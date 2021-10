El candado guanacasteco se dejó enamorar por la Selección de El Salvador

Christian Martínez milita actualmente en la Asociación Deportiva San Carlos. (Mayela Lopez)

Christian Martínez habla con ilusión. El volante de la Asociación Deportiva San Carlos se alista para su primer llamado oficial para una eliminatoria, pese a que no lo vivirá con Costa Rica sino con El Salvador, el jugador está feliz y sus palabras lo respaldan.

Con un claro acento guanacasteco, el contención que es cédula 5 (nacido en la provincia del norte del país) no se cansa de agradecerle a los salvadoreños el interés en él, de hecho sin que él lo confiese es claro que así fue como lo convencieron de ponerse la camisa de la Selecta.

Ahora con la decisión tomada y con los partidos ante Panamá, Costa Rica y México a la vuelta de la esquina, el futbolista de San Carlos habla sobre la posibilidad de ir a un Mundial y vestir la camisa azul y blanca.

“Primeramente por poder representar a El Salvador me lo tomo con mucha alegría, todo jugador desea ser tomado en cuenta, es un plus, un sueño en mi carrera futbolística, todos anhelamos este tipo de oportunidades”, mencionó.

“El Salvador mostró muchísimo interés, yo creo que esas cosas uno las valora y las agradece. Obviamente lo tomo con mucha responsabilidad. Ya tuve el chance de jugar un amistoso, los compañeros me acuerpan bien y siento ese cariño y ese sentimiento del país. El Salvador lo llevo en la sangre. Familiarmente significa mucho”, añadió.

Martínez explicó que en su primer llamado eliminatorio tener a Costa Rica como uno de los rivales le genera ilusión, además de un choque emocional que está listo para sobrellevar.

“Yo siempre estuve en la órbita de la Selección, estuve con procesos, tuve la oportunidad de jugar con la Mayor de Costa Rica, pero para mí es una gran oportunidad que El Salvador se fije en mí. El interés que mostraron me marcó mucho, eso me llevó a querer formar parte del proceso. Quiero ir ganándome un lugar, en El Salvador hay buenos jugadores, pero sé que si trabajo fuerte y me mantengo buen nivel puedo ir ganando puntos”, declaró.

Martínez dio a conocer que en la pasada fecha eliminatoria estuvo como jugador invitado y vivir el ambiente del equipo lo llenó de ganas para lo que viene.

“Creo que es motivante, gracias a Dios tuve la oportunidad de ir como invitado, estuve en el ambiente de camerino, viví todo, estuve con el calor del estadio, fue impresionante. La afición se mete mucho, sentir ese calor es importantísimo y es todo un sueño, solo queda disfrutar el momento, tomarlo con mucha responsabilidad”, finalizó.

El Salvador marcha sétimo con dos puntos en la clasificación, misma cantidad de unidades que posee la Selección Nacional, por lo que allá ven estas jornadas que se avecinan como trascendentales.

“Estas tres fechas serán sumamente importantes, no definitivas, pero si marcarán mucho a los equipos que puedan tomar la mayor cantidad de puntos, será trascendental tratar de ganar los de casa y sumar en los de afuera, eso será importante para meter presión”, concluyó.