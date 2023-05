El reto de Pedro Navarro en el Saprissa-Alajuelense es convencer hasta a su propio gremio

Cualquier árbitro que eligieran para la Gran Final entre Saprissa y Alajuelense iba a tener sus detractores, pero la designación de Pedro Navarro levantó dudas hasta en el propio gremio de los réferis. Y es que en solo ocho días, Navarro estará en dos juegos cruciales como central.

Hay quienes señalan tajantemente como un gran error de la Comisión de Arbitraje el inclinarse por Navarro, mientras que otros no visualizan una mejor opción. Lo cierto es que sí llama mucho la atención que Pedro dirigió el domingo anterior en la Cueva, en la final de la segunda fase del Clausura 2023, y ahora estará en el cierre del certamen (domingo, 6 p. m. en Tibás).

¿Qué se puede esperar de este silbatero de 45 años?

Pedro trabaja en la Universidad de Costa Rica y ejerce como profesor, por lo que domina la parte pedagógica y la aplica al hablar con los jugadores. Además, suele ser conciliador y tiene un buen manejo con los futbolistas, lo que evita que le hagan reclamos airados o lo increpen.

Pedro Navarro dirigirá su partido 14 en el Torneo de Clausura 2023. La Gran Final entre Saprissa y Alajuelense será un gran reto para el réferi de 45 años. (Jose Cordero)

En estos puntos sí coinciden los exárbitros Ramón Luis Méndez, Berny Ulloa y Ricardo Cerdas. Sin embargo, estos tres especialistas, consultados por La Nación, están divididos en cuanto a si era la mejor opción para la final.

“Por el bien del arbitraje, ojalá haga un buen trabajo y cambie bastante. La designación dista mucho de lo que se quisiera para el arbitraje costarricense. No solo es atípico que se le nombre para las dos finales, sino que es vergonzoso... De Pedro se han visto decisiones mal tomadas y es un árbitro que tiene poca movilidad y carencias de ubicación”, comentó Cerdas.

Asimismo, agregó: “El premio es darles finales a árbitros que distan mucho de la fisonomía que requiere un árbitro. Los que no cumplen con los parámetros los designan y los que cumplen, no son nombrados”.

Navarro estará acompañado de Juan Carlos Mora y Carlos Fernández como asistentes, mientras que Ricardo Montero será el cuarto para este compromiso. Casualmente, Mora también repite como línea uno.

A lo largo del Clausura 2023, Pedro dirigió 13 compromisos (incluido un clásico), con un balance de 61 amarillas, nueve rojas y cuatro penales, según los datos de Cristian Sandoval. Así mismo, estuvo en tres duelos de los rojinegros y en cuatro de los tibaseños.

Hay quienes consideran que sí cuenta con capacidad, aunque su nivel no le daba para estar en dos compromisos tan determinantes y menos aún porque el domingo anterior no señaló una acción como penal a favor de la Liga.

“Lo primero es que le deseo lo mejor a Pedro. Ahora, creo que ni Pedro se lo esperaba y es que tenemos una comisión de nombramientos que, literalmente, no sabe lo que hace. Pedro es conciliador, permite algunas cosas y maneja los partidos de una forma bastante conservadora; parece que esto le gusta a los que nombran. Aun así, no creo que llegue condicionado por su fallo en el partido anterior”, añadió Ramón Luis.

Credibilidad y preparación Copiado!

No todo son palos y dudas sobre la designación de Pedro Navarro para la Gran Final. Hay quienes defienden que Navarro pasa las pruebas físicas, tiene los conceptos claros para dirigir y está preparado.

Incluso, para el experimentado Berny Ulloa, la Comisión hizo lo correcto y no hay que juzgar solo la contextura física de Pedro, sino valorarlo de manera integral y reconocer que cumple con todos los requisitos.

“La Comisión sinceramente no tiene más opciones, Pedro es el de confianza y creo que es el mejor árbitro para dirigir la final. Él está preparado, es un árbitro inteligente, piensa bien y tiene buena lectura de juego... Los jugadores lo conocen, saben qué es lo que permite, qué le gusta y qué no. Lástima que Pedro no tenga unos 10 años menos, para verlo en competencias internacionales, porque tiene todo el perfil”, valoró Ulloa.

Berny considera que en este tipo de partidos extremos no solo basta con estar cerca de las acciones, sino también tener habilidad para manejar la situación, saber comunicarse con los futbolistas y hasta calmarlos en momentos en los que las emociones están a flor de piel.

Si bien, algunos exréferis, como Ricardo Cerdas, preferían ver a un Ricardo Montero o Keylor Herrera en la final, lo cierto es que no ocurrió y Navarro fue el elegido dos veces al hilo.