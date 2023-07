El fichaje ‘bomba’ de Saprissa ya está en el país y dice que viene a pelear títulos

Alajuelense lo hizo, Herediano también y Saprissa no se quedó atrás. Los morados tienen su fichaje ‘bomba’ y ya está en el país.

Se trata del hondureño Michael Chirinos, quien este miércoles arribó a suelo nacional. Hará las pruebas médicas y, si todo sale bien, firmará por un año con los morados.

“Estoy muy contento y agradecido con Dios por una nueva oportunidad. Vengo a un lindo país, a un club maravilloso y vamos a pasar las pruebas médicas. Esperamos que todo salga bien para ponernos al tanto del club y conocer todo”, le dijo Michael Chirinos a Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, al salir del aeropuerto.

Michael manifestó estar muy motivado por llegar a la planilla de Saprissa y contó por qué dejó el Olimpia de su país para darle el sí al bicampeón nacional.

“Vine porque Saprissa es un club grande, siempre pelea títulos y la afición exige, y eso me llena de ilusión. Todo se dio muy rápido, estaba haciendo pretemporada con Olimpia, no había firmado nada y todo se dio rápido. A mi familia le encantó cuando le mencioné que podía venir a Saprissa, y a mí me llena de motivación porque vengo a hacer las cosas de la mejor manera para luchar por los títulos y seguir creciendo tanto a nivel individual como grupal”, destacó el jugador catracho.

LEA MÁS: Así se gesta la llegada del hondureño Michael Chirinos a Saprissa

Chirinos apuntó que físicamente está bien, pero reconoció que le falta ritmo de juego.

“No había firmado con Olimpia y no podía ponerme a jugar sin tener contrato con algún equipo, pero el ritmo lo adquiero en los entrenamientos y en los partidos que me pongan”, resaltó Michael.

Chirinos vino listo para ser inscrito lo antes posible, o al menos trajo los documentos para acelerar los trámites.

“El pase internacional lo traje y los papeles para obtener el permiso de trabajo. Saprissa tiene grandes jugadores y es un lindo reto para mí, por eso debo prepararme de la mejor manera para estar a la altura del club”, afirmó Michael Chirinos.

“Me gusta jugar más por las bandas, me siento cómodo tanto por la izquierda como por la derecha", dijo el hondureño Michael Chirinos.

Hace seis días, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, le dijo a La Nación que Chirinos puede aportar mucho, porque es un jugador muy rápido, habilidoso y le gusta enfrentar.

“Puede jugar de extremo, de mediapunta y puede hacerlo detrás del centro delantero. Es un futbolista que tiene una gran cantidad de asistencias en su equipo y selección nacional; además, tiene gol, y eso es importante para nosotros”, dijo Vladimir, pero dónde se siente mejor Chirinos dentro de la cancha.

“Me gusta jugar más por las bandas, me siento cómodo tanto por la izquierda como por la derecha, pero debo estar a la altura para rendir al máximo en el puesto que el técnico me ocupe”, resaltó Michael Chirinos, la bomba morada, elegido por la Concacaf como el mejor jugador de la Liga Concacaf del año pasado.