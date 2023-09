Educadora física viaja hasta 14 horas para cumplir su sueño en el fútbol playa

Haidee Grijalba es una apasionada del fútbol playa y tiene muy claras sus metas, por lo que no le importa tomar un bus y viajar casi 14 horas, desde San Vito de Coto Brus hasta Sámara, Guanacaste, para cumplir sus sueños.

Sus sacrificios tuvieron una gran recompensa, y es que la jugadora de Las Costeñas fue la gran figura de la final, al marcar tres goles para imponerse 4 a 2 ante Dimas Escazú. Con este resultado, conquistaron el cetro y, al mirar atrás, Grijalba se mostró muy satisfecha por nunca bajar los brazos.

Haidee Grijalba tiene 29 años y desde hace cuatro años practica el fútbol playa. La jugadora ganó el título nacional con Las Costeñas. (Fútbol Playa)

Grijalba, de 29 años, se desempeña como profesora de Educación Física para el Ministerio de Educación Pública y, desde hace cuatro años, combina su trabajo con el fútbol playa.

Pese a ser de Guanacaste, la nombraron en San Vito de Coto Brus, por lo que tenía dos opciones: dejar el deporte que tanto le gusta o emprender verdaderas travesías para estar con Las Costeñas, en el torneo nacional.

“Entreno sola porque la distancia es muy difícil para mí; solamente puedo venir a jugar los partidos los fines de semana. A veces no puedo asistir a algunos juegos. Es bastante difícil en la parte de adaptación”, narró la jugadora.

Cuando los partidos son en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, Haidee viaja un día antes desde Coto Brus a San José. Sin embargo, cuando los compromisos son en Guanacaste, tiene que trasladarse por casi 14 horas.

“Duro siete horas de San Vito a San José, pero cuando es en Guanacaste tardo entre 13 y 14 horas para llegar. Incluso en Guanacaste el bus no me deja en Sámara, sino que llego a Nicoya y de ahí tengo que pagarle a alguien para que me lleve a Sámara”, comentó.

Grijalba no se cambia con nadie y luego de su triplete en la final, sentía que le iba a explotar el corazón.

“Significa mucho para mí, me mentalicé que era una final y el equipo esperaba mucho de mí. Los tres goles son para todas nosotras”, añadió.

Esta futbolista recibió otra buena noticia y es que tendrá su primera experiencia internacional, ya que reforzará al equipo salvadoreño Barra de Santiago, en un Mundialito que se realizará en Italia.

Este certamen se desarrollará del 26 de setiembre al 1 de octubre, y tendrá equipos de Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Japón, Países Bajos, Francia e Italia.

Haidee Grijalba también practica atletismo en lanzamiento de disco y jabalina, además de que juega en la segunda división femenina, con el equipo de Chorotega.