El fichaje más cuestionado de Alajuelense se volvió su mejor adquisición

Suhander Zúñiga daba declaraciones en la zona mixta del Estadio Alejandro Morera Soto y un aficionado que caminaba entre la multitud hacia la salida no se contuvo al verlo a lo lejos.

Tenía que expresarle de alguna manera lo que pensaba y, que dicho sea de paso, hoy por hoy resulta una opinión compartida por la mayoría de liguistas.

A todo pulmón, ese manudo le gritó: “Suhander, sos el mejor fichaje de la Liga”.

El futbolista volvió a verlo y sonrió tímidamente, pero su semblante lo delataba y era claro que mil cosas le pasaban por la mente.

Alajuelense acababa de consumar una nueva goleada contra Cartaginés (3 a 0), sellando su boleto a la fase final del Clausura 2023 con un marcador global de 5 a 2.

“Hay que seguir con humildad y con mucho trabajo, independientemente del rival que nos toque tenemos que salir a hacer lo de nosotros y seguir con los pies en la tierra porque se viene una final”, comentó Suhander Zúñiga en una noche que fue mágica para él.

Fue el partido en el que marcó su primer gol con la indumentaria de Liga Deportiva Alajuelense.

Zúñiga fue el autor de un tanto que aceleró los corazones de los manudos, porque era el que le decía al liguismo que esa clasificación ya estaba más que encaminada.

Tres minutos antes, Aarón Suárez había abierto el marcador, pero el gol de Suhander Zúñiga daba calma para manejar mejor el juego dentro de la cancha e inyectó un éxtasis total en las gradas.

Fue el tanto que provocó que todos los jugadores de la Liga literalmente se volvieran locos. Los suplentes se metieron a festejar con todos los demás, mientras que Zúñiga lloraba como un niño.

LEA MÁS: ¿Por qué Alajuelense anunció a Suhander Zúñiga como lateral izquierdo?

Era el momento de su desahogo y confesó que vivió ese gol con mucha emoción y nostalgia.

“Para nadie es un secreto que cuando llegué acá fui muy criticado, nadie tenía fe en mí. Yo siempre lo que dije fue que nada más me dieran el chance de trabajar y de demostrar lo que yo podía hacer en la cancha”, expresó Suhander Zúñiga.

Sin pensarlo dos veces, ese jugador que Andrés Carevic manifestó hace algunos meses que quería tenerlo en su equipo porque le funcionaba como lateral izquierdo admitió que atraviesa el mejor momento de su carrera.

“Desde que llegué acá a la Liga he venido a hacer las cosas bien y es fruto del trabajo. A veces no se dan las cosas, otras sí. Yo quería luchar y estar hasta en la Selección. Tengo que seguir trabajando”.

Cuando Alajuelense gestionó el préstamo de Suhander Zúñiga, la Liga lo anunció como carrilero y muchos no entendieron por qué, si lo tenían en mente como extremo.

El propio futbolista explicó a La Nación a inicios de diciembre que ese puesto lo había jugado desde siempre y que es en el que se siente más cómodo.

“Siempre me he creído muy fuerte mentalmente y nadie quería mi llegada acá, para nadie es un secreto. Yo sabía que lo que ocupaba era la oportunidad de trabajar y de mostrarme y una vez que eso pasara, que me criticaran. Pero es parte de... Estoy agradecido y muy contento por los resultados”.

”¿Cómo no me van a salir las lágrimas si me ha costado demasiado? A lo largo de mi carrera me ha costado mucho y eso es un desahogo y en qué partido hacerlo, en una semifinal. Tomo esto con tranquilidad y con mucha humildad para seguir trabajando para lo que viene”, reiteró.

Las palabras de Suhander Zúñiga no llevaban tintes de reproche, sino que más bien buscaba dar ese mensaje de que todos merecen una oportunidad antes de ser juzgados.

“No me querían, cuando llegué aquí fui muy criticado, pero es parte de... Soy fuerte mentalmente y yo sabía que en el momento que tocara, iba a dar lo mejor de mí”, insistió.

A finales de 2022, la Liga hizo un trueque con San Carlos, de manera que Zúñiga llegaba prestado por un año a Alajuelense y los rojinegros le cedían tres cachorros a los norteños en esa misma condición.

Pero después de finalizar su partipación en este torneo, los Toros del Norte decidieron que solo el portero Bayron Mora continuará con ellos, mientras que Bryan Samir Félix y Dilan Bran fueron devueltos a la Liga.

Aunque ellos regresan, el préstamo de Suhander Zúñiga no se ve afectado, pues acaba en diciembre de 2023. Lo que ocurre, es que la ficha del lateral es propiedad de San Carlos y él tiene contrato con ese club hasta junio de 2024.

“He hecho un buen torneo, he trabajado con mucha humildad, con carácter y en la Liga tenemos todo, el CAR, y hay que saber aprovechar eso. Lo demás es un tema de directivas y yo estoy tranquilo, porque quiero seguir enfocado en el torneo”, apuntó Suhander Zúñiga, sin pensar mucho en qué pasará después de este año con él.

“Eso no me toca a mí, es entre ellos, eso es tema de la Liga y San Carlos. Yo ahorita estoy enfocado en el torneo, quiero terminar el torneo bien, de la mejor manera y ya después se verá eso”, replicó.

La opinión popular entre los seguidores de Alajuelense es que el club debería hacer un esfuerzo por comprar la ficha del lateral izquierdo, máxime que durante los últimos años, la Liga ha padecido fuertes dolores de cabeza por las bandas.

Pero él reitera que mejor ni le da mente a esa situación contractual, porque prefiere centrarse única y exclusivamente en esta fase final.

“Estoy muy agradecido con la afición por el cariño que me muestran”, destacó Suhander Zúñiga, el fichaje más cuestionado de Alajuelense que se volvió su mejor adquisición en este torneo.