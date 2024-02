El Saprissa vs. Alajuelense en 10 interpretaciones

El clásico entre Saprissa y Alajuelense terminó 0 a 0 y aunque algunos salieron con un sabor agridulce por la falta de goles, la radiografía del juego expone aspectos cruciales. El técnico Marvin Solano respondió 10 preguntas claves, que permiten dimensionar lo que ocurrió.

El defensor de Saprissa, Fidel Escobar (izquierda) tuvo un duelo de principio a fin con el delantero de Alajuelense, Fernando Lesme, en el clásico en la Cueva. (MAYELA LOPEZ)

- Balance general del clásico Saprissa-Alajuelense

¿Cómo valora el clásico y qué fue lo mejor de Saprissa y Alajuelense? Copiado!

- Los planteamientos fueron muy similar. Se respetaron mucho y esto se vio en lo táctico, porque se preocuparon demasiado de los aspectos defensivos, del manejo del bloque y recuperar mucho balón, pero elaboraron poco. Fue un partido más directo, porque jugaron a no arriesgar.

”Lo mejor de los dos equipos fue su funcionamiento defensivo. La línea de ambos clubes fueron puntos altísimos”.

¿Fue justo el resultado o tiene razón Martín Arriola al decir que merecían más? Copiado!

- Jugaron para un empate y fue el resultado que se dio. El resultado responde a lo que vimos en la cancha.

- Alajuelense bajo la lupa de Marvin Solano

¿Por qué Joel Campbell no brilló? Copiado!

- Destaco que Joel se entrega y baja a colaborar. Sin embargo, considero que por el momento que pasa debe jugar más libre y más cerca del área rival. Parece que no está en el nivel físico para verlo como nos tiene acostumbrados: enfrentando, sacando faltas y buscando duelos.

”Otro aspecto es que no le están dando balones al espacio, que es una de sus grandes fortalezas. Lo tuvieron muy referenciado y le cuesta mucho destacar así”.

¿Aprovechó Alajuelense el tener dos 9 como Fernando Lesme y Jonathan Moya? Copiado!

- No los aprovechó. Son dos futbolistas muy buenos en el juego aéreo y debía explotarlos con buenos centros, pero Alajuelense no lo hizo. Ninguno destaca por elaborar, pero al estar juntos, debían turnarse para bajar y ahí se perdían. El equipo no aprovechó sus fortalezas.

¿Usar a Joshua Navarro detrás del 9 fue una buena apuesta? Copiado!

- Es un jugador intenso, que ayuda en la marca. Sin embargo, no es un jugador tan pasador o constructor, sino que es más encarador y se le puede sacar más provecho con su potencia y habilidad.

¿La dupla Celso Borges-Edward Cedeño le dio frutos a Alajuelense? Copiado!

- Cuando Celso juega en la media genera más. Él se posiciona bien, pero cuando lo ponen de central le cuesta ante jugadores explosivos. Acompañado de un volante más de marca, como Cedeño, Borges queda más libre y pasa mejor al ataque. Con esta estrategia Alajuelense equilibró, para que Saprissa no estuviera tan cómodo.

- Saprissa bajo la lupa de Marvin Solano

¿Por qué Saprissa generó tan poco en ofensiva y le fue imposible anotar en su casa? Copiado!

- Fue uno de los partidos en los que presionaron más a Marinao Torres y le dieron muy poco espacio, por lo mismo no se vio fino y fue perdiendo confianza. No hubo conexión entre la defensa, la media y la delantera. Así mismo, Vladimir Quesada apostó por Yoserth Hernández, pero no se le ve con confianza aún para elaborar.

”Otro aspecto es que Alajuelense presionó muy bien, el bloque cortó las conexiones de los morados y los laterales taparon bien las llegadas por los costados. Saprissa pensó que podía ganar con balones a los espacios, pero no y le faltó movilidad”.

¿Qué mostró Warren Madrigal en el clásico y por qué fue el elegido para el ataque de Saprissa? Copiado!

- Warren es un jugador rápido, habilidoso, le gusta el uno contra uno y tiene buena movilidad. Sin embargo, en el clásico se desgastó mucho, porque los defensas eran fuertes. Pienso que podría rendir más como un acompañante del 9 y no como el atacante que pelea solo.

¿Mariano Torres y Yoserth Hernández son compatibles juntos? Copiado!

- Sí son compatibles, porque ambos son muy buenos. Sin embargo, ninguno es tan marcador y Alajuelense equilibró el medio campo gracias a esto, porque los presionó, no los dejó crecer y no destacaron. Lo que les faltó a los dos fue más movilidad, ya que ambos dan resultados cuando tienen el balón.

¿Fidel Escobar es mejor como central o como contención? Copiado!

- Fidel rinde en los dos lados, porque es buen marcador y rinde en el medio campo. Sin embargo, por el momento de Saprissa, su aporte es mejor en la media cancha. Sabe con el balón, llega al área rival y se posiciona muy bien, pero cuando lo bajan a la defensa, Saprissa pierde ese enlace.