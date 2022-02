Directora de Migración: Fedefútbol promete que ‘van a correr’ con jugadores sin permiso de trabajo

La directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, menciona a La Nación que el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, se comunicó con ella para indicarle que van ‘a correr con la documentación’ pendiente que tiene el gremio del fútbol para que todos los extranjeros que trabajan en esa industria puedan laborar en regla.

Basados en la lista de jugadores foráneos inscritos en Unafut y los registros de la Dirección de Migración y Extranjería, 22 jugadores extranjeros juegan el torneo de Primera División sin tener el permiso de trabajo.

Este trabajo, publicado por La Nación, “puso a correr” a la dirigencia del fútbol costarricense y la entidad de los temas migratorios en el país es enfática en dos puntos: no se tendrán tratos diferenciados y una persona sin permiso de trabajo no puede realizar ninguna actividad remunerada en el país.

[ Saprissa, Alajuelense y otros clubes utilizan jugadores extranjeros sin permiso de trabajo ]

– ¿Cómo toma la noticia sobre los jugadores que laboran en condición irregular en el país?

- Tal y como lo hacemos en cualquier otro proceso en el que se detectan personas que posiblemente estén trabajando de manera irregular, nosotros iniciaremos un proceso interno, que se inicia en Migración y Extranjería y se remite hacia la Policía Profesional de Migración. Una vez que nosotros verificamos la información, la policía realiza las acciones correspondientes para decidir las condiciones migratorias de esta persona y tomar ciertas medidas.

Tenemos que iniciar un proceso administrativo para verificar la situación con el empleador; ese proceso puede generar una multa al patrono. En el caso de las personas extranjeras se aplican ciertas sanciones administrativas o medidas migratorias que comprende la ley. Podría ser una conminación para salir del país, una conminación para que regularice su estatus migratorio o hasta llegar a una deportación, eso sí, esto sería la acción administrativa más fuerte que se puede aplicar por ley.

Raquel Vargas Jaubert, directora de Migración Raquel Vargas Jaubert, directora de Migración, es enfática y señala que los profesionales que laboran en el fútbol no tendrán un trato diferente para poner al día su estatus migratorio. Además, explica que no hay una justificación porque la entidad abrió sus puertas en octubre del año 2020 y puso a disposición de los usuarios un expediente digital.

– ¿Cuánto tarda ese proceso administrativo? Este martes y miércoles hubo deportistas que jugaron sin tener el permiso de trabajo.

- Tenemos que indicar que desde la Dirección General de Migración y Extranjería ya se hizo un trabajo en conjunto con la Policía Profesional de Migración quienes nos están articulando para tomar las decisiones correspondientes. Lo que sí quisiera es que entendamos que esto es un procedimiento, una acción, que se ejerce sobre cualquier persona que esté en condición irregular, no precisamente porque sea un jugador de fútbol tiene un proceso diferenciado, es la misma acción para todos. La policía hace una intervención, revisa a nivel administrativo que es lo que la persona tiene abierto. Por ejemplo, si tiene cita para la atención o un proceso migratorio en trámite, esto es lo que la policía revisa y luego se toman las acciones policiales.

Los procesos dependen de cada persona, las decisiones policiales que conlleven las investigaciones de estos casos esperaríamos que las tome la Policía de Migración próximamente.

[ Unafut: ‘Si hay jugadores extranjeros que no tienen cita en Migración, tomaremos medidas’ ]

– Entonces podemos decir que ya hay una investigación en curso.

- Así es. Vamos a ver, como le mencioné, toda denuncia se evalúa. De hecho, la policía tiene una oficina que recibe estas denuncias y, en este caso, la acción proviene de un medio de comunicación. Esas denuncias generan la investigación administrativa. Le vamos a notificar, tanto al empleador como a la persona extranjera que hemos encontrado que está en condición irregular y al empleador también para que se tomen acciones. Esto sucede con un equipo de fútbol, con una empresa, con una persona que realice labores domésticas.

– ¿Lo que sí está claro es que una persona extranjera sólo puede laborar si tiene el permiso emitido por Migración, indistintamente si tiene cita para ser atendido o si su trámite está en estudio?

- Eso ya lo explicó mi colega Cindy Molina en su publicación, ella es experta en estos temas, y las personas extranjeras deben contar ya con una aprobación de permiso de trabajo para poder laborar. Esto es importante tenerlo en mente porque es un requisito de ley, no es un requisito que podamos obviar. Debemos tener claridad que hasta que no se tenga una resolución, no se puede ejercer una labor remunerada en el país.

– ¿En cuántos días podría tener una persona extranjera su permiso de trabajo?

- Tenemos que hacer una diferenciación importante, si la documentación está completa, y esto quiere decir que se entregaron todos los requisitos, la resolución es relativamente rápida, hablamos de unos 30 días hábiles.

La entrega de la documentación también es rápida porque se puede entregar con algún socio estratégico de Migración y Extranjería como lo es el Banco de Costa Rica. Tanto el proceso en Extranjería como la documentación son procesos relativamente rápidos.

Quiero explicar algo, cuando se presentan los requisitos incompletos y eso es algo frecuente que sucede con todos, no solo con deportistas... Hay personas a las que, por ejemplo, les faltó legalizar un documento importante como el antecedente penal; o me faltó presentar mi pasaporte, o no tengo mi visa al día. Esto genera atrasos. Una alternativa es el expediente digital, el trámite es ágil y ahí se tienen tiempos más rápidos porque ahí solo se aceptan documentos completos.

– Un jugador jamaiquino tiene dos años y seis meses de jugar en el país y hoy su trámite está pendiente de notificación. Es decir, no tiene permiso de trabajo. ¿No cree que también falla Migración y Extranjería en estos casos que tienen mucha notoriedad?

- Lo que le puedo decir a las personas de nacionalidad extranjera, que no tengan su permiso de laborar, es que no hay una justificación, Migración y Extranjería abrió sus puertas en octubre del año 2020 y puso a disposición de los usuarios un expediente digital. Entonces, la carga de regularizar el estatus migratorio le corresponde al usuario, a la persona extranjera; y aún más importante, al empleador. ¿Por qué? Porque hay una Ley de Migración que establece requisitos muy claros para el empleador y para la persona extranjera. Entonces, cuando hay una persona y empleador en esta posición (sin permisos de trabajo) evidentemente están incumpliendo con una ley nacional y esto conlleva consecuencias como la apertura de procedimientos y, como posibilidad, una deportación en el futuro.

El señor Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, le solicitó a los presidentes de los equipos de la Primera División que le enviaran, a más tardar a las 9:00 a.m. de este miércoles, el estatus migratorio de cada persona extranjera en los equipos, porque él había hablado con usted.

¿Habrá algún trato preferencial para los extranjeros que laboran en el fútbol de manera irregular?

- Quiero aclarar que el señor Rodolfo Villalobos me envía un audio en el que me explica que van a correr con esta documentación y yo lo que le respondo es que deben regularizar la situación y poner al día los temas de los jugadores. En ningún momento se les dará un trato preferencial, en ningún momento se le indicó que se les iba a atender de una manera distinta. Hay citas disponibles tan cerca como para la próxima semana y ventanillas con trato preferencial. No hemos señalado ningún trato preferencial para ninguna persona.