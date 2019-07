“Quiero aclarar que no estoy en ninguna elección de la Federación y no me interesa, se los he dicho a los amigos que me dio el fútbol. Pasé por Puntarenas, la Federación y dejé muchos amigos que aún los tengo. ¿Cuál es el problema que me siente con algún amigo? Es más, no tengo ningún impedimento, que me digan cuál es el impedimento... No quiero que utilicen mi nombre para esas elección de la Federación. Niego por completo que esté en proselitismo político de algún tipo”, manifestó a Columbia.