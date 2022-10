Hernán Medford salió más feliz de lo normal tras empate de Herediano ante Puntarenas

Herediano salió ileso del Lito Pérez, en su duelo ante el Puntarenas FC, en la ida de las semifinales del Torneo de Apertura 2022. El 0 a 0 dejó al técnico Hernán Medford muy satisfecho, es más, hasta se le vio más feliz de lo normal. Si bien el timonel florense no se confía, sabe que tiene mucho a favor para el duelo de vuelta en el Colleya Fonseca, el próximo sábado (8 p. m.).

Puntarenas y Herediano resolverán todo en el juego de vuelta de las semifinales de Apertura

¿Qué valor le da al empate?

Hay que darle valor a un empate en una cancha tan difícil como la de Puntarenas y es que es un equipo muy complicado. Es un empate muy positivo, porque Herediano tuvo que adaptarse a la cancha. Uno debe montar una estrategia por la cancha y el clima. Al final, me quedo contento con el esfuerzo de los muchachos, entendieron lo que habíamos planificado y ya vamos a preparar el siguiente partido.

¿Se va contento con el negocio?

Totalmente contento. Herediano sigue sin perder, ratificó lo que viene haciendo en el torneo y ahora nos queda hacerlo de nuevo en el próximo juego. Cómo no voy a estar satisfecho luego de sacar un resultado así en una cancha tan compleja y contra un rival como Puntarenas.

¿Qué tan conforme sale con el manejo individual de cada uno de sus jugadores?

Cada quien hizo el trabajo que debía. Montamos una estrategia futbolística, táctica y también emocional, porque el ambiente en el Lito Pérez es pesado. Acá siempre hay un ambiente de fiesta y hay que estar preparado para esto.

Hernán Medford, técnico de Herediano, afirma que aprendió de las semifinales anteriores y califica como positivo el 0 a 0 ante Puntarenas, en la ida de la serie del Apertura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

¿Anotar de visitante era una de sus prioridades y le faltó?

No, a Herediano no le faltó nada. Mi equipo sigue sin perder e hizo un excelente partido. No voy a hablar de lo que no se dio, no se anotaron goles y listo. Uno prepara el partido para ganar y sino, no perder y no recibir goles es algo positivo. Con relación a lo que pasaron en las últimas dos semifinales de Herediano conmigo, esto es bueno y es señal de que aprendimos de lo que no se hizo bien.

En ninguna de las dos series se anotó y tampoco nadie ganó. ¿Están tan parejas las semifinales?

La conclusión que deben sacar es que cuando se dan las semifinales son los cuatro mejores equipos y por lo mismo, son partidos muy cerrados. No hay ventaja para nadie y por más que vayamos a jugar en casa, eso no dice nada. Aún nos queda mucho trabajo por hacer.

¿Qué partido visualiza para la vuelta?

Es difícil hablar del partido que viene, porque no lo he planeado. Estaba enfocado en el primer partido y para el que viene la estrategia será otra. A partir de ahora ya empezamos a analizar todo lo que podemos hacer.

¿Qué se lleva Herediano de Puntarenas?

Nos llevamos un buen marcador. No es que uno esté 100% satisfecho, porque uno siempre quiere ganar. Sin embargo, esta es mi tercera semifinal desde que volví a Herediano y uno aprende, porque nos llevamos un mejor resultado que en esas semifinales anteriores que disputé. Respeto al Puntarenas, es un buen equipo, está motivado y con ganas.