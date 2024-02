Vladimir Quesada rinde su explicación del por qué Saprissa ya dejó 10 puntos en el camino

-¿Le preocupa que su equipo no anotara? Copiado!

-No, no me preocupa porque, si bien es cierto que no generamos o fabricamos la cantidad de opciones deseada, también entiendo que el rival juega y su planteamiento fue tal que provocó que no fuéramos certeros en la fabricación de opciones de gol. Sí fue un buen partido, fue intenso. Creo que fueron dos planteamientos que, en algún momento, fueron similares. Nosotros buscamos un poco más el marco contrario. Al final no se concretó, pero nuestra posesión de pelota fue buena, además, jugar a este nivel es bueno pensando en el próximo martes.

-¿Fue justo el resultado?

-Yo creo que sí, el 0 a 0 es justo. En algún tramo del partido, ellos tuvieron una muy buena ocasión de anotar, nosotros también... Al final, es un resultado justo.

-Durante el torneo pasado, Saprissa no perdió 10 puntos, ahora lleva esa cifra de puntos en el camino...

-Lo que sucedía es que, en el torneo pasado, las ocasiones las fabricamos y las anotamos; hoy nos está costando más. Entendíamos que el inicio del torneo sería duro. Ahora, los muchachos han hecho un gran trabajo. Queremos que la mejor forma del equipo sea en las etapas finales y para eso trabajamos. Estamos en zona de clasificación.

-¿Cómo vio a Yoserth Hernández?

-Yoserth y Douglas Sequeira jugaron muy bien el partido, fueron más las cosas buenas y las tomas de decisiones adecuadas. Hicieron su primer clásico y tuvieron un muy buen partido.

-Con un empate en casa... ¿queda con el vaso medio vacío o medio lleno?

-Me quedo con el vaso medio lleno, porque tanto nosotros como Alajuelense nos dispusimos y eso nos da una satisfacción. No estamos contentos porque perdemos dos puntos, pero la disposición de los muchachos nos ilusiona.

-¿Lo que logró Herediano contra Toluca obliga a Saprissa frente a Philadelphia Union?

-Muchos dieron a Herediano por muerto o eliminado; el problema es que ustedes se adelantan a los hechos. No es que acá se juegue un campeonato de bola, Herediano demostró que somos una liga fuerte.