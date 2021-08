El sueño de Luis Marín de dirigir a Alajuelense podría volverse realidad

La opción de Luis Marín es bien vista en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense busca técnico desde la noche del sábado y Luis Marín es uno de los entrenadores disponibles en el mercado.

Su currículo resulta atractivo en la Liga, no solo por esos años en los que absorbió conocimientos en la escuela de Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez.

Esa formación como asistente técnico en la Selección Nacional fue buena, pero es que también llama la atención lo que ha mostrado desde el momento en el que decidió tirarse al agua propiamente como entrenador.

Muy rápido fue campeón con San Carlos, luego hizo un trabajo importante con el Santos de Guápiles y en el torneo pasado llegó a acabar con la crisis en la que estaba Herediano, sacándolo de los últimos puestos y llevándolo a la final.

Hace un año estuvo muy cerca de fichar con la Liga, después de aquella derrota en la segunda fecha del torneo sufrida por los manudos en el Morera Soto.

Andrés Carevic estuvo en capilla ardiente y en ese momento Marín también tenía empleo.

Si la Liga hubiese prescindido de los servicios del argentino en aquella ocasión, el camino estaba allanado entre clubes.

Sin embargo, no fue necesario, porque Alajuelense repuntó y empezó a ganar partidos, culminando ese torneo con la obtención del título.

El 29 de agosto del año pasado, Marín no quiso decir si los manudos habían consultado sobre su situación contractual, porque Carevic era el entrenador de Alajuelense en ese momento.

Aquel día, fue muy claro en expresar: “Es una pregunta que tal vez ahorita no deseara contestarla, mejor creo que esperemos acontecimientos por respeto a don Andrés. Don Andrés merece todo el respeto, él es el técnico de la Liga.

“Alajuelense en este momento tiene técnico y a mí no me gustaría que me hicieran eso, vamos a dejarlo ahí. Son rumores, son cosas que se dicen. Creo que por respeto a don Andrés no me gustaría referirme de verdad a ese tema”.

En esa misma rueda de prensa, cuando él estaba al frente del Santos, recibió otra consulta referente a cómo sería para Luis Marín llegar a Alajuelense, donde jugó, fue campeón y mucha gente lo quiere.

“Lógicamente, gracias a Dios tuve una excelente trayectoria ahí, el liguismo me quiere, me aprecia, creo que me respeta también y sería en algún momento bonito, por supuesto, estar ahí, en algún momento si se diera”, afirmó.

Además, fundamentó su respuesta en que las razones eran claras.

“¿Por qué? Porque fue mi casa muchos años, muchísimos años desde liga menor, desde que tenía 13 años hasta prácticamente que me retiré, con algunos años que salí del país a jugar fuera, pero soy el jugador que tiene más títulos con esa camisa, nueve. Logré muchas cosas. Por supuesto que sería algo bonito para mí, poder en algún momento estar en esa institución y dirigir a Liga Deportiva Alajuelense, no se puede negar”.

Esas palabras de Marín fueron hace un año.

Después de eso, en múltiples ocasiones elogió a la Liga como el mejor equipo en cuanto a su estilo de juego y su funcionamiento.

Inclusive, en mayo pasado, previo a la final entre Herediano y Saprissa, Marín pronunció: “Si fuéramos justos, Alajuelense fue el mejor y merecía ser campeón”.

Varias cosas han cambiado y parece que todo siempre es cuestión de darle tiempo al tiempo, porque ese sueño de Marín de sentarse en el banquillo rojinegro en algún momento podría estar más cerca de lo que él mismo imaginaba.

La Liga destituyó el sábado a Andrés Carevic y Luis Marín está desempleado.

De los candidatos que maneja el club, el factor económico no sería un impedimento.

Él se ajusta al presupuesto del que disponen los manudos para las plazas vacantes de entrenador y asistente.

Este domingo ha sido un día muy activo en Alajuelense en la búsqueda de su nuevo técnico y pronto podría salir humo blanco.

La Liga visitará el jueves, a las 9 p. m. al Santos de Guápiles y, el sábado, a las 8 p. m., recibirá a Herediano.

Alajuelense tiene la urgencia de ganar. Después de tres fechas se encuentra en la décima casilla con dos puntos, mientras que el líder es Guadalupe, con 7.

