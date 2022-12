¿Por qué Alajuelense anunció a Suhander Zúñiga como lateral izquierdo?

Es probable que si usted está leyendo este artículo, también se haya formulado esta interrogante: ¿Por qué Liga Deportiva Alajuelense anunció a Suhander Zúñiga como lateral izquierdo?

En la retina de la mayoría de aficionados, él está referenciado como un volante extremo.

No es que se transformó y cambió de posición de la noche a la mañana.

Tampoco es que la Liga se equivocó con el anuncio que dio, al presentarlo como su nuevo carrilero. Ni se trata de que el León lo improvisará en esa demarcación.

¿Qué pasa entonces? Para salir de dudas, La Nación conversó con el propio Suhander Zúñiga y el futbolista afirma que correr la banda no es algo nuevo para él.

“Desde Carmelita yo era lateral, yo jugaba de extremo, pero Carlos Castro me usaba de lateral. En Herediano jugué torneo y resto de lateral y ahora en San Carlos jugué todo el torneo y estos partidos del Torneo de Copa como lateral”, manifestó Suhander Zúñiga.

El futbolista que este martes efectuó su primer entrenamiento bajo las órdenes de Andrés Carevic aseguró que la banda no es una posición nueva. De hecho, ya había tomado la decisión de que es el puesto por el que se va a inclinar, porque es en donde hoy se siente más cómodo.

“Creo que es bueno, porque es a la moderno, porque para uno es más fácil por haberlo hecho de extremo también. A la hora de subir, uno tiene un poquito de todo. La posición mía es lateral. De hecho, en la ‘Sele’ me usaban de lateral, en los microciclos a los que fui”.

De cierta manera, a él le agrada ver que la gente lo identifica más con el juego ofensivo.

“Ser lateral es una posición que siempre la he jugado. Desde que tenía a Guilherme Farinha de técnico soy lateral, no es algo nuevo. Honestamente es por la que me voy a inclinar, en la que últimamente me he sentido mejor”, insistió.

Y agregó: “Yo jugué todo el torneo en San Carlos de lateral. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que tal vez la gente lo ve a uno muy adelante y no visualizan que uno está en ese puesto. Yo jugaba de lateral, solo que como uno es tan ofensivo, piensan que no soy lateral”.

Suhander Zúñiga está muy entusiasmado con este nuevo reto y tiene muy claro que en el mejor lugar donde puede hablar es en la cancha.

Luchará por el puesto en el carril izquierdo con Ian Lawrence y cuando juegue, confía en hacerlo bien, que no queden dudas de que es carrilero y no extremo, aunque también puede cumplir con ese rol.

“El lateral moderno es así, para adelante y para atrás y en la actualidad es más para adelante. La gente siente que yo soy extremo y yo no soy extremo, yo llego a Alajuelense de lateral. Si en dado caso tengo que jugar de extremo, lo hago, no hay problema”, recalcó.

Si ya estaba entusiasmado, quedó mucho más motivado después de su primer entrenamiento con la Liga.

“Me recibió muy bien el grupo, es una muy buena oportunidad la que se está presentando y sé que puedo aportar mucho. Tengo la ilusión y mucha fe de que me irá muy bien este torneo y tengo que demostrarlo”.

Aunque llegó a préstamo de San Carlos, él tiene un pasado en otros clubes tradicionales, pues fue parte de Saprissa y también de Herediano. Eso despierta algún tipo de reserva en algunos, pero él lo considera normal.

“Creo que eso es muy importante, a la corta edad, porque es una corta edad para ya haber recorrido los tres equipos grandes del país. Creo que es algo muy bueno, en lo personal me siento con madurez”, citó.

Y agregó: “El tema de la afición ya uno sabe lo que es estar en esto, la presión que hay. En la cancha es donde me tengo que ganar ese respeto, eso lo tengo clarísimo”.

En el Torneo de Copa no puede jugar, así que le toca esperar hasta el 15 de enero, cuando empieza el Clausura 2023, justamente el día de su cumpleaños.

Sin embargo, existe la probabilidad de que vea acción en el partido de despedida de Bryan Ruiz, entre Liga Deportiva Alajuelense y Twente FC, que será este 17 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“Estoy muy ilusionado, creo que es una gran oportunidad. Yo honestamente me siento muy preparado, contento y con mucho entusiasmo para este nuevo reto que se aproxima”, subrayó.

Sobre la negociación, considera que todo fue muy rápido desde el momento en el que llegó el gerente deportivo de San Carlos, Víctor Badilla, y le manifestó que había una opción con Alajuelense.

“Yo sin dudarlo le dije que sí, sin pensarlo dos veces le dije que sí, que estaba anuente a cualquier cosa y gracias a Dios se dieron las negociaciones. Estoy muy contento y con mucha ilusión”.

Zúñiga asegura que llega a la Liga a mostrar su mejor versión y que hará todo para que así sea y luchar por el campeonato.

“Yo en lo personal me comprometo y haré lo mejor siempre para que esas cosas lleguen, que esa es la alegría de la afición. Que esperen la mejor versión de mí, que con el corazón en la mano lo dejaré siempre en la cancha y no los voy a desilusionar”, finalizó.

Suhander Zúñiga habla de sus expectativas en Alajuelense

