltar el carácter del equipo, porque en canchas complicadas es lo que marca diferencia... El gol visitante es algo con lo que hay que jugar, en nuestro caso, Herediano siempre ataca y busca el gane. Nos cuidamos para que no nos marcaran, supimos limitar las fortalezas del adversario y estamos bien”, agregó Aarón Salazar.

Hernán Medford salió más feliz de lo normal tras empate de Herediano ante Puntarenas

Los porteños no fueron tan sólidos lejos del Lito Pérez y es que solo ganaron dos de ocho compromisos, mientras que empataron cinco y perdieron en uno. Es decir, sumaron 11 puntos de 24 posibles, pero si quieren pasar tienen como mínimo que igualar con anotaciones.

La vuelta se disputará el próximo sábado, a partir de las 8 p. m.