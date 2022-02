El peculiar Wálter Centeno: se enoja cuando gana, es líder y su equipo hace gol con 19 pases

Wálter Centeno es un tipo único en el fútbol, de esos que creció, maduró y triunfó con la idea de tratar extremadamente bien el balón o de lo contrario la victoria no sabe bien; como entrenador es igual de peculiar. Si no lo cree, basta con poner un ejemplo claro: se enojó y salió molesto cuando ganó, se puso como líder del Torneo de Clausura 2022 y su equipo hasta hizo un gol con 19 pases seguidos.

No es un tema de interpretación, el propio Centeno aclaró una y otra vez que estaba bastante enojado por el triunfo 3 a 1 ante Grecia. Algunos dirán que es exagerado, pero no, simplemente es su personalidad exigente o en realidad ese perfeccionismo que persigue y esa ideología que profesa en el deporte que más le apasiona.

Fue tal el grado de malestar que sintió este miércoles, que al terminar el juego dio media vuelta y se fue de inmediato al camerino, es más, no tuvo palabras de felicitación para sus dirigidos y en el rostro evidenció que no le agradó lo que observó. Repito, todo este enfado luego de colocar a Guadalupe en lo más alto de la tabla y alejarse a ocho puntos del colero (Jicaral) en la lucha por no descender. ¿Por qué el descontento?

“Para ser sincero, salgo contento, pero no feliz con el gane 3 a 1 ante Grecia. No me gustó que el equipo se tirara para atrás, no me agrada esto y no puedo sentirme contento. Los muchachos saben que andamos buscando excelencia y me voy preocupado, porque más allá del resultado, perdí el control del juego. No supimos manejar esos aspectos y como entrenador me preocupo, porque trabajamos para hacer cosas diferentes”, explicó Paté.

Wálter Centeno tiene a Guadalupe en el primer lugar del Clausura 2022, pero aún así no está contento con lo que hace su equipo. (Jose Cordero)

Ante la mirada desconcertada de los propios periodistas se le consultó a Wálter si no le había emocionado el primer tanto con monólogo incluido de sus dirigidos, con todo su sello.

Sin embargo, no hubo forma de sacar algo positivo del timonel, quien por el contrario cuestionó que ese tipo de acciones son escasas y deben intentarlas más seguido para verdaderamente sentirse satisfechos.

“El trabajo respalda, pero vinimos a Guadalupe a tratar de cambiar algunas cosas. Siendo sincero, hemos regalado medios tiempos y no me gusta, porque el fútbol lo cobra. A pesar de la victoria parecerá extraño, pero no me gustó mucho lo que vi... El fútbol es de gustos, a algunos les agrada elaborar y dar muchos muchos pases, me meto en ese paquete, aunque a otros les gusta anotar en dos pases y perfecto, no soy dueño de la verdad. El primer gol nos demuestra que esa es nuestra línea de trabajo, pero la hacemos y la intentamos pocas veces y si fuera al revés, descansaríamos más con la pelota, no correríamos tanto y nos divertiríamos”, puntualizó.

Lo cierto del caso es que le guste o no a Centeno, sus dirigidos viven un cambio radical en el inicio del Clausura, con respecto al certamen anterior. No solo están en el primero puesto y de a poco olvidándose del descenso, sino que son el segundo equipo con más goles anotados en la actualidad (11 tantos, uno menos que Cartaginés).

Además, en tan solo cinco partidos acumulan 11 dianas y en las 22 jornadas del Apertura 2021 hicieron 18, es decir, que el cambio es radical desde que asumió Paté. Difícilmente el técnico será más flexible, pese a que acepta haber madurado desde que salió de Saprissa y estar más abierto a amoldar su sello.

“Los jugadores me conocen, saben cuál es mi línea y están expuestos conmigo. El día que no jueguen se los voy a recalcar, porque soy exigente. Igual, soy agradecido con el esfuerzo que hacen, que es bueno, aunque vamos a tratar de que en el futuro no hagamos tanto esfuerzo y que juguemos un poco mejor. Me gusta ganar y trabajo para ganar donde sea, pese a que me ha tocado perder muchas veces. Es mi ADN, lo tuve como jugador y no hay nada más lindo”, finalizó.